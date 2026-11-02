Kết nối nguồn lực, chung sức vì người nghèo

Các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tại Chương trình Nối vòng tay nhân ái “Vì người nghèo” năm 2026.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng, công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Thông qua Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội do MTTQ các cấp vận động, nhiều gia đình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, trao sinh kế, chăm lo học tập, khám chữa bệnh, từng bước ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện vẫn còn 26.941 hộ nghèo và 31.615 hộ cận nghèo, chủ yếu tập trung tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều gia đình còn khó khăn về nhà ở, thiếu tư liệu sản xuất, việc làm và điều kiện chăm sóc sức khỏe. Đây là những đối tượng cần tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ để có cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh, tại Chương trình Nối vòng tay nhân ái “Vì người nghèo” năm 2026 đã có 870 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền 38,7 tỷ đồng. Kết quả này thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia của cộng đồng, góp phần bổ sung nguồn lực chăm lo đời sống Nhân dân. Số tiền đăng ký ủng hộ tiếp tục được kỳ vọng tăng trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Từ chương trình cấp tỉnh, tinh thần sẻ chia tiếp tục lan tỏa đến từng địa phương thông qua các hoạt động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Tại xã Minh Đài, Ủy ban MTTQ xã tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã Minh Đài ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Minh Đài Nguyễn Thị Thu Hương nhấn mạnh, mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều là nghĩa cử đáng quý, thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với cộng đồng. Đồng thời mong muốn Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để có thêm nguồn lực giúp đỡ những gia đình khó khăn.

Từ đầu tháng 10, Ủy ban MTTQ phường Hòa Bình đã tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2026 với thông điệp “Nối vòng tay nhân ái - Chung sức xây dựng phường Hòa Bình đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”. Đây là hoạt động tiếp nối những kết quả vận động, chăm lo an sinh xã hội được địa phương duy trì trong nhiều năm qua.

Những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” phường Hòa Bình nhận được sự đồng hành tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, tổ dân phố và Nhân dân. Năm 2025, Quỹ vận động được gần 1,2 tỷ đồng, hỗ trợ 604 lượt trường hợp khó khăn. Trong năm 2026, tính từ ngày 2/7 đến ngày 5/10, nguồn vận động đạt 1,3 tỷ đồng. Địa phương tiếp tục ưu tiên hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trao sinh kế và giúp đỡ những trường hợp khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống.

Từ những kết quả vận động ở cấp tỉnh đến các hoạt động thiết thực tại cơ sở cho thấy vai trò quan trọng của MTTQ trong kết nối, tập hợp nguồn lực xã hội chăm lo người nghèo. Mỗi căn nhà được xây dựng, mỗi mô hình sinh kế được hỗ trợ hay mỗi suất học bổng, phần quà được trao đi đều góp phần tạo thêm điểm tựa để các gia đình vượt qua khó khăn.

Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, kết nối và giám sát các nguồn lực an sinh xã hội; phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội rà soát nhu cầu thực tế, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh. Nguồn lực vận động được ưu tiên cho những nhu cầu thiết yếu như nhà ở, sinh kế, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Cùng với đó, việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo niềm tin để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân tiếp tục đồng hành.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” không chỉ là dịp huy động nguồn lực mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, tất cả cùng hướng tới mục tiêu giúp người nghèo có thêm cơ hội ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.