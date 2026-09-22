Kết nối, mở không gian mới phát triển logistics vùng Đồng bằng sông Hồng

Chiều ngày 21/9, Diễn đàn Logistics Vùng lần VII 2026 với chủ đề: “Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng đồng bằng sông Hồng” diễn ra tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng. Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UBND TP Hải Phòng chỉ đạo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp Sở Công Thương Hải Phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Hiệp hội Logistics Hải Phòng tổ chức.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Diễn đàn. Cùng tham dự có đại diện các Bộ, ban ngành Trung ương; đại diện Lãnh đạo TP Hải Phòng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các tổ chức quốc tế, tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế; các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư; đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực cảng biển, vận tải, logistics và chuỗi cung ứng; cùng các viện, trường đại học, các cơ quan nghiên cứu.

Diễn đàn Logistics Vùng lần VII 2026 với chủ đề: “Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng đồng bằng sông Hồng” được tổ chức tại thành phố Hải Phòng, chiều 21/9.

Vùng Đồng bằng sông Hồng - một cực tăng trưởng logistics quan trọng của cả nước

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho biết, ngày 28/8/2026 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Trong đó, xác định mục tiêu phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với 6 tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình trên cơ sở phát huy sức mạnh tối đa ưu điểm, lợi thế cạnh tranh mang bản sắc văn hóa của từng vùng, từng địa phương.

“Mục tiêu trong Nghị quyết 27-NQ/TW đã khẳng định, đến năm 2030, vùng Đồng bằng sông Hồng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm và tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa, điện tử, chuyển đổi số, không gian, trí tuệ nhân tạo, ô tô, điện máy. Trong đó, có nhấn mạnh logistics. Như vậy, định hướng phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng đã được các cấp cao nhất khẳng định và đặt ra sự liên kết giữa các địa phương, trong đó có logistics”, Chủ tịch VCCI chia sẻ.

Theo ông Hồ Sỹ Hùng, thử thách cho yêu cầu phát triển logistics không chỉ do cơ cấu điều kiện cụ thể đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Hồng, mà đây còn là xu hướng tất yếu của thị trường quốc tế cũng như là yêu cầu thực tế của quá trình phát triển logistics Việt Nam thời gian vừa qua.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn Logistics Vùng lần VII 2026.

Lĩnh vực Logistics Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tăng bình quân tới 14-16%/năm (gấp hơn 2 lần tăng trưởng bình quân GDP). Quy mô thị trường logistics Việt Nam khoảng 45 đến 50 tỷ USD, tương đương 10% GDP và 5% của khu vực dịch vụ. Năm 2023, Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá và xếp hạng thuộc Top 10 thị trường logistics mới nổi, Top 4 trong khu vực ASEAN và 40 trên thế giới về Chỉ số hiệu quả logistics (LPI).

Các kết quả này cho thấy, Việt Nam đang có môi trường thuận lợi để logistics tiến sâu, mở rộng thị trường dịch vụ quốc tế, cả về cơ sở hạ tầng, xu hướng đầu tư, nguồn nhân lực theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, Chủ tịch VCCI cho rằng, với vị trí là cửa ngõ kết nối miền Bắc với cả nước và thế giới, vùng đã và đang tiếp tục khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng logistics quan trọng của cả nước.

Phát biểu chúc mừng Diễn đàn, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh vị thế của thành phố là trung tâm công nghiệp, cảng biển, đầu mối giao thông và cực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Với lợi thế hội tụ các loại hình giao thông đường bộ, đường biển, hàng không, đường sắt và đường thủy nội địa, logistics ngày càng giữ vai trò quan trọng trong không gian phát triển của thành phố và toàn vùng.

Theo lãnh đạo thành phố Hải Phòng, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc và cạnh tranh giữa các trung tâm logistics ngày càng gay gắt, yêu cầu đặt ra đối với Vùng Đồng bằng sông Hồng không dừng ở việc mở rộng quy mô logistics. Mục tiêu cao hơn là hình thành cực logistics quốc gia có tính kết nối cao, năng lực cạnh tranh quốc tế và giá trị gia tăng lớn.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc và cạnh tranh giữa các trung tâm logistics ngày càng gay gắt, yêu cầu đặt ra đối với Vùng Đồng bằng sông Hồng không dừng ở việc mở rộng quy mô logistics.

Logistics phải trở thành động lực tăng trưởng mới

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh logistics không còn chỉ là một ngành dịch vụ hỗ trợ, mà cần được nhìn nhận như một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia, là yếu tố trực tiếp quyết định năng lực cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

Đối với Vùng đồng bằng sông Hồng, điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong việc hướng tới các mục tiêu phát triển chiến lược đã được Bộ Chính trị xác định tại Nghị quyết số 30-NQ/TW và Quy hoạch Vùng đồng bằng sông Hồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 04/5/2024.

