Từ ngày 26/11 - 4/12 tại Nhà hát À Ơi, Sunset Town, Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Liên hoan Múa rối quốc tế 2026.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Phú Quốc, trong không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất (24/11), Liên hoan quy tụ 16 đoàn nghệ thuật, gồm 4 đơn vị nghệ thuật Việt Nam và 12 đoàn quốc tế, đại diện cho 13 quốc gia thuộc 5 châu lục. Các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Vương quốc Anh, Peru, Philippines, Myanmar, Australia, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ai Cập và Lào.

Những mô hình con rối nhiều hình dáng, màu sắc ấn tượng.

Múa rối Việt Nam: Bản sắc truyền thống, sức sống sáng tạo

Với chủ đề “Tài hoa kết nối năm châu”, Liên hoan là dịp hội tụ những sắc màu văn hóa, phong cách biểu diễn và kỹ thuật múa rối đặc sắc của Việt Nam và thế giới. Không chỉ tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ sĩ, sự kiện còn góp phần giới thiệu những giá trị độc đáo của nghệ thuật múa rối đến đông đảo công chúng.

Đáng chú ý, việc lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức mở ra cơ hội kết nối hoạt động biểu diễn nghệ thuật với quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và xúc tiến du lịch. Qua đó, góp phần gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến, đồng thời mở rộng không gian phát triển công nghiệp văn hóa thông qua sự gắn kết giữa sáng tạo nghệ thuật, du lịch và các hoạt động kinh tế, dịch vụ.

Nghệ thuật rối dây của Myanmar.

Điểm nhấn của Liên hoan là sự đa dạng trong kỹ thuật và ngôn ngữ biểu diễn của các đoàn nghệ thuật quốc tế. Khán giả có dịp khám phá nghệ thuật rối dây Myanmar, rối tay Singapore, rối gỗ kết hợp âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc; màn trình diễn của ba nghệ sĩ Thái Lan; sự kết hợp giữa múa rối và điệu múa kéo truyền thống của Peru; hay nghệ thuật rối mặt nạ, rối bóng và rối từ vật dụng tái chế của Lào. Mỗi loại hình mang một đặc trưng riêng, phản ánh bản sắc văn hóa và sức sáng tạo của từng quốc gia.

Cùng với đó, Malaysia, Philippines và Vương quốc Anh giới thiệu các tiết mục rối que, rối dây; Ai Cập mang đến nghệ thuật rối cạn với những câu chuyện cổ tích được thể hiện theo cách hiện đại, trong khi Indonesia và Australia gây chú ý với các màn trình diễn múa rối bóng.

Sự hội tụ của những phong cách biểu diễn khác biệt tạo nên bức tranh đa sắc về nghệ thuật múa rối thế giới, đồng thời cho thấy khả năng biểu đạt và kết nối vượt qua rào cản ngôn ngữ của loại hình nghệ thuật này.

Các mô hình Nhà hát múa rối Việt Nam.

Về phía nước chủ nhà, 4 đơn vị nghệ thuật tham dự gồm: Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đơn vị mang đến những chương trình biểu diễn thể hiện sự phong phú của nghệ thuật múa rối Việt Nam, từ rối nước, rối cạn, các tích trò truyền thống đến những tìm tòi, sáng tạo trong phương thức biểu đạt, kết hợp âm nhạc, nghệ thuật hình thể và kỹ thuật sân khấu hiện đại.

Thông qua các chương trình biểu diễn, nghệ thuật múa rối Việt Nam có cơ hội giới thiệu với bạn bè quốc tế những giá trị đặc sắc trong nghệ thuật tạo hình con rối, kỹ thuật điều khiển, âm nhạc, mỹ thuật sân khấu và bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật trong nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận những phương pháp biểu diễn và tư duy sáng tạo mới. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, khơi dậy sức sáng tạo và nâng cao vị thế của nghệ thuật múa rối Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Mở rộng không gian trải nghiệm, kết nối nghệ thuật với du lịch và công nghiệp văn hóa

Thông qua những hoạt động tương tác, nghệ thuật múa rối được tiếp cận gần hơn với công chúng, đặc biệt là trải nghiệm trực tiếp quá trình sáng tạo, chế tác và điều khiển con rối.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn chính thức, Liên hoan còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề như giao lưu, hội thảo thực hành (workshop), lớp hướng dẫn chuyên sâu (masterclass) và trưng bày con rối. Đây là cơ hội để công chúng không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp khám phá kỹ thuật sáng tạo, chế tác và biểu diễn múa rối của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia.

Một số hoạt động tiêu biểu gồm: Workshop sáng tạo và làm rối bóng giấy Wayang Kulit của đoàn Malaysia; trình diễn kỹ thuật điều khiển rối dây, giới thiệu cấu tạo con rối của đoàn Myanmar; trải nghiệm điều khiển rối kết hợp múa kéo truyền thống của đoàn Peru; giới thiệu nghệ thuật rối Aragoz và trưng bày các nhân vật trong tác phẩm của đoàn Ai Cập; trưng bày rối gỗ truyền thống của đoàn Hàn Quốc; masterclass về kỹ thuật ba nghệ sĩ phối hợp điều khiển một con rối của đoàn Thái Lan.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Liên hoan diễn ra lúc 20 giờ ngày 26/11/2026. Các chương trình biểu diễn dự thi được tổ chức từ ngày 27/11 - 2/12. Lễ bế mạc, vinh danh và trao giải diễn ra lúc 20 giờ ngày 4/12 tại Nhà hát À Ơi, Sunset Town, Phú Quốc, tỉnh An Giang.