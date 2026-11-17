Nằm ở cửa ngõ nối vùng nguyên liệu Tây Nguyên với các tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông, Khu kinh tế (KKT) Nam Phú Yên hội tụ đủ điều kiện để bứt phá về công nghiệp, cảng biển và dịch vụ hậu cần. Trong không gian phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk, KKT này không chỉ là hạt nhân chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà còn là mắt xích quan trọng khi kết nối với KKT Vân Phong và Tây Nguyên, tạo ra sức bật mới cho toàn vùng.

Hạ tầng giao thông tại KKT Nam Phú Yên đang được đầu tư đồng bộ, tạo trục kết nối thông suốt giữa các khu công nghiệp với hệ thống cảng biển và khu vực Vân Phong.

Mắt xích chiến lược trên trục "đại ngàn - biển xanh"

Trên bản đồ kinh tế duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, KKT Nam Phú Yên (20.730 ha) và KKT Vân Phong (trên 150.000 ha) sở hữu vị trí liền kề đầy lợi thế. Chỉ cách nhau qua khu vực Đèo Cả, được nối liền bởi hệ thống hầm đường bộ và trục giao thông Bắc - Nam, hai KKT này có dư địa lớn để cộng hưởng phát triển công nghiệp, cảng biển theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,5%/năm và kim ngạch xuất khẩu vượt 13 tỷ USD vào năm 2030, Đắk Lắk đã xác lập trục phát triển trọng tâm kết hợp lợi thế "đại ngàn - biển xanh". Bước ngoặt về thể chế được đánh dấu vào ngày 20/8/2026, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1613/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý các KKT và các khu công nghiệp Đắk Lắk trên cơ sở hợp nhất ba ban chuyên ngành. Cơ chế "một đầu mối" thống nhất này mở ra hành lang thông thoáng để KKT Nam Phú Yên bứt tốc.

Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý các KKT và các khu công nghiệp Đắk Lắk - dấu mốc quan trọng kiện toàn cơ chế điều hành thống nhất cho KKT Nam Phú Yên.

Trong cấu trúc liên kết vùng, mỗi khu vực đảm nhận một thế mạnh bổ trợ cho nhau: Tây Nguyên cung cấp nguồn nguyên liệu dồi dào và thị trường tiêu thụ; Nam Phú Yên đóng vai trò trung tâm sản xuất, chế biến và dịch vụ hậu cần; còn Vân Phong phát huy lợi thế cảng biển nước sâu và dịch vụ hàng hải. Sự gắn kết này giúp rút ngắn chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị gia tăng và trực tiếp cắt giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh: "Việc hợp nhất bộ máy không chỉ để tinh gọn tổ chức mà cốt lõi là nâng cao hiệu quả thực thi. Ban Quản lý mới phải chuyển sang thế chủ động "tìm kiếm, mời gọi" nhà đầu tư, đồng hành tháo gỡ vướng mắc và lấy những con số thực chất như vốn giải ngân, số dự án khởi công mới hay mức độ hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo công vụ".

Tính đến nay, hệ thống KKT, khu công nghiệp và khu nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh đã thu hút 204 dự án trên diện tích 2.804ha (gồm 183 dự án trong nước với vốn gần 49.845 tỷ đồng và 21 dự án FDI vốn 162,68 triệu USD). Riêng 10 tháng năm 2026, dòng vốn thu hút mới và điều chỉnh đạt gần 11.738 tỷ đồng. Bài toán đặt ra hiện nay là biến nguồn vốn đăng ký này thành năng lực sản xuất thực tế trong thời gian ngắn nhất.

Sẵn sàng quỹ đất sạch đón "sếu đầu đàn"

Khi tỷ lệ lấp đầy tại 5 khu công nghiệp hiện hữu đã chạm ngưỡng gần 96%, việc mở rộng không gian công nghiệp mới trở thành yêu cầu cấp bách. Trọng tâm của tỉnh là chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất sạch đi kèm hạ tầng đồng bộ từ giao thông, điện, nước đến xử lý môi trường để đón ngay các dự án thứ cấp.

Hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đang được thúc đẩy để giải bài toán mặt bằng, gồm: Khu công nghiệp Hòa Tâm (591,87ha), Hòa Xuân Tây (425ha, vốn trên 3.807 tỷ đồng), Hòa Xuân Đông (392ha, vốn hơn 3.630 tỷ đồng) và Khu công nghiệp công nghệ cao (251,6ha, vốn 91 triệu USD). Với lợi thế sát cảng biển và tiệm cận Vân Phong, đây sẽ là "thỏi nam châm" hút các ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện tử và công nghệ cao.

Sơ đồ quy hoạch các phân khu chức năng của KKT Nam Phú Yên gắn với hệ thống cảng biển Bãi Gốc và Vũng Rô.

Song song với mặt bằng công nghiệp, quy hoạch cảng Bãi Gốc cũng được đặt trong tổng thể liên kết với cảng Vũng Rô và cụm cảng Vân Phong nhằm tối ưu hóa luồng hàng hóa từ Tây Nguyên ra biển lớn.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương về định hướng thu hút đầu tư, ông Huỳnh Lữ Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Các KKT và các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk nhận định: “Việc hoàn thiện quy hoạch, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng chính là bước chạy đà quyết định để đón các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính và công nghệ hiện đại, từng bước định hình nền công nghiệp xanh gắn với kinh tế biển”.

