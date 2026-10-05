Kết nối nguồn lực chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự chương trình

Tham dự Chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy; phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, người đã đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiều chương trình chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng dự có các Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số địa phương.

Chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước. Đối với lực lượng Công an nhân dân, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, việc sẻ chia, hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn là việc làm thiết thực, góp phần thực hiện phương châm “vì Nhân dân phục vụ”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu với nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình

Theo rà soát, thống kê ban đầu, cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Bệnh tật cùng những khó khăn về kinh tế tạo thêm nhiều áp lực đối với người bệnh và gia đình.

Xuất phát từ thực tế đó, Chương trình “Kết nối yêu thương” hướng tới kết nối sự quan tâm, trách nhiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng, qua đó chung tay chia sẻ, hỗ trợ những trường hợp thực sự khó khăn.

Nguồn đóng góp tự nguyện vận động thông qua Chương trình tập trung hỗ trợ Phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được tiếp nhận thông qua tài khoản của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Việc xem xét hỗ trợ được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở hồ sơ, xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về tình trạng bệnh và xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh thực tế. Mức hỗ trợ được xem xét phù hợp với nguồn lực vận động được và hoàn cảnh thực tế của từng trường hợp. Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp rà soát đối tượng, quản lý, sử dụng nguồn lực và công khai kết quả theo quy định, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Chương trình “Kết nối yêu thương” do Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức

Chương trình hướng tới hai mục tiêu: vừa huy động nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vừa hướng tới xây dựng một bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Ý nghĩa của "Kết nối yêu thương" không chỉ nằm ở những nguồn lực được trao trong một thời điểm; điều chương trình mong muốn tạo dựng là sự kết nối: kết nối người đang cần được sẻ chia với những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia; kết nối trách nhiệm với nguồn lực; kết nối những đóng góp riêng lẻ thành sự chung tay của cộng đồng.

Điểm đặc biệt của "Kết nối yêu thương" là những thông điệp về trách nhiệm, sẻ chia và tình người không chỉ được chuyển tải bằng lời mà còn được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Mạch cảm xúc của chương trình bắt đầu từ quê hương, đất nước, người mẹ, mái nhà và những ký ức gần gũi mở ra câu chuyện về sự sống, trẻ thơ và những ước mơ; từ một bàn tay chở che đến nhiều bàn tay cùng chung sức, từ tình yêu một con người đến trách nhiệm với cộng đồng và tình yêu quê hương, đất nước.

Tên gọi “Kết nối yêu thương” cũng là thông điệp xuyên suốt Chương trình, bắt đầu từ tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm gia đình, từ đó lan tỏa tình yêu thương giữa con người với con người, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và chung tay vì cộng đồng. Thông điệp này được chuyển tải bằng âm nhạc, múa, hình ảnh, ánh sáng, phóng sự và nghệ thuật trình diễn qua ba phần: “Tình quê hương”, “Kết nối yêu thương” và “Thanh âm trái tim”.

Chương trình hướng tới hai mục tiêu: vừa huy động nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vừa hướng tới xây dựng một bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Phần “Tình quê hương” khắc họa vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người Việt Nam; từ những hình ảnh thân thuộc về mái nhà, người mẹ, trẻ thơ, ký ức nơi mỗi người sinh ra và lớn lên để mở rộng tới tình yêu thương con người.

Ở phần “Kết nối yêu thương”, những câu chuyện đời thường về người mẹ, trẻ em, mái ấm, mái trường được đan xen với hình ảnh về hoạt động chăm lo của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ, trách nhiệm, nghĩa tình của lực lượng Công an nhân dân và sự chung tay của cộng đồng.

Qua những câu chuyện về một em nhỏ được chở che, một người mẹ được sẻ chia, một mái nhà được dựng lên hay một em nhỏ có cơ hội tiếp tục đến trường, Chương trình truyền tải thông điệp không để những người gặp khó khăn phải đơn độc khi đang cần sự sẻ chia, giúp đỡ.

Phần “Thanh âm trái tim” tiếp nối bằng những gam màu về tình yêu, gia đình, niềm tin và hy vọng. Hình ảnh những bàn tay nối nhau, cánh hạc, cánh én và ánh bình minh tượng trưng cho sự tiếp nối của tình yêu thương từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ và đơn vị nghệ thuật với những tác phẩm về quê hương, người mẹ, trẻ thơ, tình yêu và những giá trị bình dị của cuộc sống, góp phần kết nối tình yêu đất nước với tình yêu con người, từ sự đồng cảm đến những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Thông qua Chương trình “Kết nối yêu thương”, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn tiếp tục lan tỏa truyền thống “tương thân, tương ái”, khơi dậy trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng; huy động thêm nguồn lực hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, Chương trình cũng góp phần lan tỏa hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trách nhiệm, nhân văn, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.