Kết nối nguồn lực Hàn Quốc, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Đoàn đại biểu các tổ chức, doanh nghiệp thiện nguyện Hàn Quốc thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đoàn do bà Son Ha-eun, Chủ tịch Quỹ Bom, Hội trưởng đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) tại Hàn Quốc, làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có ông Kim Dae Jong, Chủ tịch HOAVAVA (Tổ chức Hỗ trợ Nạn nhân chất độc da cam Quốc tế Hàn Quốc), cùng đại diện Công ty BioBom và Công ty Laguna Beach.

Về phía Việt Nam có Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, cùng cán bộ, nhân viên, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm. Tham dự chương trình còn có các cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam đến từ Quảng Ninh, Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh và các cháu đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 30 ngày 28/4/2014, với mục tiêu góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống và tạo cơ hội hòa nhập cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin cùng gia đình.

Hiện Trung tâm tập trung thực hiện ba nhiệm vụ chính: tổ chức xông hơi giải độc, phục hồi chức năng cho cựu chiến binh là nạn nhân chất độc da cam theo phác đồ Hubbard được chuyển giao từ Hoa Kỳ; nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy nghề cho con em người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước và quốc tế hỗ trợ kinh phí, vật chất, tinh thần cho các nạn nhân.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, hoạt động của Trung tâm có sự đồng hành, hỗ trợ của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, cùng các đối tác quốc tế như tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), Đại sứ quán Nhật Bản và nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Trung tâm mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận những thành tựu khoa học, kỹ thuật của Hàn Quốc trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hóa học. Đồng thời, cam kết tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn hỗ trợ đúng mục đích, công khai, minh bạch, bảo đảm thiết thực và hiệu quả.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đồng hành của Quỹ Bom, tổ chức HOAVAVA cùng các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc đối với các nạn nhân Việt Nam trong thời gian qua.

Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng cho biết, Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vừa có chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, tham gia các hoạt động kết nối, vận động nguồn lực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Đặc biệt, ngay trước buổi đón tiếp, đại diện các tổ chức Hàn Quốc đã có buổi làm việc với Trung ương Hội để trao đổi về kế hoạch khai trương một phòng tranh tại Việt Nam, hướng tới vận động, gây quỹ hỗ trợ các nạn nhân.

Theo Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, những hoạt động này không chỉ mang lại nguồn hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự đồng cảm, trách nhiệm và tình cảm nhân ái của bạn bè quốc tế đối với những người đang phải gánh chịu hậu quả chiến tranh.

Dù chiến tranh đã lùi xa, di chứng chất độc da cam vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Vì vậy, sự chung tay của cộng đồng trong nước và quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong hành trình chăm sóc, hỗ trợ các nạn nhân.

Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp thiện nguyện Hàn Quốc trao quà cho các nạn nhân da cam/dioxin. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, bà Son Ha-eun, Chủ tịch Quỹ Bom, Hội trưởng đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) tại Hàn Quốc bày tỏ sự xúc động khi được trực tiếp gặp gỡ các cựu chiến binh, gia đình nạn nhân và các cháu nhỏ đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Bà Son Ha-eun cho rằng, hậu quả chiến tranh vẫn để lại những tổn thương sâu sắc về thể chất và tinh thần, đặc biệt đối với những thế hệ sinh ra sau chiến tranh nhưng vẫn phải gánh chịu di chứng chất độc hóa học.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu Hàn Quốc đã trao 80 suất quà và tiền mặt với tổng giá trị 270 triệu đồng cho đại diện cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và các cháu đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Bà Son Ha-eun cũng ghi nhận, đánh giá cao sự tận tụy của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên Trung tâm trong công tác điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc các nạn nhân.

Bà Son Ha-eun, Chủ tịch Quỹ Bom, Hội trưởng đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) tại Hàn Quốc, phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Với quan niệm yêu thương con người và xoa dịu nỗi đau là những giá trị nhân văn cao quý, bà khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, kết nối các cơ sở y tế, chuyên gia, bác sĩ và đối tác nhân đạo tại Hàn Quốc để tìm kiếm những giải pháp hỗ trợ thiết thực về y tế, phục hồi chức năng và chăm sóc lâu dài cho các nạn nhân.

Chuyến thăm tiếp tục góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thiện nguyện Hàn Quốc, mở rộng kết nối nguồn lực quốc tế trong công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân, chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh và lan tỏa tinh thần nhân ái giữa nhân dân hai nước.