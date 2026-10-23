Kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội phát triển cho thanh niên Việt Nam

Diễn đàn diễn ra nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), 70 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn TCP và đánh dấu 7 năm hợp tác giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với TCP Việt Nam.

Sự kiện tạo không gian để thanh niên chia sẻ những câu chuyện thực tế, bày tỏ nhu cầu và khát vọng phát triển, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa tổ chức Hội, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm mở rộng cơ hội học tập, lập nghiệp, phát huy năng lực và đóng góp cho xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động hành trình mới "Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước".

Kết nối nguồn lực, tiếp sức cho khát vọng người trẻ

Phát biểu khai mạc diễn đàn, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, trong hành trình phát triển của đất nước, thanh niên luôn là lực lượng xã hội to lớn, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn lên, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, đặt kỳ vọng vào thanh niên, tạo điều kiện để người trẻ phát triển toàn diện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và làm chủ tương lai.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, điều đó đặt ra yêu cầu đối với tổ chức Đoàn, Hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; không chỉ khơi dậy khát vọng cống hiến mà còn tạo dựng những điều kiện thiết thực để thanh niên học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp và trưởng thành.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, thanh niên cần được trang bị kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, sức khỏe và khả năng thích ứng. Đồng thời, người trẻ cần có môi trường thuận lợi để phát huy năng lực, hiện thực hóa ước mơ và đóng góp cho xã hội.

"Mỗi người trẻ có xuất phát điểm, điều kiện sống và nhu cầu khác nhau, do đó công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên phải hướng tới những giá trị thiết thực, chú trọng lắng nghe, thấu hiểu và tạo môi trường để mỗi người phát huy thế mạnh, đóng góp cho cộng đồng. Điều quan trọng là không để hoàn cảnh trở thành rào cản khiến bất kỳ thanh niên nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển", anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu đó, bên cạnh nỗ lực của tổ chức Đoàn, Hội và bản thân mỗi thanh niên, sự chung tay của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng có ý nghĩa quan trọng. Việc kết nối các nguồn lực cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, được triển khai bằng tinh thần trách nhiệm, qua đó tạo ra những cơ hội phát triển bền vững hơn cho người trẻ.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động kết nối, lắng nghe nhu cầu thực tế và phối hợp với các đối tác nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, bảo đảm các hoạt động đồng hành đúng đối tượng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và mang lại giá trị thiết thực cho thanh niên. Việc tiếp năng lượng cho thanh niên cần hướng tới mở rộng cơ hội phát triển, củng cố niềm tin, nâng cao năng lực và tạo điều kiện để người trẻ chủ động vượt qua khó khăn, phát huy thế mạnh, tự tin lập thân, lập nghiệp và đóng góp cho xã hội.

Diễn đàn kết nối "Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước" là dịp để lắng nghe những câu chuyện thực tế về nghị lực vượt khó, khát vọng lập nghiệp và tinh thần cống hiến của thanh niên. Những trải nghiệm được chia sẻ tại diễn đàn giúp các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng hiểu rõ hơn khó khăn, nhu cầu và nguyện vọng của người trẻ, qua đó xây dựng các chương trình đồng hành phù hợp.

Các đại biểu tham dự diễn đàn "Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước".

Tiếp năng lượng để thanh niên Việt Nam tự tin tiến bước

Phát biểu tại diễn đàn, ông Saravoot Yoovidhya - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn TCP chia sẻ: "70 năm là dấu mốc để chúng tôi nhìn lại hành trình đã qua, nhưng quan trọng hơn là hướng về những giá trị TCP có thể tiếp tục kiến tạo trong tương lai". Với định hướng "Tiếp năng lượng - Bừng sức sống", Tập đoàn TCP hướng tới việc lan tỏa năng lượng tích cực, phát huy tiềm năng con người và đồng hành cùng cộng đồng.

Theo ông Saravoot Yoovidhya, qua những câu chuyện của người trẻ có thể thấy nguồn năng lượng lớn nhất của Việt Nam chính là con người, trong đó có thế hệ thanh niên giàu nghị lực và khát vọng. Việt Nam là thị trường chiến lược của TCP, đồng thời là nơi tập đoàn mong muốn tiếp tục củng cố, đầu tư và cùng người trẻ tạo nên những giá trị lâu dài.

Trong 7 năm hợp tác, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và TCP Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hướng tới các nhóm thanh niên có nhu cầu hỗ trợ khác nhau, tập trung vào phát triển năng lực, chăm lo đời sống và khuyến khích những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Ông Saravoot Yoovidhya - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn TCP phát biểu tại diễn đàn.

Khởi động năm 2020, chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" đã tôn vinh 287 thanh niên khuyết tật tiêu biểu và hỗ trợ 14 dự án khởi nghiệp. Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" vinh danh 188 gương mặt trẻ có những hành động dũng cảm, nghĩa hiệp và đóng góp tích cực cho xã hội.

Đối với thanh niên công nhân, chương trình "Ngày hội Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực" được triển khai từ năm 2023 tại 18 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 150.000 lượt người tham gia. Thông qua chương trình, 51.500 thanh niên được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà. Ban tổ chức cũng triển khai 360 gian hàng miễn phí, giảm giá và trao tặng hơn 1.000 suất quà.

Trong hoạt động rèn luyện thể chất, dự án "Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ" được khởi động năm 2024, dự kiến hoàn thành 22 công trình trong năm 2026. Các hoạt động phối hợp giữa hai bên đã thu hút gần 100 đơn vị, tổ chức và đối tác tham gia, đạt hơn 70 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Tháng 5/2026 vừa qua, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và TCP Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2028, tiếp tục tập trung chăm lo đời sống thanh niên công nhân, hỗ trợ thanh niên yếu thế và thanh niên khuyết tật, tôn vinh những gương thanh niên sống đẹp, có trách nhiệm với cộng đồng. Hai bên cũng định hướng mở rộng các không gian rèn luyện thể chất và tăng cường hoạt động kết nối thanh niên với xã hội.

Thông qua các chương trình hợp tác, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và TCP Việt Nam hướng tới việc gắn kết nguồn lực của doanh nghiệp với nhu cầu thực tế của thanh niên, mở rộng cơ hội phát triển và khuyến khích người trẻ phát huy năng lực, đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Các đại biểu chia sẻ tại diễn đàn.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu cùng trao đổi về những hành trình vượt khó, lao động, lập nghiệp, sáng tạo và cống hiến của thanh niên. Các câu chuyện đến từ những người trẻ có hoàn cảnh, lĩnh vực hoạt động khác nhau, qua đó gợi mở những góc nhìn về nhu cầu của thanh niên cũng như trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc đồng hành.Tham gia diễn đàn là các gương thanh niên tiêu biểu như: Anh Vũ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI, gương Thanh niên sống đẹp" năm 2025; chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Liên lục địa năm 2022, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025; chị Lê Thị Thắm - gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2023; anh Cà Văn Minh - Phó đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026; chị Đặng Thị Kim Oanh, gương "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2026.