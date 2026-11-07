Sự kiện có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc; Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn Logistics Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương tổ chức từ năm 2013 nhằm phối hợp đồng bộ các hoạt động để đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics, tạo mối liên hệ gắn kết giữa logistics với các ngành sản xuất và xuất nhập khẩu. Đây đồng thời cũng là nơi đối thoại, cập nhật thông tin về các vấn đề cấp thiết của dịch vụ logistics tại Việt Nam và thế giới. Diễn đàn được tổ chức định kỳ hàng năm tại các địa phương khác nhau nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics tại các địa phương, khu vực tương ứng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Năm nay, Diễn đàn Logistics Việt Nam với chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi cung ứng toàn cầu” được Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức. Diễn đàn là không gian để cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đối thoại, chia sẻ sáng kiến và thúc đẩy hợp tác phát triển logistics.

Phát huy vị thế chiến lược của vùng "đất vàng" nông sản

Trong bối cảnh các chuỗi cung ứng đang tái cấu trúc và yêu cầu kết nối vùng, chuyển đổi số, phát triển xanh ngày càng rõ nét, logistics giữ vai trò then chốt trong việc gắn kết sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu và các thị trường quốc tế. Với khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nâng cao năng lực hạ tầng, dịch vụ và liên kết đa phương thức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển.

Các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong khuôn khổ diễn đàn.

Tây Nguyên là vùng sản xuất lớn về nông sản, lâm sản và năng lượng tái tạo nhưng chi phí logistics còn cao, hạ tầng kết nối và dịch vụ logistics chưa tương xứng với tiềm năng. Năm nay, Diễn đàn được diễn ra tại tỉnh Gia Lai - vị trí trung tâm khu vực Tây Nguyên, là đầu mối kết nối hành lang Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Pleiku - Cảng Quy Nhơn mang đến điều kiện thuận lợi lớn để phát triển logistics vùng, logistics cửa khẩu và logistics phục vụ xuất khẩu. Thông điệp “Kết nối cao nguyên” khẳng định yêu cầu cấp bách về tăng cường liên kết hạ tầng, kết nối vùng, kết nối phương thức vận tải và kết nối chuỗi giá trị nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của khu vực.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, cần quán triệt kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp ngày 2/11/2026. Theo đó, chúng ta cần xác định logistics là hạ tầng mềm chiến lược, cấu phần quan trọng của kết cấu hạ tầng kinh tế và động lực nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tính tự chủ của nền kinh tế. Phát triển logistics phải lấy dòng lưu chuyển hàng hóa, hiệu quả kinh tế - xã hội và lợi ích tổng thể quốc gia làm căn cứ, không bị giới hạn bởi địa giới hành chính.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại diễn đàn.

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề cốt lõi: hoàn thiện thể chế và thành lập Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển logistics; phát triển các hành lang kết nối; thúc đẩy logistics thông minh, chuyển đổi xanh; nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa để chủ động tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Kiến tạo "hạ tầng mềm chiến lược" hướng đến mục tiêu năm 2030

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: logistics phải được xác định là hạ tầng mềm chiến lược, cấu phần quan trọng của kết cấu hạ tầng kinh tế, góp phần nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, phát triển logistics được xác định là một trong những động lực quan trọng.

Mục tiêu đến năm 2030 là giảm chi phí logistics xuống còn 12 đến 15% GDP, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển logistics xanh và nâng cao năng lực kết nối chuỗi cung ứng. Phát triển logistics phải đặt trong tổng thể quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và các ngành hạ tầng, lấy hiệu quả lưu chuyển hàng hóa và lợi ích tổng thể quốc gia làm căn cứ.

Quy mô thương mại ngày càng lớn mở ra cơ hội mới nhưng cũng đặt ra thách thức lớn cho logistics Việt Nam. Để biến cơ hội thành lợi thế cạnh tranh, biến lợi thế thành giá trị gia tăng, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, chúng ta phải quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, phối hợp chặt chẽ hơn; tháo gỡ đến cùng từng điểm nghẽn, khơi thông từng nguồn lực, hiện thực hóa từng cam kết bằng kết quả cụ thể để giảm chi phí logistics.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn.

Chính phủ cam kết tiếp tục xử lý kịp thời, thực chất kiến nghị của doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp logistics nói riêng.

Dẫn lại lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan ngày 2/11/2026 về định hướng phát triển logistics quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Trung ương yêu cầu phải có khát vọng và quyết tâm đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics, trung chuyển và phân phối hàng hóa quan trọng của khu vực và thế giới.

Hạ giá thành logistics: Mệnh lệnh từ thực tiễn xuất nhập khẩu

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 1.010 tỷ USD. Tuy nhiên, chi phí logistics tại nước ta vẫn chiếm khoảng 16 đến 17% GDP, cao hơn đáng kể so với mức bình quân thế giới. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực kết nối và giảm chi phí logistics, qua đó tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam.

Đối với khu vực Tây Nguyên, Gia Lai được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối kết nối hàng hóa từ cao nguyên ra biển và vươn tới các thị trường quốc tế nhờ lợi thế nằm trên hành lang kết nối Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Pleiku - Cảng Quy Nhơn. Phát biểu chào mừng, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, tỉnh đang hướng tới mục tiêu này và cam kết tạo môi trường thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư logistics.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tại Diễn đàn.

Gia Lai không chỉ mong muốn đưa hàng hóa địa phương đến nhiều thị trường hơn, mà còn hướng tới trở thành điểm kết nối hàng hóa, dịch vụ và chuỗi cung ứng giữa Tây Nguyên, duyên hải miền Trung với khu vực và quốc tế. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư các dự án logistics phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Kết thúc phiên toàn thể Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. Bộ Công Thương cam kết bắt tay ngay vào thực hiện 4 nhóm công việc trọng tâm: cụ thể hóa nhiệm vụ gắn với tiến độ rõ ràng; khẩn trương trình phương án thành lập Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển logistics trong tháng 12/2026; phối hợp tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng hành lang cao nguyên - duyên hải; thí điểm kết nối cơ sở dữ liệu logistics quốc gia vào năm 2027 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Bộ Công Thương đã trao tặng 17 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam năm 2026.

Nhân dịp này, Bộ Công Thương đã trao tặng 17 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam năm 2026. Các đại biểu cũng đã nghe một số tham luận về nội dung phát triển hệ thống logistics.

Được tổ chức thường niên từ năm 2013, Diễn đàn Logistics Việt Nam (VLF) do Bộ Công Thương chủ trì là ngày hội lớn nhất của ngành logistics nước nhà. Qua hơn 10 năm đồng hành cùng nền kinh tế, VLF không chỉ là không gian đối thoại chính sách cấp cao, kết nối chặt chẽ các mắt xích trong chuỗi cung ứng, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc hiến kế thể chế, khơi thông dòng chảy logistics và khẳng định vị thế chiến lược của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.