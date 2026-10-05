Kết nối mạng lưới chăm sóc ung thư để người bệnh được tiếp cận điều trị toàn diện

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường đào tạo nhân lực, kết nối các cơ sở y tế và hỗ trợ người bệnh tiếp cận thông tin chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy ngày càng có ý nghĩa quan trọng.

Đây là những thông tin được các chuyên gia đưa ra tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2028 nhằm góp phần giải quyết các thách thức trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư tại Việt Nam vừa diễn ra giữa Bệnh viện Ung bướu TP. HCM và Novartis Việt Nam.

Tăng cường năng lực đội ngũ y tế, lấy người bệnh làm trung tâm

Thoả thuận đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình đồng hành giữa hai bên, với trọng tâm là phát triển năng lực nhân viên y tế, nâng cao năng lực y tế cơ sở, đồng thời hỗ trợ người bệnh và cộng đồng tiếp cận thông tin chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy.

Lãnh đạo 2 bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Hà Giang

Các hoạt động hợp tác được kỳ vọng góp phần củng cố hệ sinh thái chăm sóc ung thư thông qua tăng cường kết nối giữa bệnh viện tuyến đầu và mạng lưới các cơ sở y tế.

Theo đó, 2 bên thỏa thuận hợp tác dựa trên ba trụ cột chính:

Thứ nhất, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế thông qua các chương trình đào tạo y khoa liên tục (CME) và các hội thảo khoa học nhằm tạo điều kiện trao đổi kiến thức và kinh nghiệm thực hành, hỗ trợ đội ngũ y tế cập nhật những tiến bộ mới nhất trong chăm sóc và điều trị ung thư, qua đó cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh.

Thứ hai, thúc đẩy vai trò của Bệnh viện Ung bướu TP. HCM như một đầu mối chuyên môn trong mạng lưới chăm sóc ung thư, tăng cường kết nối và đào tạo cho các bệnh viện tuyến dưới với trọng tâm là nâng cao năng lực chăm sóc ung thư tại các tuyến, từ đó giúp nâng cao chất lượng điều trị ung thư tại tuyến cơ sở và giúp bệnh nhân được chẩn đoán sớm và chăm sóc toàn diện hơn.

Đặc biệt, hai bên cũng định hướng phối hợp trong việc tiếp cận và triển khai các giải pháp điều trị tiên tiến trong những lĩnh vực ung thư trọng điểm bao gồm ung thư vú và ung thư phổi. Bên cạnh đó, 2 bên cũng sẽ hợp tác trong nghiên cứu lâm sàng, củng cố năng lực nghiên cứu, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành ung bướu Việt Nam.

Thứ ba, phối hợp tổ chức các chương trình lấy người bệnh làm trung tâm bao gồm tư vấn trực tuyến, câu lạc bộ bệnh nhân nâng cao nhận thức cho người bệnh và cộng đồng về bệnh ung thư và khuyến khích tầm soát phát hiện sớm.

Các hoạt động này cũng sẽ hỗ trợ người bệnh và người chăm sóc có thêm hiểu biết về bệnh lý cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình điều trị, qua đó hỗ trợ người bệnh chủ động vượt qua hành trình chữa trị và nâng cao chất lượng chăm sóc tổng thể.

Hướng tới mạng lưới chăm sóc ung thư hiệu quả hơn

TS. BS Diệp Bảo Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phát biểu. Ảnh: Hà Giang

Phát biểu tại buổi lễ, TS. BS Diệp Bảo Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chia sẻ, việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác này mở ra một giai đoạn hợp tác mới, với trọng tâm không chỉ ở đào tạo và cập nhật chuyên môn mà còn ở việc tăng cường năng lực nghiên cứu, kết nối mạng lưới chăm sóc ung thư và hướng tới những chương trình thiết thực cho người bệnh.

"Chúng tôi kỳ vọng sự phối hợp giữa hai bên sẽ góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ y tế, tăng cường chất lượng chăm sóc và tạo thêm giá trị cho người bệnh, đặc biệt tại khu vực phía Nam"- BS Tuấn bày tỏ.

Thông qua biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028, cả 2 bên cùng kỳ vọng sẽ chung tay góp phần xây dựng một mạng lưới chăm sóc ung thư có năng lực cao hơn và hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người bệnh, đồng thời đóng góp vào những nỗ lực chung nhằm nâng cao trình độ của nền y tế Việt Nam, tạo ra những tác động tích cực đến người dân và cộng đồng.