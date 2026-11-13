Kết nối người Việt có tầm ảnh hưởng hướng tới 2045

Các đại biểu tham gia Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng năm 2024.

Sự kiện quy tụ khoảng 100 người Việt và người gốc Việt có tầm ảnh hưởng đến từ gần 30 quốc gia. GS.TS Nguyễn Đức Khương – thành viên cấp cao, Đại học Cambridge (Vương quốc Anh), Chủ tịch AVSE Global – cho biết, Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng – Vietnam Global Leaders (VGL) Forum là sáng kiến nhằm kết nối nguồn lực trí thức người Việt trên toàn cầu, đóng góp cho quá trình phát triển đất nước.

VGL Forum được tổ chức lần đầu năm 2019 với chủ đề “Thương hiệu quốc gia Việt Nam – Nâng tầm thương hiệu quốc gia Việt Nam”. Năm 2024, diễn đàn trở lại với chủ đề “Việt Nam vươn mình trong biến động”.

VGL Forum 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam hướng tới những dấu mốc quan trọng. Năm 2030 là 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; năm 2045 là 100 năm đất nước giành được độc lập.

GS.TS Nguyễn Đức Khương và các chuyên gia chia sẻ về Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng năm 2026.

Theo GS.TS Nguyễn Đức Khương, năm 2026 là thời điểm tạo nền tảng để Việt Nam chủ động xác định con đường phát triển hướng tới tương lai, đồng thời huy động nguồn lực của người Việt trong nước và trên toàn thế giới.

“Với hai hành trình và hai dấu mốc như vậy, 2026 sẽ là năm bệ phóng. Chúng ta mong muốn tìm ra con đường vào tương lai một cách đĩnh đạc, chủ động và không chỉ thu hút được sức người ở trong nước mà cả nguồn lực của Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới”- GS.TS Nguyễn Đức Khương nói.

Theo ông, bên cạnh trình độ và năng lực chuyên môn, người Việt trên thế giới có lợi thế về khả năng bắt kịp xu hướng, sự hướng về quê hương, gắn kết với cội nguồn và tinh thần đổi mới sáng tạo. Mỗi cá nhân, trí thức Việt Nam ở bất kỳ vị trí, lĩnh vực nào đều có thể đóng góp vào sức mạnh chung của đất nước.

VGL Forum 2026 dự kiến tập trung đối thoại về con người, giá trị xã hội, văn hóa – lịch sử, giáo dục và đào tạo, khoa học – công nghệ, tăng trưởng và thịnh vượng.

TS Đinh Thanh Hương – Giám đốc Tài chính về Dịch vụ Tài chính Đầu tư Pháp, Tập đoàn Ngân hàng BNP Paribas (Pháp); Giám đốc Điều hành Tri thức và Dự án AVSE Global – thông tin, chương trình tiếp tục mở rộng quy mô với sự góp mặt của đại biểu đến từ gần 30 quốc gia như Mỹ, Pháp, Hungary, Đức, New Zealand, Thụy Điển, Nepal, Ấn Độ...

Các gương mặt tham dự gồm nhà tư tưởng về quản trị AI và liên chính phủ, nguyên đại sứ quốc tế tại Việt Nam, chuyên gia y tế từ Đại học Harvard, nhà vô địch thể thao thế giới và các nhà khoa học thuộc top đầu thế giới từ Đại học Stanford.

VGL Forum 2026 nhằm kết nối nguồn lực trí thức người Việt trên toàn cầu, đóng góp cho quá trình phát triển đất nước.

TS Lê Võ Phương Nga – Giám đốc Dự án Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng – cho biết, mỗi đại biểu không chỉ đại diện cho cá nhân mà còn có thể kết nối các mạng lưới đối tác, quỹ đầu tư và nguồn lực quốc tế.

Sau diễn đàn, AVSE Global sẽ tổng hợp tri thức để xây dựng báo cáo khuyến nghị chiến lược gửi tới Chính phủ, đồng thời chuyển hóa thành các dự án hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

Với chủ đề “Việt Nam 2045: Cửa ngõ vào tương lai”, VGL Forum 2026 hướng tới kết nối tầm nhìn, khơi mở sáng kiến và thúc đẩy hợp tác, để những đóng góp của người Việt trên toàn cầu trở thành nguồn lực cho quá trình phát triển đất nước hướng tới năm 2045. AVSE Global hiện có hơn 300 nhân sự nòng cốt tại hơn 30 quốc gia, cùng mạng lưới hơn 2.000 chuyên gia và 10.000 trí thức thông qua 10 mạng lưới chuyên ngành.