Kết nối nguồn lực, hợp tác phát triển giữa thanh niên tỉnh Ninh Bình và Cao Bằng
Ngày 23/10, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham (Ninh Bình), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cao Bằng và Tỉnh đoàn Ninh Bình phối hợp tổ chức diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với chủ đề “Kết nối nguồn lực - Chia sẻ kinh nghiệm - Hợp tác phát triển giữa thanh niên tỉnh Ninh Bình và Cao Bằng”.
Diễn đàn góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa tổ chức Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ hai tỉnh; mở rộng cơ hội kết nối nguồn lực, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, qua đó, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tại diễn đàn, các đại biểu, doanh nhân trẻ và đoàn viên, thanh niên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; nghe Tiến sĩ Trần Bách Hiếu, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên gia Viện Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi số trao đổi chuyên đề “Từ bản sắc địa phương đến thị trường số - Tư duy khởi nghiệp sáng tạo và phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số”. Chuyên đề cung cấp những kiến thức, định hướng về khai thác giá trị bản sắc địa phương gắn với ứng dụng công nghệ số, đổi mới tư duy và phương thức sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh hiện nay.
Nhân dịp này, Hội Doanh nhân trẻ hai tỉnh Cao Bằng và Ninh Bình ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối mạng lưới doanh nhân, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thúc đẩy hợp tác sản xuất, kinh doanh và khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/ket-noi-nguon-luc-hop-tac-phat-trien-giua-thanh-nien-tinh-ninh-binh-va-cao-bang-3193716.html