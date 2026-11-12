Kết nối nguồn lực người Việt toàn cầu, hướng tới tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng toàn cầu 2026 diễn ra ngày 11 và 12/12/2026 tại Paris (Pháp) nhằm kết nối tầm nhìn, khơi mở sáng kiến và thúc đẩy hợp tác, để những đóng góp hôm nay có thể trở thành dấu ấn ý nghĩa cho Việt Nam vào năm 2045 và các thế hệ mai sau. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Tập hợp mạng lưới tri thức Việt toàn cầu

Ngày 11/11, tại Paris (Pháp), Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) tổ chức họp báo công bố Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng - Vietnam Global Leaders Forum 2026 (VGL Forum 2026).

Khởi xướng từ năm 2019 với chủ đề “Nâng tầm Thương hiệu Quốc gia Việt Nam”, tiếp nối năm 2024 với chủ đề “Việt Nam vươn mình trong biến động”, VGL Forum từng bước phát triển mạng lưới người Việt và người gốc Việt có tầm ảnh hưởng, có khát vọng cống hiến và khả năng hành động. Qua các kỳ tổ chức, diễn đàn thúc đẩy trao đổi tri thức, đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách và tham gia triển khai những dự án phát triển thiết thực cho Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2026, được tổ chức tại trụ sở AVSE Global ở Paris, Pháp, ngày 11/11. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Năm nay, Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2026 dự kiến quy tụ khoảng 100 người Việt và người gốc Việt có tầm ảnh hưởng đến từ gần 30 quốc gia trên toàn thế giới. Với chủ đề “Việt Nam 2045: Cửa ngõ vào tương lai”, diễn đàn hướng tới kết nối tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực toàn cầu, thúc đẩy các sáng kiến và chương trình hợp tác thiết thực đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Chia sẻ tại họp báo, Giáo sư Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global cho biết, năm 2026 là thời điểm có ý nghĩa trong hành trình hướng tới hai dấu mốc quan trọng của đất nước: 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Trong bối cảnh toàn cầu có nhiều chuyển biến, công nghệ đang định hình lại năng lực cạnh tranh và tri thức ngày càng trở thành nguồn lực chiến lược, Việt Nam đứng trước yêu cầu phát huy những nền tảng sẵn có, phát triển năng lực mới và xác lập vị thế trong một thế giới không ngừng biến động.

Giáo sư Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp bên lề họp báo, Giáo sư Nguyễn Đức Khương cho biết, thông qua diễn đàn năm nay, Ban tổ chức mong muốn góp phần tìm ra những con đường để Việt Nam trở thành quốc gia thịnh vượng, có thu nhập cao, hội nhập quốc tế sâu rộng và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thế giới.

“Chúng tôi muốn có một góc nhìn từ tương lai nhìn lại hiện tại, qua đó xác định đâu là những con đường giúp Việt Nam vươn tới thịnh vượng nhanh nhất, đâu là con đường để người Việt Nam phát triển tốt nhất và đóng góp hiệu quả nhất cho đất nước”, Giáo sư Nguyễn Đức Khương chia sẻ.

Theo ông, điều quan trọng là kết nối và phát huy tốt hơn nguồn lực của người Việt ở cả trong và ngoài nước cùng các mạng lưới chuyên gia quốc tế quan tâm đến Việt Nam. Những nguồn lực về khoa học, công nghệ, văn hóa và xã hội cần được cộng hưởng để tạo nên một quá trình phát triển mang đậm bản sắc Việt Nam, đồng thời hình thành những kinh nghiệm, mô hình mà các quốc gia khác có thể học hỏi và chia sẻ.

VGL Forum 2026 dự kiến có sự tham gia của các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân và đại diện tổ chức trong và ngoài nước, tạo không gian đối thoại đa chiều và kết nối nguồn lực xuyên biên giới.

Tiến sĩ Đinh Thanh Hương, Giám đốc Điều hành Tri thức và Dự án của AVSE Global, thông tin về chương trình và các đại biểu tham dự diễn đàn. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Theo Tiến sĩ Đinh Thanh Hương, Giám đốc Điều hành Tri thức và Dự án của AVSE Global, khách mời được lựa chọn theo 5 nhóm chính, gồm: lãnh đạo các tập đoàn lớn, nhà kinh tế, nhà đầu tư và chủ đầu tư quỹ; những cá nhân có ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và thể thao, các nhân vật có ảnh hưởng về xã hội, chính trị và chính sách cùng những chuyên gia, nhân vật có ảnh hưởng thông qua ý tưởng và tư tưởng.

