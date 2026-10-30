Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương đến dự.

Với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai” (History of Tomorrow), DACC 2026 giới thiệu đến công chúng hơn 20 hoạt động nghệ thuật và sáng tạo, gồm triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, múa đương đại, workshop, art tours, tọa đàm và các hoạt động kết nối.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh (bìa trái) tặng hoa các nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham gia sự kiện. Ảnh: NGỌC HÀ

Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, chuyên gia, tổ chức văn hóa và cộng đồng sáng tạo tại Đà Nẵng, cùng sự tham gia của các khách mời trong nước và khu vực Đông Nam Á.

DACC 2026 diễn ra từ 30/10 - 8/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Trình diễn nghệ thuật áo dài và trang phục truyền thống tại sự kiện. Ảnh: NGỌC HÀ

Từ hai không gian di sản, DACC 2026 mở ra hành trình kết nối lịch sử với nghệ thuật đương đại, nơi di sản tiếp tục được diễn giải bằng những góc nhìn mới, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo và những câu chuyện hướng đến tương lai.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Hội An cho biết, DACC 2026 là hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo trong nước, quốc tế tổ chức.

Trình diễn nghệ thuật tại sự kiện. Ảnh: NGỌC HÀ

Thông qua các hoạt động triển lãm, trình diễn, trải nghiệm và kết nối sáng tạo, những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiếp tục được kể bằng những ngôn ngữ mới, gần gũi hơn với đời sống đương đại và các thế hệ hôm nay.

Không gian triển lãm tại sự kiện. Ảnh: NGỌC HÀ

DACC hướng đến trở thành hoạt động thường niên nhằm tạo không gian kết nối giữa nghệ sĩ và nghệ sĩ, nghệ sĩ và công chúng, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế; góp phần xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố di sản, sáng tạo và giàu bản sắc.