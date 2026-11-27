Ở một góc xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên), khoảng 80 người già không gia đình, người khuyết tật đang cùng nương tựa vào nhau qua những ngày tháng cuối đời trong căn nhà do một người phụ nữ ngoài thất thập dựng lên từ hơn 13 năm trước.