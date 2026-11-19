Các đại biểu tham dự tại sự kiện.

Sáng 19-11, tại Bảo tàng Đà Nẵng – Cơ sở 2 (281 Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch), Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, trưng bày chuyên đề và trải nghiệm thực tế với chủ đề “Di sản văn hóa Đà Nẵng – Mạch nguồn và dòng chảy”. Hoạt động nhân kỷ niệm 81 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 65/SL về bảo tồn di sản văn hóa (23-11-1945 – 23-11-2026) và 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11-2005 – 23-11-2026).

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện – Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng nhấn mạnh, di sản văn hóa là sự kết tinh của những dấu tích lịch sử, giá trị vật thể, phi vật thể cùng ký ức và bản sắc được bồi đắp qua nhiều thế hệ cư dân. Trong dòng chảy ấy, dấu mốc 555 năm danh xưng Quảng Nam (1471–2026) là dấu ấn quan trọng trong tiến trình hình thành, phát triển và giao lưu văn hóa của vùng đất Đà Nẵng ngày nay.

Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện phát biểu tại sự kiện.

Triển lãm kết nối câu chuyện từ những di sản được phát hiện trong lòng đất, hành trình mở đất, dựng nghiệp đến dấu ấn giao thương trên con đường tơ lụa trên biển qua ba không gian trưng bày.

Điểm nhấn đầu tiên là chuyên đề “Bảo vật quốc gia – Di sản từ lòng đất Đà Nẵng”, giới thiệu ba bảo vật quốc gia bản gốc đang được lưu giữ tại Bảo tàng Đà Nẵng, gồm: Đầu tượng thần Shiva, Bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi và Hạt mã não hình thú Lai Nghi. Ngoài ra, không gian còn giới thiệu hình ảnh, phiên bản của 17 bảo vật quốc gia có nguồn gốc từ vùng đất Đà Nẵng, hiện được lưu giữ tại các bảo tàng và sưu tập tư nhân.

Các hiện vật phản ánh những giá trị lịch sử, văn hóa và trình độ nghệ thuật đặc sắc của cư dân cổ. Trong đó, Đầu tượng thần Shiva có niên đại thế kỷ X, tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc Champa; Bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi và Hạt mã não hình thú Lai Nghi có niên đại từ thế kỷ III trước Công nguyên đến thế kỷ I sau Công nguyên, thể hiện kỹ thuật chế tác tinh xảo và sự giao lưu của văn hóa Sa Huỳnh.

Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận hiện vật từ 2 nhà sưu tập trao tặng.

Tiếp nối là chuyên đề “Thừa tuyên Quảng Nam – 555 năm mở đất, dựng nghiệp”, tái hiện hành trình hình thành, mở mang bờ cõi, xây dựng cộng đồng cư dân và phát triển kinh tế, văn hóa của vùng đất từ dấu mốc năm 1471. Thông qua hệ thống pano và 100 hình ảnh tư liệu, công chúng có thêm góc nhìn về những lớp lịch sử góp phần định hình diện mạo Đà Nẵng ngày nay.

Trong khi đó, chuyên đề “Từ bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường Tơ lụa trên biển” giới thiệu 88 cổ vật thuộc bộ sưu tập “Dòng chảy Việt” của nhà sưu tập Phạm Văn Phát, 10 cổ vật dao găm, kiếm ngắn Đông Sơn của nhà sưu tập Lương Hoàng Long và 70 hiện vật gốm sứ từ con tàu đắm Cù Lao Chàm có niên đại thế kỷ XV–XVI. Những hiện vật góp phần hé mở hoạt động giao thương hàng hải quốc tế và thời kỳ hưng thịnh của thương cảng Hội An.

Các đại biểu với nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Bên cạnh trưng bày, chương trình tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật do hai nhà sưu tập Phạm Văn Phát và Lương Hoàng Long trao tặng Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng. Đây là sự ghi nhận đóng góp của các nhà sưu tập tư nhân trong hành trình đưa những giá trị riêng trở thành di sản chung.

Công chúng còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm như ghép gốm khảo cổ, xâu chuỗi hạt Sa Huỳnh và sáng tạo sản phẩm thủ công từ mo cau Thạnh Bình. Qua đó, di sản được tiếp cận bằng hình thức trực quan, sinh động, góp phần khơi dậy sự quan tâm, ý thức gìn giữ văn hóa trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Các đại biểu cùng sinh viên Trường Đại học Quảng Nam tham quan khu trưng bày các hiện vật.

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Trung tâm hướng đến xây dựng các chương trình văn hóa thường xuyên, từng bước hình thành Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng gắn với Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Qua đó, phát huy vai trò của bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ ký ức quá khứ mà còn là không gian giáo dục, sáng tạo, kết nối cộng đồng và lan tỏa các giá trị văn hóa, góp phần tạo nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của thành phố.