Kết nối nguồn lực kiều bào, nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch hội nhập và phát triển tốt, cần cù lao động và có những đóng góp tích cực cho xã hội, giành được tình cảm yêu mến của chính quyền và người dân sở tại. Ngày càng có nhiều người Việt và thế hệ trẻ gốc Việt được đào tạo bài bản, hoạt động trong các lĩnh vực như y tế, khoa học công nghệ, nghiên cứu, giáo dục, kỹ thuật, kinh doanh và dịch vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển.

Điều đáng quý nhất là dù sinh sống ở xa Tổ quốc, tình cảm của bà con đối với đất nước luôn rất sâu sắc. Mỗi khi trong nước cần chung tay, bà con đều quan tâm, chia sẻ và có những đóng góp thiết thực. Nhiều chuyên gia, trí thức chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với trong nước, kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và công nghệ. Bà con tích cực duy trì tiếng Việt, quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống và góp phần tạo dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam ở sở tại.

Nhân dịp này, đại diện kiều bào tại Đan Mạch, Iceland và phía Nam Thụy Điển đã phát biểu ý kiến khẳng định niềm tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Bà con bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về cội nguồn, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tự hào khi biết cộng đồng người Việt tại Đan Mạch tuy quy mô vừa phải nhưng đã nỗ lực vươn lên, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định, ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội sở tại, đồng thời khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam. Bà con ta có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt cho các thế hệ sau và luôn dành tình cảm sâu sắc, hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực, nghĩa tình.

Quang cảnh cuộc gặp gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trong tổng thể đối ngoại của đất nước, Việt Nam và Đan Mạch, Thụy Điển, Iceland có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp. Mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất trong hợp tác năng lượng và đầu tư xanh với Đan Mạch, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp lên khuôn khổ Đối tác chiến lược Xanh và đang hướng tới tầm cao mới. Có được những kết quả đó là do đất nước ta triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng thế giới; nhưng không thể không nhắc đến đóng góp của bà con ta, những "đại sứ văn hóa", "đại sứ hữu nghị" đã kết nối và thúc đẩy hợp tác trong nhiều thập kỷ qua.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, cần tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, nguồn lực trong nước phải được kết nối với nguồn lực bên ngoài. Đảng, Nhà nước rất cần sự chung tay, góp sức của đồng bào ở nước ngoài. Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước.

Các thành viên của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự cuộc gặp gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển sẽ tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập tốt, giữ gìn tình cảm với quê hương và cùng chung sức xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại ba nước, cùng với cộng đồng người Việt trên toàn thế giới trở thành cầu nối công nghệ, tham gia chuyển giao tri thức, kinh nghiệm quản lý hiện đại, kết nối các nguồn vốn xanh của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn phục vụ phát triển quê hương. Bà con tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và kiên trì giữ gìn tiếng Việt cho các thế hệ sau, tạo nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ giữ sợi dây kết nối, gắn bó với gia đình, đất nước và cội nguồn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, làm tốt hơn bảo hộ công dân, công tác cộng đồng và là mái nhà chung, cầu nối hiệu quả giữa bà con với trong nước.

Nhân dịp này, đại diện kiều bào tại Đan Mạch, Iceland và phía Nam Thụy Điển đã phát biểu ý kiến khẳng định niềm tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Bà con bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về cội nguồn, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tự hào khi biết cộng đồng người Việt tại Đan Mạch tuy quy mô vừa phải nhưng đã nỗ lực vươn lên, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định, ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội sở tại, đồng thời khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam. Bà con ta có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt cho các thế hệ sau và luôn dành tình cảm sâu sắc, hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực, nghĩa tình.

Quang cảnh cuộc gặp gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trong tổng thể đối ngoại của đất nước, Việt Nam và Đan Mạch, Thụy Điển, Iceland có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp. Mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất trong hợp tác năng lượng và đầu tư xanh với Đan Mạch, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp lên khuôn khổ Đối tác chiến lược Xanh và đang hướng tới tầm cao mới. Có được những kết quả đó là do đất nước ta triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng thế giới; nhưng không thể không nhắc đến đóng góp của bà con ta, những "đại sứ văn hóa", "đại sứ hữu nghị" đã kết nối và thúc đẩy hợp tác trong nhiều thập kỷ qua.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, cần tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, nguồn lực trong nước phải được kết nối với nguồn lực bên ngoài. Đảng, Nhà nước rất cần sự chung tay, góp sức của đồng bào ở nước ngoài. Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước.

Các thành viên của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự cuộc gặp gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển sẽ tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập tốt, giữ gìn tình cảm với quê hương và cùng chung sức xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại ba nước, cùng với cộng đồng người Việt trên toàn thế giới trở thành cầu nối công nghệ, tham gia chuyển giao tri thức, kinh nghiệm quản lý hiện đại, kết nối các nguồn vốn xanh của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn phục vụ phát triển quê hương. Bà con tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và kiên trì giữ gìn tiếng Việt cho các thế hệ sau, tạo nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ giữ sợi dây kết nối, gắn bó với gia đình, đất nước và cội nguồn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, làm tốt hơn bảo hộ công dân, công tác cộng đồng và là mái nhà chung, cầu nối hiệu quả giữa bà con với trong nước.