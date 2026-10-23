Kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội phát triển cho thanh niên Việt Nam

Sáng 23/10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn kết nối "Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước".

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, diễn đàn là nơi gặp gỡ, chia sẻ và kết nối, nơi những câu chuyện chân thực về nghị lực, khát vọng, lao động, lập nghiệp và cống hiến của thanh niên được lắng nghe.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu tại ﻿diễn đàn.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động kết nối, lắng nghe nhu cầu thực tế và phối hợp với các đối tác nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, bảo đảm các hoạt động đồng hành đúng đối tượng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và mang lại giá trị thiết thực cho thanh niên.

Việc tiếp năng lượng cho thanh niên cần hướng tới mở rộng cơ hội phát triển, củng cố niềm tin, nâng cao năng lực và tạo điều kiện để người trẻ chủ động vượt qua khó khăn, phát huy thế mạnh, tự tin lập thân, lập nghiệp và đóng góp cho xã hội.

Các đại biểu thanh niên giao lưu tại diễn đàn.

Trong khuôn khổ diễn đàn, thanh niên đã cùng trao đổi về những hành trình vượt khó, lao động, lập nghiệp, sáng tạo và cống hiến. Các câu chuyện đến từ những người trẻ có hoàn cảnh, lĩnh vực hoạt động khác nhau, qua đó gợi mở những góc nhìn về nhu cầu của thanh niên cũng như trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc đồng hành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động hành trình mới "Tiếp năng lượng cùng thanh niên ﻿ Việt Nam tiến bước".

Qua đó, diễn đàn hướng tới việc nhìn nhận thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chương trình hỗ trợ mà còn là chủ thể của quá trình phát triển. Những trải nghiệm thực tế của người trẻ là cơ sở để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn những khó khăn, nhu cầu và mong muốn của thanh niên, từ đó xây dựng các hình thức đồng hành phù hợp.

Tham gia diễn đàn là các gương thanh niên tiêu biểu như anh Vũ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025; chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Liên lục địa năm 2022, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025; chị Lê Thị Thắm, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2023; anh Ma Seo Chứ, Trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2024; anh Cà Văn Minh, Phó đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026; và chị Đặng Thị Kim Oanh, gương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026.