Theo Phó Thủ tướng, logistics Việt Nam thời gian qua đạt tốc độ tăng trưởng 14-16%/năm, đóng góp khoảng 4,5-5% GDP; chi phí logistics giảm xuống khoảng 16% GDP. Hạ tầng cảng biển, sân bay, đường cao tốc, kho bãi và trung tâm logistics từng bước được đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp logistics ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với nhiều điểm nghẽn. Vận tải hàng hóa còn phụ thuộc lớn vào đường bộ, trong khi đường sắt, đường thủy chưa phát huy đầy đủ; kết nối giữa các phương thức vận tải, khu sản xuất, kho bãi và cảng biển còn hạn chế. Hệ thống kho bãi, cảng cạn còn phân tán, thiếu đồng bộ; chi phí logistics, chất lượng dịch vụ, nhân lực và ứng dụng công nghệ vẫn là những vấn đề cần cải thiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm mở rộng không gian phát triển logistics Việt Nam, đặc biệt tại vùng đồng bằng sông Hồng.

Đối với Vùng đồng bằng sông Hồng, Phó Thủ tướng cho rằng khu vực có nhiều lợi thế để trở thành cửa ngõ logistics quan trọng của phía Bắc, nhưng cần khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, kết nối chưa liên hoàn. Từ đó, chuyển từ tư duy “quản lý, hỗ trợ” sang “kiến tạo, phục vụ và phát triển”, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm phát triển logistics thực sự trở thành một ngành kinh tế dịch vụ quan trọng của đất nước nói chung và Vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng, giữ vai trò tối ưu hóa chuỗi cung ứng, kết nối toàn bộ sản xuất, cung ứng và tiêu dùng của đất nước.

Định hướng này cũng được cụ thể hóa trong Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 9/10/2025. Chiến lược đặt mục tiêu logistics tăng trưởng bình quân 12-15%/năm; từng bước giảm chi phí logistics xuống khoảng 12-15% GDP; tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics đạt 5-7% GDP; nâng cao thứ hạng năng lực logistics quốc gia; thúc đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hình thành các trung tâm logistics hiện đại, có khả năng kết nối khu vực và quốc tế.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Thứ nhất, tổ chức thực hiện Chiến lược logistics quốc gia một cách thực chất, có trọng tâm, trọng điểm và kết quả đo lường được.

Thứ hai, phát triển hạ tầng logistics đồng bộ với quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia và khu vực, các vùng và địa phương.

Thứ ba, coi hoàn thiện thể chế và pháp luật là yêu cầu quan trọng trong phát triển logistics.

Thứ tư, tập trung phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thành trung tâm của hệ sinh thái logistics và kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh và thông minh.

Thứ năm, chuyển mạnh tư duy và hành động từ phát triển logistics theo địa giới hành chính sang tổ chức logistics theo vùng kinh tế, hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng.

Đối với Đồng bằng sông Hồng, Phó Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quy hoạch, phân bố sản xuất hợp lý, đồng thời phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và logistics có tính kết nối cao.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn

Trong khuôn khổ Diễn đàn, hai phiên thảo luận chuyên sâu mang đến những góc nhìn đa chiều, từ hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đến huy động nguồn lực và tổ chức chuỗi cung ứng.

Tại Phiên thảo luận 1 với chủ đề: “Thể chế kiến tạo - Khơi thông dòng chảy”, những trao đổi của đại diện bộ, ngành, doanh nghiệp, địa phương cho thấy, thể chế là một trong những nền tảng quan trọng để khơi thông và mở rộng không gian phát triển logistics. Một khung khổ pháp lý thống nhất, minh bạch, phù hợp với yêu cầu của logistics hiện đại sẽ tạo thêm dư địa để doanh nghiệp đầu tư, kết nối và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương trao đổi về định hướng phát triển logistics của Vùng đồng bằng sông Hồng gắn với chiến lược chung của logistics Việt Nam.

Phiên thảo luận thứ hai với chủ đề “Thu hút đầu tư Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện - Mở rộng không gian tăng trưởng” đi sâu vào một không gian phát triển cụ thể, có ý nghĩa chiến lược đối với Đồng bằng sông Hồng - Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện. Các ý kiến trao đổi không chỉ là câu chuyện về mở rộng công suất cảng, mà còn là bài toán thu hút đầu tư, thu hút nguồn hàng, phát triển hạ tầng logistics, hình thành hệ sinh thái và tăng cường kết nối với mạng lưới sản xuất, thương mại trong khu vực và quốc tế.

Các đại biểu trao đổi tại Phiên thảo luận 2: “Thu hút đầu tư Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện - Mở rộng không gian tăng trưởng”

Tại Diễn đàn, khu vực gian hàng trưng bày và kết nối doanh nghiệp tạo thêm không gian để doanh nghiệp giới thiệu năng lực, công nghệ, giải pháp logistics, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư.