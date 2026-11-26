Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Tăng cường kết nối, phát huy nguồn lực kiều bào

Dự và phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, dự kiến, Hội nghị diễn ra từ ngày 8-10/12/2026 tại Thủ đô Hà Nội và một số địa phương với chủ đề "Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia". Đây là Hội nghị toàn thế giới đầu tiên được tổ chức sau Đại hội XIV của Đảng và sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tăng cường kết nối, phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị-xã hội, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và khoảng 400 đại biểu kiều bào tham dự trực tiếp. Các đại biểu kiều bào là trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, hoạt động văn hóa, giáo dục, chức sắc tôn giáo và thế hệ trẻ tiêu biểu...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nêu rõ, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu rất lớn huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Với tri thức, kinh nghiệm, tiềm lực kinh tế và mạng lưới quan hệ quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có tiềm năng đóng góp ngày càng tích cực và quan trọng.

Hội nghị hướng tới các mục tiêu: Cụ thể hóa chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước, triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, văn bản liên quan; củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường gắn bó giữa kiều bào với quê hương. Đồng thời, kết nối trí tuệ, nguồn lực cộng đồng với nhu cầu phát triển của đất nước, nhất là trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, đầu tư và thương mại. Đây cũng là dịp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị của kiều bào, góp phần hoàn thiện chính sách công tác người Việt Nam ở nước ngoài và ngày càng thuận lợi, cởi mở để kiều bào tham gia đồng hành, kiến tạo cùng đất nước; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

"Qua Hội nghị, tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời dân tộc Việt Nam, là nguồn lực chiến lược quan trọng và là chủ thể tích cực đồng hành, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Đa dạng các hoạt động

Về những nội dung trọng tâm của Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, phiên Khai mạc và Phiên Toàn thể, dự kiến chiều 8/12, sẽ có phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Báo cáo trung tâm về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới gắn với triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW, cùng trao đổi về giải pháp phát huy nguồn lực kiều bào và các sáng kiến, hiến kế về phát triển đất nước, củng cố đại đoàn kết dân tộc.

Hội nghị tổ chức 3 phiên chuyên đề gồm: Phiên chuyên đề "Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong phát triển kinh tế dữ liệu và các ngành công nghệ chiến lược", dự kiến do Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an phối hợp với Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia chủ trì, tập trung kết nối chuyên gia, trí thức kiều bào với cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phiên chuyên đề "Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò ‘đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam’, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sức mạnh mềm và uy tín quốc gia", do Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì. Các nội dung trao đổi về kết nối cội nguồn, gìn giữ bản sắc, tiếng Việt, phát huy bản lĩnh quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam và tăng cường kết nối cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, cả trong không gian truyền thống và số.

Phiên "Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong mở rộng thị trường, mạng lưới phân phối hàng Việt Nam ra nước ngoài và kết nối với các địa phương, doanh nghiệp trong nước", dự kiến do Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương và Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) chủ trì, tập trung phát huy thế mạnh doanh nhân kiều bào trong phát triển thị trường, mạng lưới phân phối, kết nối chuỗi cung ứng, xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác với địa phương, doanh nghiệp.

Thứ trưởng thông tin, phiên Bế mạc sẽ diễn ra vào chiều 9/12, dự kiến tổng kết, công bố kết quả trọng tâm; thông qua Chương trình hành động và giới thiệu các sáng kiến, dự án, mạng lưới kết nối cùng định hướng triển khai sau Hội nghị...

Bên cạnh các phiên làm việc chính thức, Hội nghị dự kiến tổ chức nhiều hoạt động kết nối như Đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu chào lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; gặp gỡ lãnh đạo thành phố Hà Nội; kết nối chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào với các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; tham quan, giao lưu, khảo sát thực tế, giới thiệu sản phẩm và thành tựu khoa học, công nghệ tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh...

Đặc biệt, chương trình kết nối tại thành phố Đà Nẵng, dự kiến do UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tổ chức, sẽ tập trung trao đổi về các định hướng, lĩnh vực phát triển trọng tâm của địa phương, xúc tiến đầu tư, thương mại, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; qua đó tăng cường kết nối kiều bào với Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao đang phối hợp, trao đổi với Bộ Quốc phòng để thu xếp chương trình cho đại biểu kiều bào tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến tổ chức tại Hà Nội trong tháng 12/2026. Đây cũng là dịp để kiều bào tìm hiểu những thành tựu, năng lực và bước phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

"Ý nghĩa và thành công của Hội nghị không chỉ được thể hiện qua các nội dung trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, mà quan trọng hơn là việc chuyển hóa các ý tưởng, sáng kiến, đề xuất và kết nối thành chương trình, dự án hợp tác cụ thể. Vì vậy, việc tiếp tục theo dõi, thúc đẩy và triển khai các kết quả sau Hội nghị, tăng cường kết nối kiều bào với các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp trong nước sẽ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nêu.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tin tưởng rằng, sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó, khát vọng cống hiến của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy kết nối và phát huy nguồn lực kiều bào hiệu quả, thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.