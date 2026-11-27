Kết nối mạng lưới, ứng phó kháng kháng sinh
Kháng kháng sinh đang trở thành một trong những thách thức lớn của y tế hiện đại, khiến nhiều bệnh nhiễm khuẩn ngày càng khó điều trị, kéo dài thời gian nằm viện và gia tăng chi phí cho người bệnh. Trước thực trạng này, việc tăng cường giám sát, chia sẻ dữ liệu và sử dụng kháng sinh hợp lý đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây cũng là trọng tâm của Hội nghị Giám sát kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây bệnh và khởi động thành lập Mạng lưới giám sát kháng kháng sinh khối bệnh viện ngoài công lập, vừa diễn ra tại Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ket-noi-mang-luoi-ung-pho-khang-khang-sinh-246261127190048079.htm