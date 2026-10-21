'Kết nối nghệ thuật'- quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ trong không gian triển lãm

Triển lãm “Vietnam Art Space - Kết nối Nghệ thuật 2026” giới thiệu 130 tác phẩm đa dạng về phong cách với các loại hình hội họa, in, điêu khắc, gốm và ngôn ngữ nghệ thuật, mở ra không gian kết nối đối thoại văn hóa... trong một không gian gặp gỡ đối thoại trực tiếp giữa các họa sĩ từ nhiều vùng miền khác nhau từ những nghệ sĩ thành danh đến những gương mặt trẻ đang định hình ngôn ngữ nghệ thuật. Đây là cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ và công chúng, giữa nghệ thuật Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, cũng như giữa hoạt động sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Các họa sĩ VAS tại Dalat Mini Workshop. Ảnh: BQT

Năm 2015, Vietnam Art Space (VAS) được sáng lập bởi họa sĩ Trần Thảo Hiền, trong thời gian chị sinh sống tại Moscow (Liên bang Nga). Với Vietnam Art Space (VAS), họa sĩ Trần Thảo Hiện mong muốn tạo dựng một cộng đồng trực tuyến dành cho các họa sĩ và những người yêu nghệ thuật gặp gỡ, giới thiệu tác phẩm và chia sẻ kinh nghiệm sáng tác. Từ nền tảng ban đầu ấy, VAS từng bước phát triển với các hoạt động triển lãm, trại sáng tác, giao lưu nghệ thuật và thiện nguyện.

Triển lãm tại Sin Suối Hồ.

Sau 10 năm, cộng đồng yêu nghệ thuật hội họa này đã phát triển thành một mạng lưới giao lưu nghệ thuật với hơn 82.000 thành viên trên các nền tảng trực tuyến. Với các quản trị viên, họa sĩ Đỗ Đức, họa sĩ Lê Huy Tiếp, họa sĩ Phạm An Hải, họa sĩ Phạm Bình Chương, họa sĩ Phạm Hà Hải, họa sĩ Bùi Văn Quang, họa sĩ Trần Thảo Hiền, họa sĩ Nguyễn Ngọc Đan, họa sĩ Hồ Minh Quân, họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố).

Trong đó có những họa sĩ tên tuổi, nổi bật như: Họa sĩ Trần Thảo Hiền là hội viên Liên hiệp Họa sĩ chuyên nghiệp Nga (2014), Liên hiệp Họa sĩ Nga (2020) và được trao danh hiệu Viện sĩ danh dự Viện Hàn lâm Nghệ thuật đương đại Quốc tế Nga (2021). Các giải thưởng của chị gồm Giải Nhất triển lãm “Artstart không biên giới” (2020), Giải Nhì Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế “Abstractum - Tranh trừu tượng” (2021) và Huy chương Vàng hạng mục tranh sơn dầu dành cho họa sĩ chuyên nghiệp tại cuộc thi quốc tế “Art - Perfecti Recognition”.

Họa sĩ Trần Thảo Hiền.

Họa sĩ Lê Huy Tiếp - gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam hiện đại, nổi bật với phong cách hiện thực lãng mạn pha yếu tố siêu thực. Năm 2007, họa sĩ Lê Huy Tiếp được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Trong triển lãm này, ông tham gia với hai tác phẩm.

Họa sĩ Phạm An Hải - họa sĩtiêu biểu của hội họa trừu tượng Việt Nam đương đại. Tác phẩm của ông được trưng bày tại nhiều triển lãm trong nước và quốc tế như: Bangkok, Hongkong, Singapore, Mỹ, Anh, Úc, Ý, Pháp, Đức, Bỉ, Luxembourg, UAE, Malaysia… và nằm trong nhiều bộ sưu tập tư nhân.

