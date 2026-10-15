Kết nối lữ hành, nâng tầm du lịch cộng đồng tại Mường Lò
Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình khảo sát các điểm đến tại khu vực Mường Lò với sự tham gia của 50 đại biểu, nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch và công tác chuẩn bị đón khách dịp Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.
Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức Lễ hội Mường Lò và Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026, chương trình có sự tham gia của đại diện các trung tâm xúc tiến, hiệp hội du lịch, cơ quan truyền thông và doanh nghiệp lữ hành. Hoạt động nhằm đánh giá thực tế chất lượng cơ sở vật chất, dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu du khách của các mô hình du lịch bản địa.
Trong ngày, đoàn đã khảo sát các điểm đến có giá trị lịch sử tại phường Nghĩa Lộ, gồm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Di tích lịch sử quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ.
Tiếp đó, đoàn khảo sát, đánh giá thực tế khả năng đáp ứng dịch vụ lưu trú, ẩm thực tại Muonglo Farmstay, phường Cầu Thia và điểm du lịch cộng đồng bản Sà Rèn, phường Trung Tâm.
Chiều cùng ngày, đoàn ghi nhận thực tế không gian cảnh quan tại đồi chè Liên Sơn.
Tối 15/10, các đơn vị lữ hành tiếp tục đo lường chất lượng dịch vụ ăn, nghỉ và hoạt động văn nghệ phục vụ du khách tại mô hình homestay Nhà sàn Gái Bản.
Từ kết quả khảo sát, các doanh nghiệp lữ hành sẽ xây dựng tour, tuyến du lịch mới, tăng cường liên kết với các cơ sở dịch vụ địa phương. Hoạt động này trực tiếp củng cố tính chuyên nghiệp cho hệ thống du lịch cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ket-noi-lu-hanh-nang-tam-du-lich-cong-dong-tai-muong-lo-post912014.html