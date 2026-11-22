Đây là đề nghị của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tại Hội nghị gặp gỡ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” thành phố Hà Nội năm 2026 diễn ra ngày 22/11.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã tôn vinh 80 tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cán bộ Hội có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” năm 2026.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực thông tin, năm 2026, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành cùng sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa. Những tấm gương được tôn vinh là các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực đồng hành trong các chương trình nhân đạo, cùng cán bộ Chữ thập đỏ bền bỉ, nhiệt tình tham gia công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ Thủ đô. Mỗi đóng góp đều mang lại giá trị nhân ái, sự hỗ trợ thiết thực cho những người cần được trợ giúp và cộng đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội Chữ thập đỏ, tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm để công tác nhân đạo ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững. Các cấp Hội cần giữ vững sứ mệnh nhân đạo, quán triệt tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng về công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới. Các chương trình, mô hình trợ giúp phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân, chuyển mạnh từ cứu trợ đơn thuần sang hỗ trợ sinh kế bền vững, giúp người dân có điều kiện tự vươn lên, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hội cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuẩn hóa và minh bạch hóa dữ liệu về địa chỉ nhân đạo, nguồn lực vận động; xây dựng tổ chức Hội trở thành cầu nối tin cậy giữa các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp với những hoàn cảnh cần trợ giúp, phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ chuyên trách ở cơ sở.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến biểu dương các điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” năm 2026. Ảnh: TTXVN phát

Trước những thách thức từ biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các sự cố đô thị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp Hội chủ động xây dựng phương án ứng phó, nâng cao kỹ năng cho lực lượng tình nguyện viên; phát huy vai trò nòng cốt trong sơ cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô an toàn, kiên cường. Một nhiệm vụ quan trọng khác là phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cơ quan truyền thông phát hiện, biểu dương, nhân rộng tấm gương người tốt, việc thiện. Công tác giáo dục lòng nhân ái cần được chú trọng trong trường học và thế hệ trẻ, từng bước đưa tinh thần “Mỗi người làm một việc thiện” trở thành nét đẹp văn hóa, lối sống tự nhiên của người dân Hà Nội. Các cấp hội quan tâm kiện toàn bộ máy theo hướng tự chủ, tự cường; phát triển kinh tế nhân đạo gắn với sinh kế bền vững và cơ chế tự chủ tài chính, chú trọng củng cố, phát triển Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo, xây dựng mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao tính chủ động và khả năng phát triển bền vững của tổ chức Hội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao tặng quà cho các Trung tâm. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã thăm hỏi, động viên người khuyết tật, người yếu thế đang được chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn. Hội Chữ thập đỏ thành phố trao quà và kinh phí hỗ trợ cho 10 học sinh, 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức Gian hàng Cộng đồng với 50 suất quà dành tặng người dân. Chuỗi hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026), góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng và huy động các nguồn lực xã hội chung tay thực hiện công tác nhân đạo.