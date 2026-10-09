Kết nối, nâng sức cạnh tranh cho hàng Việt

Khách tham quan tìm hiểu, lựa chọn các sản phẩm đặc sản Tây Ninh được giới thiệu tại Chương trình Kết nối cung - cầu giữa TPHCM và các tỉnh, thành năm 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mở rộng thị trường

Ngay từ những giờ đầu, khu vực trưng bày tại chương trình khá sôi động với hàng ngàn sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, nông sản chế biến sâu, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh livestream bán hàng, thu hút khách theo dõi và liên tục chốt đơn.

Bà Nguyễn Thị Lụa, quản lý dự án Công ty TNHH Truyền thông Live Channel, cho biết lượng khách quan tâm, đặt hàng tăng mạnh, nhất là vào buổi trưa và tối. Nhân viên liên tục giới thiệu, tư vấn, giải đáp thắc mắc và chốt đơn, cho thấy bán hàng trực tuyến ngày càng trở thành kênh tiêu thụ quan trọng.

Với sức mua lớn và hệ thống phân phối đa dạng, TPHCM là thị trường trọng điểm được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã hướng đến. Thông qua chương trình, các đơn vị kỳ vọng tiếp cận hệ thống phân phối, tìm kiếm đối tác lâu dài, đưa hàng hóa vào các kênh bán lẻ hiện đại tại TPHCM. Tuy nhiên, để thâm nhập thị trường này, sản phẩm địa phương phải đáp ứng những yêu cầu cao về chất lượng, sản lượng, quy cách đóng gói, khả năng giao hàng và tính ổn định của nguồn cung.

Ông Bùi Thanh Vân, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TM Vân Phát, cho biết doanh nghiệp có hơn 20 năm phát triển các sản phẩm chuối sấy, mít sấy, nông sản đông lạnh..., hiện xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Tham gia chương trình, Vân Phát kỳ vọng mở rộng thị trường, tiếp cận thêm người tiêu dùng và đối tác, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm, khẳng định vị thế nông sản Việt.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, trong giai đoạn mới, TPHCM xác định vai trò trung tâm thương mại, đầu mối điều phối cung - cầu hàng hóa. Trước yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về an toàn, minh bạch, cùng sự phát triển của thương mại điện tử và tiêu chuẩn xanh, chương trình chuyển trọng tâm từ kết nối tiêu thụ sang xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm, đạt chuẩn và bền vững. TPHCM sẽ tăng cường liên kết vùng theo ngành hàng, mùa vụ; gắn vùng nguyên liệu với chế biến, phân phối và logistics nhằm giảm chi phí, hoàn thiện chuỗi giá trị.

“Bệ phóng” đưa hàng Việt vươn xa

Điểm mới của chương trình năm nay là mở rộng phương thức kết nối theo hướng đa kênh. Các phiên kết nối doanh nghiệp (B2B) quy tụ 12 hệ thống phân phối, bán lẻ lớn như Saigon Co.op, Satra, WinMart, Bách hóa Xanh, Kingfoodmart, Central Retail, MM Mega Market... cùng các sàn thương mại điện tử như Shopee, Alibaba.com và các chợ đầu mối.

Thông qua các cuộc gặp trực tiếp, doanh nghiệp có điều kiện tìm hiểu yêu cầu của nhà phân phối về tiêu chuẩn hàng hóa, quy cách, giá cả, sản lượng và khả năng cung ứng. Cùng với đó, hoạt động bán hàng trực tuyến mở thêm cơ hội đưa sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, nông sản chế biến đến người tiêu dùng mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Doanh nghiệp sản xuất, cung ứng kết nối với các đơn vị phân phối để mở rộng thị trường tiêu thụ hàng Việt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing MM Mega Market Việt Nam, hệ thống sẽ tổ chức nhiều hoạt động kết nối với nhà cung ứng, hỗ trợ nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn bán lẻ hiện đại. Đồng thời, trực tiếp gặp gỡ, tiếp nhận chào hàng nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, đưa sản phẩm Việt vào hệ thống MM Mega Market Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công thương, nhận định TPHCM giữ vai trò đầu tàu kết nối doanh nghiệp với các địa phương, đồng thời là thị trường có sức sàng lọc cao, tạo bệ phóng để sản phẩm nội địa nâng sức cạnh tranh, từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Nguồn nguyên liệu phong phú từ các tỉnh, thành cũng góp phần tạo nền tảng ổn định cho thị trường.

Để nâng cao hiệu quả chương trình trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đề xuất các nhóm giải pháp: nâng chất lượng kết nối, hoàn thiện hạ tầng, ưu tiên phát triển chuỗi cung ứng xanh; đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử; nâng chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm; tăng cường phối hợp giữa các địa phương và cơ quan xúc tiến thương mại, hình thành mạng lưới liên kết bền vững.