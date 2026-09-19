Kết nối nguồn lực hỗ trợ các trường vùng biên giới

Quang cảnh lễ ký kết - Ảnh: L.T

Theo đó, Cụm chuyên môn 13 ký kết với 5 trường, gồm: Tiểu học Minh Hóa, tiểu học Tân Hóa, THCS Hóa Hợp, THCS và THPT Trung Hóa, TH và THCS Hóa Sơn.

Cụm chuyên môn 14 ký kết với 5 trường, gồm: Tiểu học số 1 Trung Hóa, tiểu học số 2 Trung Hóa, tiểu học Thượng Hóa, THCS Minh Hóa, TH và THCS Thượng Hóa.

Các trường học thuộc Cụm chuyên môn 13 ký giao ước với các trường học Quảng Trị - Ảnh: L.T

Theo nội dung ký kết, các trường học thuộc Cụm chuyên môn 13, 14 sẽ hỗ trợ điều kiện dạy và học, chia sẻ trang thiết bị, sách thư viện, tài liệu học tập, kết nối các nguồn lực xã hội hóa đến các trường biên giới của tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường, học liệu số, giáo án điện tử; hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, AI, STEM/STEAM và tổ chức các hoạt động dự giờ, trao đổi chuyên môn.

Các trường học thuộc Cụm chuyên môn 14 và các trường học Quảng Trị ký giao ước - Ảnh: L.T

Hoạt động kết nghĩa nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các cơ sở giáo dục, hỗ trợ những trường còn khó khăn về điều kiện dạy học và tạo thêm cơ hội để cán bộ, giáo viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn. Việc hợp tác được triển khai theo hướng thiết thực, có kế hoạch và lộ trình, gắn với nhu cầu thực tế của các trường vùng biên giới, hướng đến hiệu quả lâu dài.