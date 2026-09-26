Kết nối lữ hành, mở rộng không gian phát triển du lịch Huế

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đơn vị chủ trì trao trao đổi, thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: Lê Hoàng)

Với sự tham gia của gần 120 doanh nghiệp lữ hành lớn trên cả nước, Hội nghị Lữ hành Huế 2026 với chủ đề “Huế-Điểm đến di sản kết nối lữ hành toàn quốc” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hiệp hội Du lịch thành phố Huế tổ chức chiều 25/9.

Đây là diễn đàn kết nối trực tiếp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đối tác thị trường. Từ nhận diện điểm nghẽn đến làm mới sản phẩm, quảng bá và kết nối giao thông, Huế đang hướng tới một cách làm du lịch thực chất, linh hoạt hơn.

Từ tài nguyên di sản đến sản phẩm có thể bán

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp du lịch, lữ hành; đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tập trung hiến kế, nhận diện những điểm nghẽn và đề xuất giải pháp tăng trưởng khách theo từng phân khúc thị trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: CH)

Đây cũng là vấn đề được các doanh nghiệp lữ hành nhìn nhận khá rõ. Theo bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ lữ hành Saigontourist, lợi thế khác biệt của Huế nằm ở một “hệ sinh thái di sản sống”, nơi di sản không chỉ hiện diện trong công trình kiến trúc mà còn được tiếp nối qua âm nhạc, ẩm thực, làng nghề, cảnh quan và nếp sống bản địa.

Năm 2025, Huế đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 1,9 triệu lượt; tổng thu từ du lịch vượt 13.000 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2026, thành phố tiếp tục đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tổng thu khoảng 10.300 tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy sức bật của ngành du lịch, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng tăng trưởng, nhất là đối với thị trường quốc tế.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, tài nguyên chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được chuyển hóa thành sản phẩm có khả năng bán. Một sản phẩm phải trả lời được những câu hỏi cụ thể: khách nào mua, mua vì lý do gì, trải nghiệm khác biệt ở đâu, thời lượng bao lâu, giá bán thế nào, đơn vị nào cung cấp và có thể khai thác quanh năm hay theo mùa.

Tham luận tại diễn đàn, Giám đốc Công ty Du lịch Restour Trần Xuân Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy “có gì thì giới thiệu cái đó” sang tư duy “thị trường cần gì và Huế có thể tạo ra sản phẩm gì”. Theo ông Nam, bên cạnh Đại Nội, lăng tẩm, Huế cần tiếp tục phát triển các sản phẩm văn hóa cung đình, ẩm thực, trà và thiền, du lịch Phật giáo, làng nghề, nghệ thuật, du lịch cộng đồng, sinh thái, đường sông, trải nghiệm đêm và MICE.

Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: CH)

Điểm quan trọng là những giá trị ấy không nên được bán như những dịch vụ rời rạc. Một hành trình có thể kết hợp di sản, ẩm thực, trà, thiền, làng nghề, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng để tạo thành một trải nghiệm hoàn chỉnh. Khi đó, du khách không chỉ mua một vé tham quan hay một đêm lưu trú, mà đang mua một “trải nghiệm Huế”.

Mở rộng cửa ngõ, đa dạng dòng khách

Một trong những hướng được hội nghị quan tâm là khai thác tốt hơn thị trường khách quốc tế và du lịch tàu biển. Theo Saigontourist, năm 2025, Cảng Chân Mây đón 46 chuyến tàu du lịch với 130.494 lượt khách. Sáu tháng đầu năm 2026, cảng đã đón 40 chuyến tàu, gần 78.000 lượt khách cùng hơn 40.000 thuyền viên.

Những con số này cho thấy khách tàu biển đã trở thành một dòng khách hiện hữu, thay vì chỉ là tiềm năng. Với vị trí nằm giữa Huế và Đà Nẵng, kết nối Lăng Cô, Bạch Mã, đầm phá và hệ thống di sản miền trung, Chân Mây có thể được định vị như một cửa ngõ trải nghiệm quốc tế của đô thị di sản Huế.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiệu quả kinh doanh, các doanh nghiệp chỉ ra hàng loạt yêu cầu về vận hành. Khách tàu biển thường chỉ có khoảng 8-10 giờ tại điểm đến, trong khi khoảng cách từ Chân Mây đến trung tâm Huế khoảng 60-70 km. Vì vậy, mỗi khâu từ thủ tục, điều phối phương tiện, bãi đỗ, thời gian phục vụ, phân luồng khách đến phương án dự phòng đều phải được tính toán chặt chẽ.