Kích hoạt dòng vốn, tạo động lực tăng trưởng mới

Tại KKT Nam Phú Yên, sức sống mới đang hiện hữu rõ nét qua hoạt động sản xuất sôi động tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp. Nhiều dự án quy mô lớn đã đi vào vận hành ổn định như: Nhà máy sản xuất dược phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe ASTA Healthcare USA (vốn thực hiện 1.210 tỷ đồng, công suất 1,5 tỷ sản phẩm/năm, là một trong những dự án sản xuất công nghiệp có quy mô đầu tư lớn của tỉnh); Nhà máy sơn và bao bì plastic Sơn Á (20.000 tấn/năm) hay Nhà máy sản xuất và xuất khẩu các loại hạt của Olam Việt Nam (3.000 tấn/năm). Sự góp mặt của các doanh nghiệp này đã nâng tầm năng lực sản xuất của tỉnh ở các mảng dược phẩm, hóa chất và chế biến nông sản sâu.

Đáng chú ý, làn sóng đầu tư mới vẫn đang tiếp tục đổ vào KKT Nam Phú Yên với hàng loạt dự án đang gấp rút xây dựng. Nổi bật có Nhà máy phân bón Agrilong - Green World (vốn hơn 260 tỷ đồng, công suất 150.000 tấn/năm), Nhà máy sơ mi rơ moóc và phụ tùng KOTINOCHI Phú Yên (vốn hơn 357 tỷ đồng), Nhà máy cơ khí xuất khẩu Ausabaco của Công ty TNHH MTV Cơ khí xây dựng Ausabaco (vốn 140 tỷ đồng); Nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp Bá Hải (vốn hơn 172 tỷ đồng, công suất 7.000 tấn thực phẩm đóng hộp và 5.000 tấn cá ngừ đông lạnh/năm) và Nhà máy sản xuất, chế biến thực phẩm HN Foods (vốn 95 tỷ đồng, công suất khoảng 3.000 tấn/năm).

Các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng và nhà xưởng các dự án công nghiệp mới tại KKT Nam Phú Yên.

Dự kiến khi đồng loạt cán đích vào năm 2027, các nhà máy này sẽ tạo ra cú hích lớn về giá trị sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và quan trọng hơn là tạo nguồn hàng dồi dào cho hệ thống kho bãi, vận tải và cảng biển trong vùng.

Để bảo đảm tiến độ này, trong buổi đi kiểm tra, rà soát các dự án trọng điểm tại KKT Nam Phú Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ yêu cầu các sở, ngành của tỉnh bám sát từng dự án, gỡ khó kịp thời để doanh nghiệp về đích đúng hẹn; đồng thời hỗ trợ các đơn vị đang hoạt động tiếp cận vốn và đào tạo nhân lực. Tiến độ giải ngân, giá trị máy móc thiết bị của từng dự án sẽ được lượng hóa cụ thể để đánh giá mức độ đóng góp vào tăng trưởng chung.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Ban Quản lý các KKT và các khu công nghiệp tỉnh trực tiếp kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ và tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đang triển khai tại KKT Nam Phú Yên.

Cần cơ chế điều phối hạ tầng đồng bộ

Để trục liên kết Tây Nguyên - Nam Phú Yên - Vân Phong vận hành trơn tru, những định hướng tại Nghị quyết số 26-NQ/TW: "Về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị: "Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" cần được cụ thể hóa bằng các giải pháp hạ tầng và cơ chế phối hợp thực chất.

Theo đề xuất của ông Huỳnh Lữ Tân với các cơ quan chức năng và địa phương liên quan, ưu tiên số một là khơi thông trục giao thông Đông - Tây kết nối vùng nguyên liệu với cảng biển. Việc đầu tư cao tốc CT23, nâng cấp Quốc lộ 25, Quốc lộ 29 cần bám sát nhu cầu vận tải thực tế để hình thành tuyến vận chuyển hai chiều thông suốt, kéo giảm chi phí logistics.

Hoạt động vận tải, bốc xếp hàng hóa tại Cảng Nam Vân Phong - mắt xích hàng hải quan trọng kết nối chuỗi cung ứng liên vùng Tây Nguyên - Nam Phú Yên - Vân Phong.

Thứ hai, ông kiến nghị cơ quan quản lý hai khu kinh tế Nam Phú Yên và Vân Phong cần thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin quy hoạch và xúc tiến đầu tư chung. Thay vì cạnh tranh đơn lẻ, hai bên cần phân vai rõ ràng các ngành nghề bổ trợ, kết nối trực tiếp doanh nghiệp sản xuất với đơn vị logistics và cảng biển để tối ưu hiệu quả khai thác hạ tầng.

Cuối cùng, chất lượng dịch vụ công phải được nâng tầm thông qua việc cải cách thủ tục hành chính gắn với trách nhiệm và thời hạn xử lý rõ ràng, song hành với các chính sách hỗ trợ vốn và đào tạo nhân lực kỹ thuật cho doanh nghiệp. Khi hạ tầng thông suốt và cơ chế đồng bộ, KKT Nam Phú Yên sẽ đủ sức bứt phá, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của Đắk Lắk và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Với định hướng mở rộng không gian phát triển, hoàn thiện hạ tầng và tăng cường liên kết, KKT Nam Phú Yên có điều kiện phát huy rõ hơn vai trò động lực của tỉnh Đắk Lắk. Sự phối hợp chặt chẽ với Vân Phong và Tây Nguyên sẽ góp phần hình thành chuỗi cung ứng hiệu quả, nâng cao giá trị sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng của toàn vùng.