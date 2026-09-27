Kết nối mạng lưới y tế, nâng cao hiệu quả điều trị người cao tuổi đa bệnh lý

Trên đây là 1 trong 5 nhiệm vụ mà PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị khoa học “Sa sút trí tuệ ở người cao tuổi đa bệnh lý” do Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) phối hợp cùng Bệnh viện Thống Nhất và Hội bệnh Alzheimer Việt Nam tổ chức sáng 27/9, nhằm hưởng ứng Tháng Alzheimer thế giới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng - Giám đốc Bệnh viện 30/4 cùng các chuyên gia chuyên ngành dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng, Giám đốc Bệnh viện 30-4 dẫn số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết hiện có khoảng 57 triệu người sống chung với sa sút trí tuệ, mỗi năm thêm gần 10 triệu ca mới, trong đó bệnh Alzheimer chiếm tới 60 - 70%. Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh với hơn 14 triệu người cao tuổi.

“Bệnh viện 30 -4 đã thành lập Đơn vị Trí nhớ và Sa sút trí tuệ, với sự cố vấn chuyên môn của PGS.TS.BS Trần Công Thắng - Chủ tịch Hội bệnh Alzheimer Việt Nam để khám, tầm soát, điều trị và theo dõi lâu dài cho người bệnh theo hướng đa chuyên khoa”, Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng cho biết.

Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng, Giám đốc Bệnh viện 30-4, phát biểu khai mạc hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao khi Bệnh viện 30-4 khi chọn đúng Tháng Thế giới phòng chống bệnh Alzheimer để tổ chức hội nghị và chọn một chủ đề rất trúng.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng ghi nhận sự phối hợp giữa Y tế ngành Công an và hệ thống Y tế do Bộ Y tế quản lý - giữa Bệnh viện 30-4, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và các hội chuyên ngành. Đây là cách làm mà Bộ Y tế luôn khuyến khích.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sa sút trí tuệ là một trong những thách thức lớn nhất của quá trình già hóa. Bệnh không chỉ lấy đi trí nhớ của một người, mà còn đặt gánh nặng về tinh thần, thời gian và kinh tế lên cả gia đình và xã hội. Trong khi đó, tỷ lệ người bệnh được phát hiện và chẩn đoán ở giai đoạn sớm tại nước ta vẫn còn thấp; nhiều trường hợp chỉ đến viện khi đã ở giai đoạn trung bình, nặng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương tặng hoa chúc mừng đoàn chủ tọa hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chỉ đạo: các cơ sở y tế, bệnh viện cần đẩy mạnh phát hiện sớm, từng bước lồng ghép sàng lọc suy giảm nhận thức vào khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, nhất là người đang được quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường.

Nhiệm vụ tiếp theo là quản lý toàn diện người bệnh đa bệnh lý. Người cao tuổi không nên phải đi qua năm, sáu phòng khám với năm, sáu đơn thuốc riêng lẻ. Cần phối hợp đa chuyên khoa - thần kinh, lão khoa, tim mạch, nội tiết, cơ xương khớp, phục hồi chức năng, y học cổ truyền - và đặc biệt chú trọng rà soát đa thuốc, tương tác thuốc, lựa chọn thuốc phù hợp với chức năng nhận thức; đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.

Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng và PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất tặng hoa cho các báo cáo viên.

Tiếp đó là quan tâm người chăm sóc và chăm sóc dài hạn tại gia đình, cộng đồng. Người chăm sóc là “cánh tay nối dài” của thầy thuốc. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, việc hội nghị dành riêng một hội trường cho thân nhân người bệnh là rất nhân văn...

Nhiệm vụ cuối cùng là cập nhật và nghiên cứu. Các liệu pháp mới trong điều trị bệnh Alzheimer đang mở ra nhiều hy vọng. Cùng với việc cập nhật, cần nghiên cứu, đánh giá đầy đủ về chỉ định, an toàn, chi phí - hiệu quả trong điều kiện Việt Nam, làm cơ sở để Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện hướng dẫn chẩn đoán và điều trị.

PGS.TS.BS Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương, phát biểu chào mừng hội nghị.

Tại hội nghị, PGS.TS.BS Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương, cho biết, nguyên tắc cốt lõi của chuyên ngành là y tế phải điều trị một con người toàn diện, chứ không chỉ nhìn thấy từng căn bệnh riêng lẻ. Bởi đằng sau mỗi bệnh án đa bệnh lý là cả một cuộc đời, một số phận và một gia đình đang chật vật với vô vàn khó khăn.

Thượng tá, TS.BS Trương Thị Huyền, Phó Giám đốc Bệnh viện 30-4, điều hành hội nghị.

“Mục tiêu tối thượng trong điều trị người bệnh sa sút trí tuệ không đơn thuần là kéo dài thời gian sống, mà phải là duy trì chức năng hoạt động tối đa, hạn chế biến chứng và giảm gánh nặng cho người chăm sóc”, PGS.TS.BS Nguyễn Trung Anh nhận định.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện 30-4 cùng các đại biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các chuyên gia, bác sĩ, báo cáo viên đã tập trung trao đổi những vấn đề liên quan đến nhận diện sớm sa sút trí tuệ; đánh giá tình trạng người bệnh; cũng như những yếu tố cần lưu ý trong điều trị và chăm sóc người cao tuổi có nhiều bệnh lý đi kèm. Hội nghị đã góp phần cập nhật kiến thức cho đội ngũ y tế, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc phát hiện sớm những thay đổi bất thường về trí nhớ, hành vi và khả năng nhận thức ở người cao tuổi.