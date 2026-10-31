Kết nối nguồn lực quốc tế, tiếp sức chăm lo an sinh xã hội

Tổ chức Cứu tế thế giới Australia (AOGWR) phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố (thuộc Sở Y tế Đà Nẵng) trao sinh kế hỗ trợ phụ nữ khó khăn tại xã Hòa Vang. Ảnh: NGỌC QUỐC

Đa dạng nguồn lực, lan tỏa giá trị nhân văn

Gia đình anh Huỳnh Phước Thành (sinh năm 1979, phường Hội An Đông) thuộc diện hộ nghèo, một mình anh nuôi con trai đang học lớp 8. Cách đây 13 năm, anh bị tai nạn giao thông, sức khỏe suy giảm, không thể làm công việc nặng. Trong nhiều năm, hai cha con sống trong căn nhà thường xuyên bị dột khi mưa lớn, nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Tổ chức Children’s Hope in Action (CHIA) đã nhận đỡ đầu con trai anh từ khi em mới 1 tuổi, hỗ trợ chi phí học tập, bảo hiểm y tế và sữa hằng tháng. Tổ chức cũng tài trợ xây dựng căn nhà kiên cố, đồng thời trao tặng các vật dụng thiết yếu, giúp hai cha con từng bước ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Dung, Trưởng đại diện tổ chức CHIA tại Việt Nam cho biết, trường hợp của anh Thành là một trong nhiều hộ gia đình được tổ chức CHIA đồng hành. Hiện nay, tổ chức đang triển khai dự án “Giúp đỡ trẻ em khó khăn tại Đà Nẵng” với chuỗi hoạt động như: trao học bổng; cung cấp xe lăn, xe lắc và hỗ trợ vật lý trị liệu cho trẻ khuyết tật; xây mới, sửa chữa nhà ở và nâng cấp hệ thống nước sạch, vệ sinh cho các trường học.

Từ đầu năm 2026 đến nay, dự án đã giải ngân khoảng 1,4 tỷ đồng, hỗ trợ học phí cho 60 học sinh, trao 500 suất quà Tết Trung thu và hoàn thành 1 căn nhà tình thương cho gia đình có trẻ khuyết tật. Dự án cam kết tiếp tục duy trì trong 3 năm tới, góp phần cải thiện an sinh xã hội tại địa phương.

Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ yếu thế cũng là một hướng đi thiết thực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2023, chị Nguyễn Thị Ngoãn (phường An Khê) tham gia “Chương trình trao quyền cho phụ nữ đơn thân và con của họ” do tổ chức Children of Vietnam (COV) tài trợ. Trước đây, chị chủ yếu dựa vào mảnh vườn rau nhỏ và công việc đưa đón học sinh, với thu nhập trung bình khoảng 200.000 đồng mỗi ngày.

Tổ chức COV hỗ trợ chị một xe máy để giao hàng, đồng thời tặng 36,5 triệu đồng để xây dựng vườn, cung cấp hạt giống và vật tư nông nghiệp. Nhờ đó, chị có điều kiện phát triển mô hình trồng rau, thu nhập mỗi tháng từ vườn rau tăng lên gần 400.000 đồng, tạo nền tảng tài chính vững chắc hơn để chăm lo cho các con.

Tổ chức Children’s Hope in Action (CHIA) và các đơn vị liên quan hỗ trợ xây dựng nhà cho anh Huỳnh Phước Thành (thứ hai, bên phải sang). Ảnh: NGUYỄN DUNG

Bên cạnh chương trình sinh kế hỗ trợ phụ nữ khó khăn, tổ chức COV đang triển khai 4 dự án lớn khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gồm: Hệ thống chăm sóc trẻ khuyết tật; Giáo dục vì một tương lai tươi sáng; Chương trình dinh dưỡng; Chương trình nước sạch vệ sinh và sức khỏe. Tính đến tháng 9/2026, tổ chức COV đã giải ngân hơn 15,1 tỷ đồng để thực hiện các chương trình giáo dục, y tế và sinh kế cho trẻ em khuyết tật, học sinh dân tộc thiểu số và phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Võ Đinh Anh Tuấn, Trưởng Văn phòng đại diện tổ chức COV tại Việt Nam nhấn mạnh: “Thời gian tới, COV cam kết tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 5 dự án chiến lược tại Đà Nẵng. Chúng tôi chú trọng vào chiều sâu và tính thực chất, lấy sự phát triển bền vững của đối tượng thụ hưởng làm trung tâm, đặc biệt là trao quyền sinh kế cho phụ nữ và bảo vệ chăm sóc trẻ em vùng khó khăn”.

Củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác

Thực tiễn cho thấy, việc chủ động thúc đẩy quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là kênh quan trọng để huy động nguồn lực cho an sinh xã hội, đồng thời góp phần củng cố tình hữu nghị, sự thấu hiểu giữa nhân dân Đà Nẵng và bạn bè quốc tế. Các chương trình hợp tác ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của địa phương, từ giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ người khuyết tật, giảm nghèo bền vững đến bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, sau hợp nhất, không gian phát triển của thành phố Đà Nẵng được mở rộng, bao gồm cả các khu vực đô thị, nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn biên giới. Thực tế này vừa mang lại không gian hợp tác rộng lớn hơn với các tổ chức quốc tế, vừa đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc điều phối nguồn lực nhằm thu hẹp khoảng cách vùng miền, nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội cơ bản và đảm bảo tiến trình phát triển cân bằng.

Thời gian qua, công tác vận động, tiếp nhận và quản lý nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài được thành phố triển khai chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả. Tính đến tháng 10/2026, Đà Nẵng đã phê duyệt mới và điều chỉnh 110 dự án, phi dự án với tổng giá trị cam kết đạt hơn 500 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này hỗ trợ trực tiếp cho hàng nghìn lượt người thụ hưởng là trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật, người cao tuổi...

Tổ chức Children of Vietnam (COV) hỗ trợ kinh phí để chị Nguyễn Thị Ngoãn (phường An Khê) xây dựng vườn, mua giống và vật tư phát triển nghề trồng rau. Ảnh: NGỌC QUỐC

Hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các lĩnh vực tiên phong, phù hợp với xu thế phát triển hiện đại. Nhiều chương trình quốc tế tập trung hỗ trợ thành phố nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quản lý chất thải rắn, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương, bảo tồn đa dạng sinh học và quy hoạch đô thị sinh thái.

Thông qua đó, thành phố vừa tiếp nhận tài chính và tiếp thu kinh nghiệm quản trị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ địa phương.

Trên cơ sở nhu cầu thực tiễn, UBND thành phố ban hành Danh mục 20 dự án cơ hội vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Sở Ngoại vụ phối hợp với các đơn vị liên quan gửi Thư giới thiệu và trực tiếp vận động các nhà tài trợ.

Đến nay đã có 2 dự án được phê duyệt tài trợ gồm: Dự án “Tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi và trẻ em tại xã Đồng Dương” và Dự án “Hỗ trợ hệ thống cấp nước sinh hoạt cho người dân xã Phước Trà”. Ngoài ra, đến tháng 10/2026, Sở Ngoại vụ đã vận động thành công 12 dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài khác với tổng kinh phí cam kết đạt hơn 89 tỷ đồng.

Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố Đà Nẵng chủ trương đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo hướng phát huy tối đa thế mạnh của các đối tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ nguồn vốn viện trợ với các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thành phố tập trung nguồn lực vào các nhóm lĩnh vực ưu tiên cốt lõi: đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển bền vững, bảo vệ môi trường; giáo dục đào tạo; y tế; văn hóa thể thao du lịch; nông lâm thủy sản; xây dựng nông thôn mới và giải quyết các vấn đề xã hội.

Đồng thời, Đà Nẵng mong muốn tiếp tục củng cố và mở rộng mối quan hệ hợp tác tin cậy với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cùng các đối tác phát triển quốc tế trên cơ sở bám sát nhu cầu thực tiễn địa phương cũng như tiềm năng của từng đối tác.

Cùng với hỗ trợ tài chính và vật chất, Đà Nẵng khuyến khích hợp tác trong đào tạo nhân lực, chuyển giao tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng mô hình đổi mới sáng tạo. Đây là hướng đi nhằm nâng cao hiệu quả, tính bền vững và sức lan tỏa của các chương trình, dự án, góp phần xây dựng thành phố năng động, xanh và có chất lượng sống ngày càng cao.