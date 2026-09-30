Kết nối năng lực y khoa hiện đại, hợp tác quốc tế và cơ hội điều trị cho người bệnh

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Đây là một chương trình phẫu thuật miễn phí cho các hoàn cảnh đặc biệt, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình - tái tạo và vi phẫu đến từ Hoa Kỳ, Canada, cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế trong nước, quốc tế. Thông qua hoạt động thăm khám, hội chẩn, phẫu thuật, đào tạo và trao đổi chuyên môn, chương trình hướng đến mở rộng cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị chuyên sâu cho người bệnh, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển năng lực y khoa tại địa phương.

Hợp tác quốc tế - Kết nối tri thức, chia sẻ kỹ thuật và phát triển chuyên môn

“Tuần lễ Phẫu thuật Tạo hình - Vi phẫu 2026” có sự tham gia của hơn 35 chuyên gia của Tổ chức Thẩm mỹ Thế giới ReSurge International, bên cạnh bác sĩ đến từ Thành phố Huế, Hà Nội, Hồ Chí Minh và đặc biệt là sự tham gia của Tiến sĩ Bác sĩ Thẩm mỹ tạo hình Lê Thừa Trung Hậu, một thành viên tích cực của ReSurge tại Việt Nam hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo - Thành Ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế phát biểu tại Tuần lễ Phẫu thuật Tạo hình - Vi phẫu 2026

Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thừa Trung Hậu là một chuyên gia phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ hơn 30 năm kinh nghiệm đã từng tu nghiệp tại các nước như Pháp, Bỉ, Hoa Kỳ. Là một trong những nhân tố hoạt động bền bỉ trong việc kết nối các đoàn chuyên gia thế giới đến với Việt Nam thực hiện kỹ thuật cao, đào tạo bác sĩ trẻ và hơn hết là giúp đỡ người dân có hoàn cảnh đặc biệt. Hơn 10 năm đồng hành cùng tổ chức Thẩm mỹ Thế giới ReSurge International, Bác sĩ Hậu không chỉ giúp mang đến niềm vui cho người dân Việt Nam mà còn là các hoàn cảnh đặc biệt tại các nước.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia tham gia thăm khám, hội chẩn, phẫu thuật, giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Các nội dung tập trung vào lĩnh vực phẫu thuật tạo hình - tái tạo và vi phẫu, trong đó có những kỹ thuật liên quan đến tái tạo vú sau điều trị ung thư vú.

Được thành lập từ năm 1969, ReSurge International là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ nhân đạo. Từ năm 1990, ReSurge International bắt đầu các hoạt động tình nguyện tại Việt Nam và từ năm 2015 triển khai các chương trình phẫu thuật tạo hình miễn phí tại khu vực Huế. Qua nhiều năm, hoạt động hợp tác được mở rộng từ phẫu thuật nhân đạo sang đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo chăm sóc hậu phẫu và hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ y tế chuyên dụng.

Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thừa Trung Hậu hiện đang là Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế.

Từ những hoạt động hợp tác đó, Huế từng bước trở thành một địa điểm kết nối chuyên môn, nơi các bác sĩ trong nước và quốc tế có cơ hội cùng học tập, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận các kỹ thuật phẫu thuật tạo hình - tái tạo chuyên sâu.

Thông qua các chương trình hợp tác, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế hướng đến việc xây dựng môi trường y khoa có sự giao lưu, học hỏi và chia sẻ liên tục giữa chuyên gia trong nước và quốc tế, góp phần đưa những giá trị của y khoa hiện đại đến gần hơn với người bệnh khu vực miền Trung.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế cùng năng lực y khoa hiện đại - Nền tảng đáp ứng các yêu cầu chuyên môn

Trong khuôn khổ Tuần lễ Phẫu thuật Tạo hình - Vi phẫu 2026, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế đảm nhiệm vai trò đăng cai, phối hợp tổ chức và triển khai các hoạt động phẫu thuật, khẳng định năng lực tổ chức và đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong các chương trình hợp tác y khoa quốc tế.

TS.BS Phạm Hồng Hà, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế chia sẻ: “Với đồng hành lần này, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế mong mỏi không chỉ dừng lại ở việc đồng hành cùng các hoàn cảnh đặc biệt, mà hơn hết là tạo ra một môi trường nâng cao tay nghề phẫu thuật chuẩn quốc tế, gắn với tinh thần phụng sự cộng đồng bằng tri thức, và hơn hết là giúp người dân Việt Nam có thể tiếp cận kĩ thuật tiên tiến ngay tại trong nước.”

Giá trị nhân văn - Khi y khoa mở ra cơ hội cho một cuộc sống trọn vẹn hơn

Với nhiều người bệnh sau điều trị ung thư vú, hành trình hồi phục không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát bệnh lý. Những thay đổi về hình thể có thể ảnh hưởng đến tâm lý, sự tự tin và chất lượng cuộc sống trong thời gian dài.

Phẫu thuật tạo hình - tái tạo hướng đến việc phục hồi hình thể phù hợp, đồng thời góp phần hỗ trợ người bệnh tìm lại sự tự tin và từng bước trở lại với cuộc sống thường nhật.

Trong chương trình năm nay, các trường hợp được ưu tiên xem xét bao gồm: Tái tạo vú sau điều trị ung thư vú; Tái tạo núm vú; Điều trị phù bạch huyết; Cân chỉnh bên vú lành và một số chỉ định phù hợp khác.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ khai mạc Tuần lễ Phẫu thuật Tạo hình - Vi phẫu 2026 (29/09/2026).

Dự kiến, khoảng 30 người bệnh đáp ứng tiêu chí chuyên môn và điều kiện của chương trình sẽ được xem xét hỗ trợ chi phí phẫu thuật.

Với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, giá trị của chương trình không chỉ được thể hiện qua số lượng ca phẫu thuật được thực hiện, mà còn nằm ở sự đồng hành với người bệnh trong một giai đoạn quan trọng của hành trình hồi phục.

Thông điệp: “Vì một cơ hội được sống tự tin hơn - Vì những thay đổi bắt đầu từ một ca phẫu thuật” thể hiện tinh thần nhân văn mà chương trình hướng đến: Chăm sóc sức khỏe không chỉ nhằm điều trị bệnh lý, mà còn quan tâm đến tâm lý, sự tự tin và chất lượng sống của người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế hướng đến kết nối chuyên môn và đưa những giá trị của hợp tác y khoa quốc tế đến gần hơn với người bệnh khu vực miền Trung.

Đó cũng là định hướng mà Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế theo đuổi trong hành trình xây dựng hình ảnh “Bệnh viện Hạnh phúc”, nơi mỗi hoạt động chuyên môn đều hướng đến sự an tâm, trải nghiệm và những giá trị thiết thực cho người bệnh và cộng đồng.

Trong định hướng dài hạn, Bệnh viện hướng đến kết hợp năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế và tinh thần nhân văn, góp phần xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, lấy người bệnh làm trung tâm.