Cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã Minh Đài ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

Một trong những hướng đi mới là triển khai mô hình “An sinh cộng đồng - Kết nối nguồn lực bền vững” tại phường Hòa Bình và các xã Lương Sơn, Hiền Lương, Liên Sơn... Mô hình tập trung vào 6 nhóm nội dung dân sinh gồm việc làm, tiền lương, sinh kế xanh, an sinh gia đình, thanh niên khởi nghiệp, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo.

Trên cơ sở rà soát hoàn cảnh, nhu cầu cụ thể của từng hộ, các địa phương chủ động kết nối nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao bò giống, hỗ trợ học phí, tạo việc làm và phát triển sinh kế. Đáng chú ý, mạng lưới tự quản tại các thôn, xóm kết hợp rà soát trực tiếp với ứng dụng dữ liệu số giúp nắm chắc nhu cầu dân sinh, bảo đảm nguồn hỗ trợ được điều phối công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Qua đó, công tác an sinh không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà hướng tới đồng hành lâu dài, giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống.

Cùng với triển khai các mô hình an sinh cộng đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính đến thời điểm tổ chức Chương trình Nối vòng tay nhân ái “Vì người nghèo” năm 2026, đã có 870 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đăng ký ủng hộ số tiền 38,7 tỷ đồng. Số tiền đăng ký tiếp tục tăng trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, góp phần bổ sung nguồn lực chăm lo đời sống Nhân dân.

Tại cơ sở, Ủy ban MTTQ các xã Minh Đài, Cao Dương, Cao Phong, An Nghĩa, Thượng Cốc... cũng tích cực phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, huy động sự chung tay của cộng đồng. Từ nguồn lực vận động, hàng nghìn ngôi nhà được xây dựng, sửa chữa, giúp các hộ nghèo có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất.

Từ những mái ấm được dựng xây đến các mô hình sinh kế, suất học bổng và phần quà thiết thực, mỗi sự hỗ trợ đều góp phần tiếp thêm động lực để người nghèo vượt qua khó khăn. Thông qua việc kết nối nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng, MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ đang từng bước tạo dựng mạng lưới an sinh xã hội bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.