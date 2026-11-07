Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp

Hoạt động giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng thương mại ở phường Tam Hiệp.

Hoạt động kết nối ngân hàng - DN từng bước được mở rộng, giúp truyền thông chính sách, tiếp nhận nhu cầu vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tháo gỡ vướng mắc

Đồng Nai có số lượng khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn, nhu cầu vốn tín dụng và sản phẩm tín dụng đa dạng. Trong đó có các gói cho vay phát triển hạ tầng khu công nghiệp; cho vay sản xuất - kinh doanh, xuất - nhập khẩu... Yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn vốn, đồng thời đòi hỏi nâng cao hiệu quả đầu tư và khả năng hấp thụ vốn của DN trên địa bàn.

Việc tháo gỡ vướng mắc về tín dụng không chỉ giúp DN duy trì hoạt động mà còn góp phần giảm chi phí lưu thông hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh của DN sản xuất, xuất - nhập khẩu và toàn bộ nền kinh tế của địa phương.

Tại Hội nghị Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026-2030 vào tháng 10-2026, Chủ tịch Hiệp hội Logistics Đồng Nai Phan Đình Cảnh chia sẻ: Logistics là ngành dịch vụ giữ vai trò quan trọng trong kết nối sản xuất, lưu thông hàng hóa, xuất - nhập khẩu và chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, đặc thù ngành đòi hỏi nguồn vốn lớn, dòng tiền liên tục và thời gian thu hồi vốn phụ thuộc vào tiến độ thanh toán của khách hàng. Việc tiếp cận vốn ngân hàng hiện vẫn còn một số khó khăn. Thứ nhất, nhiều DN gặp khó trong việc tiếp cận vốn vay và đáp ứng điều kiện tài sản bảo đảm. Thứ hai, chi phí vốn và áp lực dòng tiền lớn. Thứ ba, thủ tục tín dụng và giải ngân chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế. Thứ tư, thiếu các sản phẩm tín dụng chuyên biệt cho ngành logistics.

Tại Hội nghị Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Ðông Nam Bộ giai đoạn 2026-2030 vào tháng 10-2026, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Ðức Ấn nhấn mạnh: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, bảo đảm thanh khoản hệ thống, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng hỗ trợ nền kinh tế. Vùng Ðông Nam Bộ là khu vực có đóng góp lớn vào tăng trưởng cả nước, vì vậy cần được quan tâm trong triển khai những chính sách tín dụng. Các tổ chức tín dụng cần xây dựng chương trình cho vay có lãi suất phù hợp, tăng cường kết nối với DN và các hiệp hội trên địa bàn để nắm bắt nhu cầu thực tế…

Để tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng cho DN logistics, ông Phan Đình Cảnh đề nghị: Ngành ngân hàng cần tiếp tục triển khai các giải pháp giảm chi phí vốn hợp lý; công khai, minh bạch lãi suất, phí và điều kiện cho vay để DN chủ động xây dựng kế hoạch tài chính. Đồng thời xây dựng các gói tín dụng phù hợp với đặc thù logistics, bao gồm: vốn lưu động, đầu tư phương tiện vận tải, kho bãi, thiết bị và công nghệ số.

Ngoài ra, ngành ngân hàng cần đẩy mạnh hình thức cấp tín dụng dựa trên dòng tiền, hợp đồng dịch vụ, doanh thu và lịch sử thanh toán; xem xét linh hoạt tài sản bảo đảm theo quy định, không chỉ phụ thuộc vào bất động sản; rút ngắn thời gian thẩm định, đơn giản hóa hồ sơ đối với DN có tình hình tài chính minh bạch, hợp đồng ổn định và phương án kinh doanh khả thi…

Chủ tịch Liên đoàn DN thành phố Đặng Văn Điềm bày tỏ: Trong bối cảnh DN phải đối mặt với áp lực chi phí đầu vào, thị trường tiêu thụ và yêu cầu đổi mới công nghệ, vốn tín dụng ngân hàng vẫn là nguồn lực quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, qua thực tiễn hoạt động của cộng đồng DN, một số khó khăn đáng quan tâm như: khó khăn trong tiếp cận vốn vay, chi phí vốn và điều kiện tín dụng còn là áp lực, một số thủ tục vay vốn còn tốn nhiều thời gian, DN thiếu thông tin và cơ chế hỗ trợ phù hợp…

Đưa dòng vốn vào sản xuất

Ngành ngân hàng trên địa bàn thành phố ưu tiên dòng vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, các lĩnh vực ưu tiên. Trong đó, các lĩnh vực ưu tiên nguồn vốn tín dụng gồm: nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; DN nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; DN ứng dụng công nghệ cao.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, tính đến tháng 10-2026, tổng dư nợ cho vay đối với những lĩnh vực ưu tiên của các tổ chức tín dụng tại Đồng Nai đạt hơn 459,5 ngàn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 71% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Trong đó, dư nợ cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh của DN nhỏ và vừa đạt khoảng 106 ngàn tỷ đồng; cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu đạt khoảng 81 ngàn tỷ đồng…

Để thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng trong các lĩnh vực ưu tiên, ngành ngân hàng ngày càng quan tâm, chú trọng những hoạt động tư vấn, hỗ trợ DN một cách thường xuyên, qua đó góp phần mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của DN.

Ông Đặng Văn Điềm chia sẻ thêm: Liên đoàn DN thành phố khuyến khích các DN nâng cao năng lực quản trị tài chính, minh bạch báo cáo tài chính, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, xây dựng phương án kinh doanh khả thi và sử dụng vốn vay đúng mục đích. Đây là những yếu tố quan trọng để củng cố uy tín tín dụng và tạo dựng quan hệ hợp tác lâu dài với ngân hàng.

Song song đó, Liên đoàn DN thành phố đề nghị ngành ngân hàng tăng cường các gói tín dụng phù hợp với DN nhỏ và vừa, DN công nghiệp hỗ trợ, DN đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và sản xuất xanh. Đồng thời tạo điều kiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định đối với DN thực sự gặp khó khăn nhưng còn khả năng phục hồi. Địa phương cần tăng cường phối hợp với ngân hàng tổ chức các chương trình kết nối ngân hàng - DN định kỳ, tập trung giải quyết hồ sơ và nhu cầu vốn thực tế…