Hội nghị thu hút hơn 120 doanh nghiệp lữ hành lớn trên cả nước cùng cùng đông đảo doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú và cơ quan quản lý tham gia. (Ảnh: Lê Hoàng)

Cùng với đó là yêu cầu hoàn thiện hạ tầng phục vụ khách tại cảng và các điểm tham quan; bổ sung biển chỉ dẫn đa ngôn ngữ, wifi, khu vực chờ, nhà vệ sinh, điểm dừng kỹ thuật; đồng thời thiết kế sản phẩm theo từng khung thời gian.

Với hành trình khoảng 4 giờ, có thể ưu tiên Lăng Cô, làng nghề, ẩm thực và những trải nghiệm gần Chân Mây. Với 6 giờ, có thể xây dựng chương trình tập trung vào một cụm di sản kết hợp ẩm thực hoặc làng nghề. Từ 8 giờ trở lên, có thể mở rộng trải nghiệm Đại Nội, lăng tẩm, nhà vườn, Nhã nhạc, sông Hương và ẩm thực Huế.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng đề nghị tăng khả năng chi tiêu của khách thông qua các điểm mua sắm đạt chuẩn, sản phẩm thủ công có nguồn gốc rõ ràng, quà tặng dễ mang theo, thanh toán không tiền mặt và dịch vụ giao nhận thuận tiện. Qua đó, dòng khách du lịch không chỉ tạo doanh thu cho doanh nghiệp mà còn góp phần tạo sinh kế cho cộng đồng và nguồn lực bảo tồn di sản.

Bên cạnh tàu biển, việc mở rộng các thị trường quốc tế cũng cần được thực hiện theo hướng phân khúc rõ. Các thị trường Pháp, Đức, Anh, Mỹ, Australia có thể tập trung vào di sản, lịch sử, kiến trúc, ẩm thực và đời sống bản địa; trong khi các thị trường châu Á có thể phát triển những sản phẩm ngắn ngày, trải nghiệm theo mùa, lễ hội và ẩm thực.

Du khách tham quan nghi thức Lễ đổi gác tại Đại nội Huế. (Ảnh: H.Phúc)

Đặc biệt, Huế cần phát huy vai trò trong các hành trình liên vùng. Kết nối với Đà Nẵng, Quảng Trị qua những tuyến du lịch di sản sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng hành trình đủ dài, đa dạng để bán ở những thị trường xa, đồng thời tạo điều kiện để Huế trở thành điểm lưu trú chứ không chỉ là điểm tham quan trong ngày.

Liên kết để tạo sản phẩm, tạo booking và doanh thu

Từ thực tiễn khai thác khách quốc tế, các doanh nghiệp lữ hành cho rằng liên kết du lịch Huế cần chuyển từ gặp gỡ, giao lưu sang liên kết có sản phẩm, thị trường và doanh thu cụ thể. Một tour hoàn chỉnh cần sự tham gia của nhiều mắt xích: khách sạn, nhà hàng, vận chuyển, điểm tham quan, hướng dẫn viên, làng nghề, điểm trải nghiệm và doanh nghiệp lữ hành.

Theo bà Đoàn Thị Thanh Trà, nếu mỗi đơn vị chỉ cung cấp một dịch vụ riêng lẻ, giá trị dành cho du khách sẽ hạn chế. Ngược lại, khi các mắt xích được tổ chức thành một chuỗi thống nhất, sản phẩm có thể được đóng gói và đưa ra thị trường hiệu quả hơn.

