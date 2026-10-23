Kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội phát triển cho thanh niên Việt Nam

Diễn đàn được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026), 70 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn TCP, đồng thời đánh dấu 7 năm hợp tác giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và TCP Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, khẳng định thanh niên luôn là lực lượng xã hội to lớn trong tiến trình phát triển đất nước, mang trong mình lòng yêu nước, khát vọng vươn lên, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng. Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, đặt kỳ vọng vào thế hệ trẻ, đồng thời tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và làm chủ tương lai.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Dương Khánh.

Từ vai trò đó, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh ý nghĩa của việc tạo dựng những không gian đối thoại thực chất, nơi thanh niên có thể trực tiếp chia sẻ trải nghiệm, những khó khăn trong cuộc sống, quá trình lập nghiệp cũng như khát vọng đóng góp cho xã hội. Đây cũng là cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng hiểu rõ hơn nhu cầu của người trẻ, từ đó có những hình thức hỗ trợ phù hợp với thực tiễn.

“Tôi cũng mong rằng, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội sẽ nhìn nhận thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chương trình hỗ trợ, mà còn là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển; là những người có khả năng sáng tạo, thích ứng, cống hiến và tạo ra những giá trị mới khi được trao niềm tin, cơ hội và điều kiện phù hợp”, anh Quy nói.

Cùng chia sẻ quan điểm về vai trò của thế hệ trẻ, ông Saravoot Yoovidhya, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP, nhấn mạnh tiềm năng phát triển của Việt Nam gắn liền với nguồn lực con người, đặc biệt là thế hệ thanh niên giàu nghị lực và khát vọng.

“Qua những câu chuyện của người trẻ, có thể thấy nguồn năng lượng lớn nhất của Việt Nam chính là con người, trong đó có thế hệ thanh niên giàu nghị lực và khát vọng. Việt Nam là thị trường chiến lược của TCP, đồng thời là nơi tập đoàn mong muốn tiếp tục củng cố, đầu tư và cùng người trẻ tạo nên những giá trị lâu dài”, ông Saravoot Yoovidhya chia sẻ.

Trong 7 năm phối hợp, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và TCP Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hướng đến các nhóm thanh niên cụ thể. Ảnh: BTC.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã cùng lắng nghe và trao đổi về những câu chuyện vượt khó, lao động, lập nghiệp, sáng tạo và cống hiến của thanh niên đến từ nhiều hoàn cảnh, lĩnh vực hoạt động khác nhau. Những trải nghiệm được chia sẻ không chỉ phản ánh nỗ lực của người trẻ trên hành trình khẳng định bản thân mà còn gợi mở những vấn đề cần quan tâm trong quá trình hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh niên phát triển.

Giao lưu, chia sẻ với chị Lê Thị Thắm - gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2023 (Ảnh: Dương Khánh).

Từ những trao đổi tại diễn đàn, yêu cầu đặt ra là cần có sự đồng hành thiết thực hơn giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng với thanh niên. Trong đó, việc lắng nghe tiếng nói của người trẻ, thấu hiểu những khó khăn và nguyện vọng của họ là cơ sở để xây dựng các chương trình hỗ trợ sát thực tế, đồng thời phát huy khả năng sáng tạo, thích ứng và tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ.

Diễn đàn do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn TCP tổ chức là dịp để người trẻ chia sẻ khát vọng, những khó khăn trong cuộc sống và kết nối với các nguồn lực hỗ trợ phát triển. Video: Hải Yến, Dương Khánh.