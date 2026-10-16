Kết nối người trẻ với văn hóa dân tộc

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới Ngày Quốc tế Di sản văn hóa phi vật thể (17/10) và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết, một bảo tàng thực sự có sức sống không chỉ bởi những gì được lưu giữ bên trong, mà còn bởi những kết nối được tạo nên với công chúng.

Với mong muốn đưa bảo tàng trở thành một không gian văn hóa sống, nơi lịch sử và di sản được kết nối với đời sống đương đại, thời gian qua, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã từng bước đổi mới hoạt động trưng bày, giáo dục và truyền thông, kết hợp di sản với nghệ thuật và các hình thức trải nghiệm sáng tạo.

Một tiết mục trong chương trình “Thanh âm di sản”. Ảnh Phan Phương/TTXVN

“Thanh âm di sản” là một cách làm mới trong giáo dục di sản, khi không gian trưng bày trở thành môi trường học tập, hiện vật trở thành chất liệu sáng tạo và các sinh viên trở thành những người trực tiếp kết nối, kể lại những câu chuyện lịch sử, văn hóa với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời lan tỏa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra cuộc thi “Kể chuyện di sản”. Các đội đã khai thác không gian trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, lựa chọn một hiện vật hoặc nhóm hiện vật tiêu biểu để xây dựng nội dung thuyết minh theo hình thức kể chuyện về ba chủ đề: “Phụ nữ trong gia đình”, “Phụ nữ trong lịch sử” và “Tín ngưỡng thờ Mẫu: Mẫu - Tâm - Đẹp - Vui”. Thông qua đó, sinh viên không chỉ giới thiệu kiến thức về hiện vật mà còn truyền tải những câu chuyện lịch sử, văn hóa bằng cách kể gần gũi, sinh động và giàu cảm xúc.

Bà Nguyễn Thị Tuyết kỳ vọng, thông qua những hoạt động như “Thanh âm di sản”, học sinh, sinh viên thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về lịch sử và những giá trị văn hóa Việt Nam. Khi một câu chuyện di sản được người trẻ đón nhận bằng sự thấu hiểu và tình yêu, câu chuyện ấy sẽ có thêm sức sống để tiếp tục đồng hành cùng những thế hệ mai sau.