Danh sách khách mời người Việt và người gốc Việt có nhiều gương mặt nổi bật trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế, đầu tư, văn hóa và đổi mới sáng tạo. Trong lĩnh vực khoa học có Giáo sư Trần Thanh Vân, nhà vật lý hạt nhân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành; Giáo sư Lê Kim Ngọc; Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Phó Giáo sư tại Đại học Connecticut (Hoa Kỳ); cùng các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực AI và công nghệ.

Một số diễn giả, khách mời tiêu biểu dự kiến tham dự diễn đàn. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ở lĩnh vực kinh tế, đầu tư và đổi mới sáng tạo có ông Johnathan Hạnh Nguyễn, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Liên Thái Bình Dương; bà Thái Thị Thanh Mai, nhà sáng lập Social Business Creation, chuyên gia khởi nghiệp xã hội và đổi mới sáng tạo; bà Pauline Nguyễn, doanh nhân và tác giả sách; cùng nhiều doanh nhân, nhà sáng lập và nhà đầu tư khác.

Diễn đàn cũng có sự tham gia của các gương mặt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và hoạt động xã hội, như bà Trần Tố Nga, Nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam và vận động viên leo núi Nguyễn Thị Thanh Nhã - nữ luật sư Việt đã chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất thế giới.

Trong số các diễn giả quốc tế được giới thiệu có ông Hamilton Mann, nhà tư tưởng và chuyên gia công nghệ về quản trị trí tuệ nhân tạo, tác giả các công trình về tính toàn vẹn của AI; ông Andrew Goledzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam giai đoạn 2022-2024; ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam giai đoạn 2022-2026; và ông Rushdy Ahmad, Giám đốc Quan hệ chiến lược và Giám đốc Chương trình tăng tốc chẩn đoán Wyss (Wyss DxA) tại Viện Wyss thuộc Đại học Harvard, đồng sáng lập True North Bio.

Một số diễn giả, khách mời tiêu biểu dự kiến tham dự diễn đàn. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân, Tiến sĩ Đinh Thanh Hương cho biết, bên cạnh việc bảo đảm sự cân đối về lĩnh vực chuyên môn và quốc gia, Ban tổ chức đặc biệt chú trọng những lĩnh vực đang tạo ra thay đổi lớn trên thế giới, nhất là công nghệ lượng tử và AI. Số lượng khách mời hoạt động trong các lĩnh vực này được tăng cường so với những kỳ trước.

Bà cũng nhấn mạnh, dù hướng tới tầm nhìn Việt Nam năm 2045 và những lĩnh vực công nghệ mới, diễn đàn vẫn đặc biệt coi trọng văn hóa và lịch sử. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm quá trình phát triển có bản sắc và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Một điểm nhấn khác của VGL Forum 2026 là hạng mục “Những ngôi sao đang sáng - Emerging Vietnam Global Leaders” nhằm tôn vinh và kết nối thế hệ lãnh đạo trẻ người Việt trên toàn cầu. Theo Tiến sĩ Đinh Thanh Hương, Ban tổ chức tăng cường lựa chọn những người trẻ có tiềm năng, năng lực và thành tựu nổi bật, tạo cơ hội để họ gặp gỡ, trao đổi và học hỏi từ các thế hệ đi trước, nhằm chuẩn bị nguồn lực cho tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Chuyển kết nối thành sáng kiến và hành động cụ thể

Quang cảnh diễn đàn được tổ chức năm 2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Chương trình diễn đàn được xây dựng theo hướng kết nối các vấn đề toàn cầu với những lựa chọn phát triển của Việt Nam. Trong ngày đầu tiên, các phiên thảo luận sẽ tập trung phân tích trật tự thế giới mới, vị thế đang lên của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu và những thay đổi lớn đang định hình tương lai các quốc gia.

Các phiên buổi chiều đi sâu vào bốn trụ cột, gồm: hạ tầng và kiến trúc, khoa học và công nghệ, tăng trưởng và thịnh vượng, giá trị xã hội. Những nội dung được đặt ra không chỉ là phát triển hạ tầng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng tăng trưởng, mà còn là cách gìn giữ sự gắn kết xã hội, phát huy các giá trị truyền thống và thích ứng với những giá trị mới trong thời đại số và AI.

Ngày thứ hai, diễn đàn tập trung vào văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Không gian trao đổi mở Open Forum cũng được tổ chức nhằm mở rộng đối thoại, giới thiệu các dự án chiến lược và kết nối với chuyên gia, trí thức không thể tham dự trực tiếp tại Paris.