Khách du lịch đến Huế tăng mạnh trong dịp lễ 2/9 năm nay. (Ảnh: Minh Tâm)

Doanh nghiệp Restour cũng đã đề xuất xây dựng mô hình “HUE TOURISM PRODUCT NETWORK”, gồm bốn nhóm: điểm đến; các nhà cung ứng dịch vụ; doanh nghiệp thiết kế, đóng gói sản phẩm; và hệ thống phân phối quốc tế gồm đại lý, nhà bán buôn, OTA, đơn vị tổ chức MICE cùng các đối tác nước ngoài.

Theo mô hình này, chuỗi giá trị cần được hình thành từ tài nguyên đến sản phẩm, đóng gói, bán hàng, khách đến Huế, tạo doanh thu và tái đầu tư cho sản phẩm. Đây cũng là cách để hoạt động xúc tiến chuyển từ “event-based” sang “business-based”, tức sau mỗi chương trình khảo sát, hội nghị hay famtrip phải hướng đến sản phẩm, báo giá, booking và doanh thu cụ thể.

Các doanh nghiệp đề xuất tăng cường famtrip, B2B workshop, sales mission, đào tạo sản phẩm trực tuyến và kết nối trực tiếp với đại lý nước ngoài. Mỗi hoạt động cần có chỉ số đầu ra: số đối tác tham gia, số sản phẩm được xây dựng, số báo giá gửi đi, số booking phát sinh và doanh thu mang lại.

Ở tầm quản lý điểm đến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang khẳng định sẽ lắng nghe, đồng hành và kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Đây là nền tảng để tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị quản lý di sản, cảng, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển và cộng đồng địa phương.

Du khách trải nghiệm chèo thuyền giữa không gian Rú Chá. (Ảnh: CTV)

Từ diễn đàn Hội nghị Lữ hành Huế 2026, yêu cầu đặt ra không chỉ là đưa thêm khách đến Huế, mà còn phải giữ khách lâu hơn, tăng mức chi tiêu và nâng cao giá trị đóng góp cho điểm đến. Muốn vậy, tài nguyên di sản phải được chuyển hóa thành những sản phẩm khác biệt; sản phẩm phải được doanh nghiệp cùng xây dựng, đóng gói và đưa vào hệ thống bán; các cửa ngõ hàng không, đường bộ, đường biển phải được kết nối đồng bộ.

Khi liên kết không còn dừng ở việc cùng tổ chức một sự kiện mà tạo ra sản phẩm, sản phẩm tạo ra booking và booking tạo doanh thu cho cả chuỗi, Huế sẽ có thêm điều kiện phát huy giá trị di sản, mở rộng thị trường và hình thành hệ sinh thái du lịch có khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững.

Khảo sát điểm đến và các sản phẩm du lịch tại Huế

Bên lề hội nghị, từ ngày 24 đến 26/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức chương trình famtrip khảo sát điểm đến và các sản phẩm du lịch tại Huế.

Đoàn famtrip với hơn 100 doanh nghiệp lữ hành toàn quốc cùng đông đảo doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú và cơ quan quản lý đã đến tham quan và trải nghiệm đan lát tại Hợp tác xã Sản xuất dịch vụ Mây tre đan Bao La; khám phá phá Tam Giang với các trải nghiệm: đổ nò, đạp trìa, thưởng thức tiệc mini BBQ trên thuyền cùng với hoạt động thể thao, như: chèo thuyền và đua thuyền SUP....

Đại diện các đơn vị lữ hành trải nghiệm làm sản phẩm mây tre đan tại chương trình farmtrip. (Ảnh: H. Phúc)

Đoàn cũng tham quan các điểm đến di sản, trải nghiệm dịch vụ thuyền điện trên sông Ngự Hà, tham quan chùa Diệu Đế, phố cổ và chợ Bao Vinh cùng các trải nghiệm tại điểm du lịch cầu ngói Thanh Toàn…

Hội nghị Lữ hành Huế 2026 với chủ đề “Huế-Điểm đến di sản kết nối lữ hành toàn quốc” không chỉ là diễn đàn kết nối, mà đã đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ quảng bá tài nguyên sang tổ chức sản phẩm, thị trường và chuỗi dịch vụ có khả năng tạo dòng khách thực chất. Đồng thời, từ hoạt động khảo sát, các doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc sẽ nghiên cứu để xây dựng sản phẩm, các tour tuyến đưa khách đến Huế.