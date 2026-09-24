Kết nối nguồn lực góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Trưởng ban Công tác Phụ nữ thành phố Bùi Thị Hạnh trao học bổng cho các em học sinh khu vực biên giới.

Có sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng, nhiều nguồn lực xã hội được chuyển đến đối tượng cần sự trợ giúp, giúp phụ nữ có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống; trẻ em được chăm lo về học tập, sức khỏe, dinh dưỡng và kỹ năng.

“Góp gió thành bão”

Hơn 10 tháng tuổi, bé Danh Tuấn Kiệt (ở trọ cùng cha mẹ tại phường Đồng Phú) đã phải đối mặt với bệnh tật và ca phẫu thuật não đầy khó khăn. Cha mẹ em từ miền Tây lên Đồng Phú ở trọ để mưu sinh, cuộc sống hằng ngày còn nhiều thiếu thốn nên chi phí cho ca phẫu thuật trở thành gánh nặng cho gia đình. Trong tình thế khó khăn ấy, cha mẹ em đã gửi lời cầu cứu với hy vọng được giúp đỡ để con có cơ hội được điều trị.

Bà Đinh Thị Ca, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Đồng Phú cho biết: Từ lời cầu cứu ấy, Hội LHPN phường Đồng Phú đã nhanh chóng vào cuộc, trực tiếp xác minh, kết nối, vận động các nhóm thiện nguyện, cá nhân có tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ. Chỉ trong vòng 6 ngày (từ ngày 11 đến 17-9), Hội LHPN phường đã kết nối được 24 cá nhân hỗ trợ với tổng số tiền trên 17 triệu đồng, kịp thời phụ giúp gia đình tiền chi phí phẫu thuật.

Thời gian tới, Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chủ động nắm bắt nhu cầu, kết nối nguồn lực và phối hợp với các ngành chăm lo tốt hơn cho phụ nữ, trẻ em, nhất là các trường hợp khó khăn, giúp họ có thêm cơ hội vươn lên và thụ hưởng thành quả phát triển.

Trước đó, từ ngày 2 đến 6-9, Hội LHPN phường Đồng Phú đã kết nối, vận động các nhóm thiện nguyện, cá nhân mạnh thường quân hỗ trợ trường hợp của chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trọ trên địa bàn phường với số tiền hơn 32 triệu đồng cùng với nhu yếu phẩm và đồ dùng thiết yếu...

Không chỉ hướng đến phụ nữ, trẻ em, nhiều mô hình của hội còn hướng đến hỗ trợ các trường hợp khó khăn trong cộng đồng. Điển hình là mô hình Bếp ăn 0 đồng, Bếp ăn từ thiện, Bếp ăn yêu thương… Mô hình Bếp ăn yêu thương của Chi hội Phụ nữ khu phố Long Tân (phường Nhơn Trạch) là điển hình.

Chị Trần Thị Ngọc Diện, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Long Tân (phường Nhơn Trạch) cho biết: Bếp ăn yêu thương của chi hội khởi động cuối năm 2025. Kể từ đó đến nay, cứ vào mồng 1 (âm lịch) hằng tháng, bếp ăn lại đỏ lửa để chuẩn bị từ 300-500 phần ăn sáng nóng hổi trao tay người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những trường hợp nêu trên cho thấy, sự vào cuộc nhanh chóng, những việc làm giản dị nhưng ý nghĩa của tổ chức hội đã giúp những tấm lòng sẻ chia đến đúng người, đúng lúc, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái và bảo đảm an sinh xã hội.

Hướng đến trao cơ hội và đồng hành lâu dài

Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Nguyễn Thanh Phương cho rằng: Chăm lo cho phụ nữ và trẻ em, nhất là phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ trọng tâm của hội. Thời gian qua, các cấp hội trên địa bàn thành phố đã chú trọng kết nối nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, quỹ và nhà hảo tâm, nhằm đưa sự hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Lê Thị Thanh Loan trao bảng tượng trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho đại diện hội phụ nữ các xã biên giới. Ảnh: Nga Sơn

Riêng chương trình Mẹ đỡ đầu đã hỗ trợ hơn 1 ngàn trẻ với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng. Tại 8 xã biên giới, hội vận động hỗ trợ khoảng 340 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí gần 500 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ học tập, xe đạp và đồng phục. Hội cũng phối hợp chăm lo 48 học sinh trong chương trình Nâng bước em đến trường và Con nuôi đồn biên phòng. Ngoài ra, hội còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực thông qua các chương trình trao tặng học bổng, bộ áo dài trắng, quà Tết, sổ tiết kiệm, xe đạp, phương tiện học tập, mái ấm tình thương, khám sức khỏe…

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, công tác chăm lo an sinh xã hội không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà cần hướng đến sự đồng hành lâu dài để giúp họ từng bước ổn định cuộc sống. Những phần quà, suất hỗ trợ là điểm khởi đầu của sự sẻ chia còn sinh kế, việc làm, kiến thức và cơ hội phát triển mới là nền tảng giúp phụ nữ và các gia đình khó khăn có thể tự vươn lên. Hội LHPN thành phố xác định thời gian tới sẽ từng bước chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang đồng hành lâu dài, trao thêm cơ hội để hội viên, phụ nữ chủ động vươn lên tạo dựng cuộc sống bền vững.

Minh chứng rõ nét cho sự chuyển đổi này là cách đây vài tháng, Hội LHPN thành phố và Quỹ “Khởi sự từ tâm” đã ký kết thỏa thuận hợp tác đến năm 2030 để đồng hành, chăm lo cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Sau khi ký kết, ngoài hỗ trợ nguồn lực, quỹ còn triển khai thêm nhiều nội dung nhằm tăng tính bền vững của chương trình, trong đó có nội dung giáo dục kỹ năng cho trẻ và người nuôi dưỡng. Chương trình còn dự kiến hỗ trợ các gói tiết kiệm cho tương lai của trẻ thông qua bảo hiểm; đồng thời thí điểm hỗ trợ sinh kế cho một số gia đình, người trực tiếp chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, người nuôi dưỡng trẻ có thêm điều kiện tạo thu nhập, ổn định cuộc sống và từng bước chủ động chăm lo cho trẻ.

Bên cạnh đó, thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, Hội LHPN thành phố đang triển khai trong các cấp hội chương trình 500 sinh kế hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, các cấp hội sẽ kết nối, vận động nguồn lực để hỗ trợ, tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ vươn lên, ổn định cuộc sống.