Ông Nguyễn Đình Chiến, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phát biểu tại họp báo. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tại họp báo, ông Nguyễn Đình Chiến, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho rằng, bên cạnh trình độ chuyên môn và khả năng thích ứng với môi trường quốc tế, điểm đặc biệt của đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài còn là tình cảm hướng về quê hương, sự gắn bó với đất nước và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Theo ông, qua tiếp xúc với nhiều sinh viên Việt Nam ở bậc đại học và sau đại học, có thể thấy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ rất rõ nét. Mỗi đóng góp dù nhỏ, khi được kết nối và tập hợp, đều có thể tạo thành sức mạnh chung để góp phần vào công cuộc phát triển đất nước.

Ở góc độ văn hóa, Đạo diễn-Nghệ sĩ ưu tú Tăng Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp nhấn mạnh vai trò của việc gìn giữ và lan tỏa bản sắc dân tộc trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nhất là với thế hệ trẻ. Việt Nam có 54 dân tộc với những sắc thái văn hóa đa dạng; quá trình hội nhập cần đi cùng việc bảo tồn bản sắc, tiếp thu cái mới nhưng không hòa tan.

Đạo diễn-Nghệ sĩ ưu tú Tăng Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phát biểu tại họp báo. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Theo ông, các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài có vai trò kết nối cộng đồng, gìn giữ, phát triển và quảng bá văn hóa dân tộc. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng ý thức về bản sắc văn hóa và duy trì tiếng Việt cho trẻ em trong cộng đồng người Việt. Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cũng triển khai các hoạt động hướng tới thế hệ nhỏ tuổi, giúp các em tiếp cận văn hóa Việt Nam từ sớm.

Những ý kiến này cũng gợi mở một khía cạnh quan trọng của tầm nhìn Việt Nam 2045: phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế cần song hành với việc gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử và tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ người Việt trên toàn thế giới.

Theo Tiến sĩ Đinh Thanh Hương, sứ mệnh của diễn đàn không dừng lại ở việc quy tụ những cá nhân thành đạt, mà quan trọng hơn là kết nối tri thức bậc cao và chuyển hóa thành hành động cụ thể thông qua các báo cáo chiến lược, hoạt động tư vấn, diễn đàn, hội thảo và dự án nghiên cứu, phát triển.

Đây cũng là định hướng được Giáo sư Nguyễn Đức Khương nhấn mạnh khi cho rằng giá trị của diễn đàn không chỉ nằm ở số lượng đại biểu hay hai ngày gặp gỡ, mà ở những kết nối được duy trì, ý tưởng được hình thành và dự án được triển khai sau sự kiện.

Theo ông, mạng lưới trí thức người Việt trên toàn thế giới là nguồn lực quý giá. Vấn đề là làm thế nào để những người đang hoạt động trong các lĩnh vực, mạng lưới khác nhau có thể gặp gỡ, chia sẻ mục tiêu và cùng tạo ra giá trị.

Tiến sĩ Lê Võ Phương Nga, Giám đốc Dự án VGL Forum 2026. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tiến sĩ Lê Võ Phương Nga, Giám đốc Dự án VGL Forum 2026 cho biết, mỗi đại biểu tham dự không chỉ đại diện cho cá nhân mà còn mang theo mạng lưới đối tác, quỹ đầu tư và nguồn lực quốc tế. Sau diễn đàn, AVSE Global dự kiến tổng hợp tri thức, xây dựng báo cáo khuyến nghị chiến lược gửi tới Chính phủ, đồng thời thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

AVSE Global là tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Paris (Pháp), kết nối chuyên gia, nhà khoa học và trí thức Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới, cùng các nguồn lực quốc tế, nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Với hơn 300 nhân sự nòng cốt tại hơn 30 quốc gia, mạng lưới hơn 2.000 chuyên gia và 10.000 trí thức kết nối thông qua 10 mạng lưới chuyên ngành, AVSE Global tham gia nhiều sáng kiến, dự án trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục, thu hút nhân tài, phát triển kinh tế, quy hoạch đô thị, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng. Hằng năm, AVSE Global thực hiện hơn 15 diễn đàn, hội thảo chính sách quốc tế, hơn 10 chương trình đào tạo cấp cao, hơn 10 dự án tư vấn quy mô lớn và hơn 50 báo cáo chuyên sâu.