Họa sĩ Phạm Bình Chương là họa sĩ hiện thực tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam đương đại. Là trưởng nhóm “Nhóm hiện thực Hà Nội”. Tác phẩm của anh từng được trưng bày tại Christie’London (2022), Đại học Surikov – Moscow (2025) cùng nhiều triển lãm quốc tế tại Mỹ, Nhật Bản, Hong Kong, Philippines…Họa sĩ Phạm Bình Chương ba lần đạt Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam, và đạt Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội (2025).

Nguyễn Ngọc Đan tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM và Học viện Mỹ thuật Surikov, Moskva, Nga. Năm 2005, chị tốt nghiệp thạc sĩ, loại xuất sắc. Các triển lãm cá nhân tiêu biểu: Desolation (Cô đơn) - 2015 (Borobudur, Magelang, Indonesia); Sự sống mong manh (Fragile Life) - tháng 5/2016 (Eight Gallery, TP.HCM); Dải hẹp của bầu trời - tháng 11/2018 (Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM); Ngược dòng - tháng 11/2023 (Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM)

Từ nền tảng trực tuyến, VAS từng bước mở rộng hoạt động sang các trại sáng tác, triển lãm và chương trình giao lưu trực tiếp. Trại sáng tác tại Sài Gòn năm 2016, Dalat Mini Workshop năm 2019 với sự tham gia của nghệ sĩ quốc tế và Caravan - Hội họa Xuyên Việt năm 2022 là những dấu mốc tiêu biểu của hành trình sáng tạo này.

Các họa sĩ VAS tại Saigon Workshop.

Triển lãm Vietnam Art Space - Kết nối Nghệ thuật 2026 lần này đánh dấu bước phát triển tiếp theo của VAS: đưa những kết nối được hình thành trong môi trường số đến không gian trưng bày trực tiếp. Tại đây, công chúng có cơ hội cảm nhận nghệ thuật đa dạng từ chất liệu, kích thước, ánh sáng và bố cục không gian... Nghệ sĩ có thêm cơ hội giới thiệu tác phẩm, trao đổi kinh nghiệm sáng tác và tiếp cận công chúng yêu hội họa. Bên cạnh sự tham gia của 111 họa sĩ Việt Nam từ mọi vùng miền đất nước, triển lãm còn có 6 nghệ sĩ khách mời đến từ Indonesia với 19 bức acrylic ( Archi Pot, Dance with the flowers, Heritage Indonesia, Khoảng cách, Glitch to heal, Chuyến đi sáng chủ nhật…) giúp mở rộng quy mô giao lưu của triển lãm.

Sau một thập kỷ hoạt động, thông qua sự đóng góp của các nghệ sĩ, nhà sưu tập và những người yêu nghệ thuật, VAS đã tổ chức các chương trình đấu giá tác phẩm và hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, dịch bệnh…

Thư cảm ơn của các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học bổng từ VAS.

Tại triển lãm Vietnam Art Space - Kết nối Nghệ thuật 2026, VAS dự kiến dành 40% khoản thu sau khi trừ chi phí tổ chức triển lãm để tiếp tục trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trang bị hệ thống lọc nước cho các trường học vùng cao Hà Giang.

Giám tuyển - cố vấn nghệ thuật của triển lãm - họa sĩ Nguyễn Ngọc Đan chia sẻ: “Các tác phẩm được tuyển chọn trưng bày dựa trên nhiều tiêu chí nhất quán: đầu tiên phải là những tác phẩm độc bản, được sáng tác bởi chính các tác giả đăng ký tham gia, thứ hai các tác phẩm phải mang lại giá trị thẩm mỹ về mặt hình thức cũng như nội dung, thứ ba là những tác phẩm được chọn phải đại diện cho những hình thức sáng tác hiện nay của các tác giả, mang tính liên tục và kế thừa từ những chặng đường họ đã đi qua”.

Lễ khai mạc triển lãm Vietnam Art Space - Kết nối Nghệ thuật 2026 sẽ khai mạc ngày 24/10/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, số 97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành, TPHCM. Triển lãm diễn ra đến hết hết ngày 01/11/2026.