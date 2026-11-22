Hội nghị nhằm nhìn lại kết quả hợp tác nhân đạo, tri ân các đối tác trong nước và quốc tế, trao đổi giải pháp huy động, kết nối nguồn lực, đổi mới phương thức hoạt động trong giai đoạn 2026 - 2031.

Đại biểu, khách mời tham dự tọa đàm “Kết nối triệu tấm lòng nhân ái, kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam” trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Hội nghị nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026), với sự tham dự của đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, Hội Chữ thập đỏ các quốc gia, doanh nghiệp và đối tác của Hội.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo nêu rõ, 80 năm qua, Hội luôn gắn bó với người dân thông qua các hoạt động chăm sóc thương binh, bệnh binh, cứu trợ, hiến máu tình nguyện, vận động hiến mô, hiến tạng, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế và phòng ngừa, ứng phó thảm họa. Trong hành trình đó, việc hợp tác với Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao và đối tác nước ngoài đã góp phần bổ sung nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm, nâng cao năng lực hoạt động của Hội.

Giai đoạn 2020 - 2026, thông qua mạng lưới 29 đối tác và nhà tài trợ quốc tế, Hội đã tiếp nhận hơn 471,15 tỷ đồng thông qua 73 dự án, khoản viện trợ. Nguồn lực được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố, tập trung hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh cho các cộng đồng dễ bị tổn thương. Từ năm 2022 đến hết năm 2026, Hội đã triển khai 8 đợt hỗ trợ quốc tế, với tổng kinh phí phân bổ, cứu trợ hơn 816,4 tỷ đồng, dành cho nhân dân 6 quốc gia và khu vực gồm Cuba, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Hoa Kỳ, Vanuatu và Myanmar. Các chương trình tập trung vào phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; hỗ trợ sinh kế và trợ giúp các nhóm dễ bị tổn thương.

Để đổi mới hoạt động trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội xác định 3 khâu đột phá chiến lược: chuyển đổi số toàn diện; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh, thúc đẩy sinh kế tự cường; phát triển lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, rộng khắp. Trên cơ sở đó, Hội chuyển từ cách làm chủ yếu vận động nguồn lực sang kiến tạo, kết nối và điều phối các nguồn lực xã hội, hướng tới hoạt động nhân đạo có tính chủ động, chuyên nghiệp và minh bạch hơn.

Ông Lý Phát Việt Linh, chuyên gia về biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và hỗ trợ khẩn cấp của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) đánh giá, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có thế mạnh về mạng lưới tình nguyện viên rộng khắp đến tận cơ sở, giúp nắm bắt kịp thời thông tin về địa bàn xảy ra thiên tai, những đối tượng bị ảnh hưởng và mức độ tác động. Hội có khả năng phản ứng nhanh, kinh nghiệm hỗ trợ xây dựng nhà ở, cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường và cấp cứu y tế. Đây cũng là những lĩnh vực UNICEF ưu tiên hợp tác, nhằm bảo đảm trẻ em được tiếp cận nước sạch, nước sinh hoạt và các dịch vụ thiết yếu nhanh nhất có thể. Việc phối hợp với Hội sẽ giúp UNICEF triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ em nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Tại tọa đàm “Kết nối triệu tấm lòng nhân ái, kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam”, các đại biểu trao đổi về giải pháp ứng dụng công nghệ để kết nối, điều phối nguồn lực nhân đạo; phát huy vai trò của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế tập thể trong hỗ trợ sinh kế, giúp người nghèo, người yếu thế ổn định cuộc sống và phát triển bền vững.

Đại úy Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc Công ty GTINX ICT, Tổng công ty GTINX, Bộ Công an cho biết, Tổng công ty GTINX và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang phối hợp xây dựng Cổng nhân đạo số quốc gia, hướng tới tạo lập dữ liệu và kết nối các lực lượng tham gia hoạt động nhân đạo dưới sự điều phối của Hội. Thông qua đó, người có nhu cầu trợ giúp hoặc người thân có thể đăng ký trực tuyến; Hội tiến hành xác minh, định danh, định vị và phân loại các nhóm cần trợ giúp để có phương án hỗ trợ kịp thời. Tình nguyện viên, hội viên cũng có thể đăng ký tham gia các chương trình thiện nguyện, hiến máu và tổ chức hoạt động nhân đạo trên cơ sở xác minh của Hội. Bản đồ số giúp Hội quy hoạch nguồn lực trên phạm vi cả nước, đồng thời phân cấp, phân quyền đến các đơn vị và chủ động huy động tình nguyện viên, nhu yếu phẩm từ những địa bàn gần nhất khi có nguy cơ xảy ra thiên tai. Về lâu dài, đơn vị mong muốn cùng Hội xây dựng nền tảng theo hướng mở, thu hút thêm tình nguyện viên, doanh nghiệp tham gia, từng bước phát triển hệ sinh thái nhân đạo số với các mô hình như chợ nhân đạo số và tài chính số, góp phần hỗ trợ người yếu thế phát triển kinh tế bền vững.

Bên cạnh việc kết nối, điều phối nguồn lực, vấn đề đặt ra là làm thế nào để các khoản hỗ trợ ban đầu tạo được sinh kế lâu dài cho người dân. Ông Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho rằng, hỗ trợ ban đầu bằng cây trồng, vật nuôi hoặc vốn chưa đủ để người nghèo, người yếu thế ổn định cuộc sống nếu thiếu hướng dẫn kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Khi được hợp tác xã, tổ hợp tác đồng hành trong lựa chọn giống, chăm sóc cây trồng, vật nuôi và tìm đầu ra, nguồn hỗ trợ ban đầu có thể phát huy hiệu quả lâu dài hơn. Cả nước hiện có 35.000 hợp tác xã, 81.000 tổ hợp tác với hơn 7 triệu thành viên, có mặt tại các xã và nhiều vùng nông thôn, trong đó có những địa bàn tập trung đông người nghèo, người yếu thế. Đây là mạng lưới quan trọng để hỗ trợ người dân duy trì sản xuất, từng bước chuyển từ trợ giúp ban đầu sang sinh kế lâu dài.

Tại hội nghị, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ký kết các văn kiện hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức. Nội dung hợp tác tập trung vào hoạt động nhân đạo, trợ giúp xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sơ cấp cứu, hiến máu tình nguyện, giáo dục và bảo vệ trẻ em, hỗ trợ nhóm yếu thế; huy động nguồn lực tài chính, hàng hóa, dịch vụ và chuyên môn cho công tác nhân đạo. Một số nội dung khác hướng tới truyền thông, nâng cao trách nhiệm xã hội, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng an toàn, bền vững.