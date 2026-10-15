Kết nối lữ hành, nâng tầm du lịch cộng đồng tại Mường Lò

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức Lễ hội Mường Lò và Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026, chương trình có sự tham gia của đại diện các trung tâm xúc tiến, hiệp hội du lịch, cơ quan truyền thông và doanh nghiệp lữ hành. Hoạt động nhằm đánh giá thực tế chất lượng cơ sở vật chất, dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu du khách của các mô hình du lịch bản địa.

Đoàn khảo sát dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Nghĩa Lộ.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu không gian khu vườn quả Bác Hồ tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Nghĩa Lộ.

Trong ngày, đoàn đã khảo sát các điểm đến có giá trị lịch sử tại phường Nghĩa Lộ, gồm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Di tích lịch sử quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ.

Các đại biểu trải nghiệm dịch vụ ngâm chân thảo dược tại Muonglo Farmstay, phường Cầu Thia.

Đoàn tham quan, đánh giá cơ sở vật chất lưu trú tại homestay Loan Khang, phường Trung Tâm.

Tiếp đó, đoàn khảo sát, đánh giá thực tế khả năng đáp ứng dịch vụ lưu trú, ẩm thực tại Muonglo Farmstay, phường Cầu Thia và điểm du lịch cộng đồng bản Sà Rèn, phường Trung Tâm.

Chiều cùng ngày, đoàn ghi nhận thực tế không gian cảnh quan tại đồi chè Liên Sơn.

Các đại biểu đạp xe, trải nghiệm không gian sinh thái tại Muonglo Farmstay.

Tối 15/10, các đơn vị lữ hành tiếp tục đo lường chất lượng dịch vụ ăn, nghỉ và hoạt động văn nghệ phục vụ du khách tại mô hình homestay Nhà sàn Gái Bản.

Các đại biểu trong đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm tại đồi chè Liên Sơn.

Từ kết quả khảo sát, các doanh nghiệp lữ hành sẽ xây dựng tour, tuyến du lịch mới, tăng cường liên kết với các cơ sở dịch vụ địa phương. Hoạt động này trực tiếp củng cố tính chuyên nghiệp cho hệ thống du lịch cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của du khách.