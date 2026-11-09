Kết nối ngân hàng với giao dịch tài sản mã hóa minh bạch

Khách tham quan ghé thăm gian hàng CAEX tại Diễn đàn An ninh Tài chính số Việt Nam 2026

Đây là giải pháp vừa được CAEX đề xuất tại Diễn đàn An ninh Tài chính số Việt Nam 2026.

Khoảng trống kết nối giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa

Tại Diễn đàn An ninh Tài chính số Việt Nam 2026, Giám đốc Điều hành CAEX mang đến phần tham luận “Kết nối thị trường tài sản mã hóa toàn cầu với hạ tầng tài chính Việt Nam”, đề xuất hướng tiếp cận nhằm gia tăng tính minh bạch và an toàn cho hoạt động giao dịch.

Trong phần chia sẻ, ông Chris Chiew, Giám đốc Điều hành CAEX, nhấn mạnh nhu cầu xây dựng hạ tầng kết nối phù hợp với sự tham gia ngày càng tích cực của nhà đầu tư trong nước vào thị trường tài sản mã hóa.

Tuy nhiên, hoạt động giao dịch tài sản mã hóa hiện nay chủ yếu diễn ra trên các nền tảng nước ngoài chưa được cấp phép tại Việt Nam, trong khi chưa có cơ chế kết nối trực tiếp giữa các sàn giao dịch này với hệ thống ngân hàng trong nước. Điều này khiến việc chuyển đổi giữa VNĐ và tài sản mã hóa phần lớn phải thực hiện thông qua giao dịch ngang hàng (P2P), tức hình thức mua bán trực tiếp giữa các cá nhân với sự hỗ trợ của nền tảng giao dịch.

Sự thiếu liên thông giữa hai hệ thống tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các bên tham gia giao dịch. Với người bán, khoản tiền nhận được có thể liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, kéo theo những rủi ro pháp lý và khó khăn trong việc xác minh nguồn gốc dòng tiền. Trong khi đó, người mua có thể đối mặt với nguy cơ tranh chấp thanh toán hoặc không nhận được tài sản mã hóa sau khi chuyển tiền.

Ở phạm vi rộng hơn, cơ chế giao dịch này còn có thể bị lợi dụng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, chuyển đổi thành tài sản mã hóa và dịch chuyển ra nước ngoài, gây khó khăn cho công tác giám sát, truy vết và phòng chống rửa tiền trong hệ thống tài chính.

Ông Chris Chiew, Giám đốc Điều hành CAEX, trình bày phần tham luận “Kết nối thị trường tài sản mã hóa toàn cầu với hạ tầng tài chính Việt Nam” tại sự kiện

Xây cầu nối, gia tăng bảo vệ với nhà đầu tư

Để thu hẹp khoảng trống này, lãnh đạo CAEX đề xuất kết nối trực tiếp hạ tầng ngân hàng với sàn giao dịch tài sản mã hóa được cấp phép. Mô hình hướng tới việc nạp, rút VNĐ giữa sàn và tài khoản ngân hàng chính chủ của người dùng đủ điều kiện tham gia, qua đó gắn dòng tiền với danh tính đã xác minh xuyên suốt hai hệ thống.

“Thông qua kết nối trực tiếp ngân hàng với sàn giao dịch được cấp phép, nhà đầu tư Việt có thể tiếp cận an toàn với tài sản mã hóa và thanh khoản toàn cầu mà không cần rời bỏ thị trường tài chính trong nước. Ngược lại, các tài sản thực đủ điều kiện tại Việt Nam có thể được mã hóa và cung cấp cho nhà đầu tư nước ngoài thông qua các đơn vị được cấp phép. Điều này mở ra một kênh thu hút vốn mới, chuẩn mực và được quản lý cho Việt Nam”, đại diện CAEX chia sẻ tại sự kiện.

Khác với giao dịch P2P, mô hình này giúp nhà đầu tư giao dịch với bên đối ứng là sàn giao dịch được cấp phép với dòng tiền minh bạch hơn và được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Đồng thời, các cơ quản lý có thể dễ dàng truy vết dòng tiền, giúp phát hiện và xử lý kịp thời các giao dịch đáng ngờ.

Để vận hành kết nối đó, CAEX hướng đến xây dựng 5 trụ cột gồm: kết nối ngân hàng, lưu ký và bảo vệ tài sản, giám sát thị trường, bảo vệ nhà đầu tư và chuẩn mực mã hóa tài sản thực.

Trong đó, sàn giao dịch kết nối ngân hàng tạo kênh nạp và rút tiền thông qua các tài khoản định danh, là bước cơ bản thay thế cho giao dịch P2P thông thường. Hoạt động lưu ký giúp bảo vệ tài sản và nâng cao niềm tin của khách hàng thông qua các cơ chế kiểm soát phù hợp, hỗ trợ quản lý truy cập, ví nóng, lạnh và đối soát định kỳ. Cùng với đó, cơ chế giám sát thị trường nhằm kiểm soát giao dịch và kịp thời phát hiện bất thường hoặc hành vi thao túng thị trường.

Song song các cấu phần vận hành, hệ thống bảo vệ nhà đầu tư bằng cách xây dựng quy trình rõ ràng, công bố thông tin minh bạch và các kênh tiếp cận để giải quyết thỏa đáng các phản hồi từ người dùng. Cuối cùng là nghiên cứu khung pháp lý cho việc mã hóa tài sản, gồm việc kiểm tra quyền sở hữu và tính pháp lý của tài sản cơ sở.