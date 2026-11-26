Chiều 26/11, tại buổi gặp gỡ báo chí về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 và các hội nghị bên lề, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng thời thông tin về những điểm mới và kết quả kỳ vọng của sự kiện.

Với chủ đề “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia”, hội nghị được định hướng trở thành diễn đàn kết nối trí tuệ, nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển trong nước.

Buổi gặp gỡ báo chí về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5. Ảnh: Việt Linh.

Ba trọng tâm kết nối nguồn lực kiều bào

Hội nghị năm nay dự kiến diễn ra ngày 8-10/12, sẽ tập trung thảo luận ba chuyên đề trọng tâm. Trong đó, chuyên đề về vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong phát triển kinh tế dữ liệu và các ngành công nghệ chiến lược hướng tới khai thác tiềm năng tri thức, kinh nghiệm của kiều bào trong những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai đất nước.

Một chuyên đề khác tập trung phát huy vai trò của kiều bào với tư cách “đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam”, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sức mạnh mềm và uy tín quốc gia. Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ trao đổi về việc mở rộng thị trường, phát triển mạng lưới phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài và tăng cường kết nối với các địa phương, doanh nghiệp trong nước.

Hội nghị cũng dự kiến công bố, thiết lập các chương trình hành động, sáng kiến, dự án hợp tác, mạng lưới kết nối và định hướng triển khai trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ sự kiện, kiều bào sẽ có dịp gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu, kết nối và khảo sát thực tế tại một số địa phương.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao đang phối hợp, trao đổi với Bộ Quốc phòng để thu xếp chương trình cho các đại biểu kiều bào tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra tại Hà Nội trong tháng 12. Hoạt động này sẽ tạo cơ hội để bà con tìm hiểu những thành tựu, năng lực và bước phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Kiều bào là chủ thể đóng góp cho đất nước

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, hội nghị lần thứ 5 có 5 điểm mới nổi bật. Trước hết, sự kiện diễn ra trong bối cảnh mới, với tầm nhìn mới, hướng tới các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước.

Thứ hai, nội dung được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào dữ liệu và công nghệ chiến lược, đại đoàn kết dân tộc, mở rộng thị trường, mạng lưới phân phối hàng Việt Nam và kết nối với doanh nghiệp trong nước.

Thứ ba, kiều bào được xác định là chủ thể của hội nghị. Kiều bào không chỉ tham dự mà còn trực tiếp đề xuất, chia sẻ câu chuyện thực tế, kiến tạo nội dung và kết quả hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 26/11. Ảnh: Việt Linh.

Thứ tư, không gian hội nghị được mở rộng, tạo điều kiện để đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài tham gia. Sự tham gia của các địa phương, viện nghiên cứu và doanh nghiệp góp phần đưa hoạt động kết nối từ diễn đàn đến những địa bàn và cơ hội hợp tác cụ thể.

Điểm mới thứ năm là yêu cầu về sản phẩm đầu ra. Hội nghị không dừng ở trao đổi, thảo luận mà hướng tới xây dựng chương trình hành động, kết nối mạng lưới, danh mục sáng kiến và dự án hợp tác, khuyến nghị chính sách cùng cơ chế theo dõi, điều phối sau sự kiện.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng hội nghị thể hiện tính chiến lược trong định hướng, tính chuyên sâu trong nội dung và thực chất trong kết quả. Đây không chỉ là nơi hội tụ người Việt Nam từ khắp năm châu mà còn là không gian kết nối ý tưởng với nhu cầu, sáng kiến với cơ hội và khát vọng cống hiến của kiều bào với yêu cầu phát triển đất nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, hội nghị được kỳ vọng tạo dấu mốc mới trên ba phương diện. Trước hết là làm sâu sắc hơn nội hàm đại đoàn kết toàn dân tộc. Kế thừa quan điểm của Nghị quyết 36 về người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Nghị quyết 23 tiếp tục nâng tầm vai trò kiều bào, xác định đây là nguồn lực chiến lược quan trọng và là chủ thể cùng tham gia phát triển đất nước.

Thứ hai, hội nghị hướng tới tạo bước đột phá trong phát huy nguồn lực kiều bào, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thứ trưởng đánh giá cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều thế mạnh trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân.

Hiện có gần 50 hội chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở các nước, cùng các mạng lưới chuyên gia, trí thức với hơn 2.500 thành viên và đông đảo doanh nhân kiều bào. Đây là nguồn lực có tiềm năng đóng góp vào các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Thứ ba, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần được định vị trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia. Theo Thứ trưởng, phát huy nguồn lực kiều bào không chỉ là nhiệm vụ của ngành Ngoại giao mà cần trở thành nội dung trong chiến lược, chương trình phát triển của từng bộ, ngành và địa phương, gắn với mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.

Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 5 đặt trọng tâm kết nối trí thức, chuyên gia, doanh nhân kiều bào, phát huy đóng góp vào các mục tiêu phát triển quốc gia. Ảnh: Việt Linh.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định những kiến nghị, hiến kế của bà con tại các hội nghị và cuộc gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn được nghiêm túc ghi nhận, từng bước nghiên cứu và giải quyết. Đây là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng để Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành tham khảo, điều chỉnh chính sách và tháo gỡ khó khăn. Quá trình này được thực hiện liên tục, có sự kế thừa và bổ sung qua từng giai đoạn.