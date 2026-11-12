Kết nối liên trường đưa ý tưởng khởi nghiệp sinh viên vào thực tiễn

Đại diện các đơn vị tại vòng bán kết.

Theo ban tổ chức, sau gần một tháng mở cổng đăng ký, cuộc thi nhận gần 200 hồ sơ dự án từ các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên cả nước. Qua vòng sơ loại với 64 đội đến từ hơn 20 trường đại học tại TPHCM và các tỉnh, thành phố, ban giám khảo lựa chọn 20 đội vào bán kết. Trong đó, một đội không tham dự.

Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh; công nghiệp văn hóa, di sản và dịch vụ văn hóa; quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, mỹ thuật ứng dụng; pháp luật, dịch vụ pháp lý; ứng dụng công nghệ số và những giải pháp hướng đến cộng đồng.

Tại vòng bán kết, mỗi đội có tối đa 5 phút trình bày và 7 phút trao đổi, trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Đây là dịp để các nhóm làm rõ tính sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề, tính khả thi và phương án phát triển dự án. Theo thể lệ, ban tổ chức sẽ lựa chọn 10 đội xuất sắc nhất vào chung kết.

PGS-TS-KTS Phạm Trọng Thuật, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TPHCM, phát biểu.

PGS-TS-KTS Phạm Trọng Thuật, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TPHCM, cho biết các trường đều mong muốn ý tưởng của sinh viên và kết quả nghiên cứu của giảng viên, nhà khoa học sớm được ứng dụng, phục vụ cộng đồng. Muốn vậy, người học cần những môi trường thử nghiệm để trình bày, kiểm chứng và hoàn thiện ý tưởng.

Theo PGS-TS-KTS Phạm Trọng Thuật, một dự án ban đầu có thể hình thành từ kiến thức học thuật trên giảng đường. Khi tham gia cuộc thi, sinh viên được tiếp cận thêm góc nhìn của doanh nghiệp, nhà sản xuất và nhà tuyển dụng. Những ý kiến phản biện đa chiều giúp nhóm nhận diện các vấn đề cần giải quyết trước khi triển khai vào thực tế.

“Giá trị của việc kết nối các trường có thế mạnh khác nhau. Tư duy pháp luật, kiến thức sở hữu trí tuệ có thể bổ sung cho sáng tạo trong kiến trúc, nghệ thuật; các yếu tố nhân văn, bản sắc và văn hóa được xem xét ngay trong quá trình xây dựng sản phẩm. Sự kết hợp này giúp sinh viên mở rộng cách tiếp cận, hình thành những ý tưởng liên ngành”, PGS-TS-KTS Phạm Trọng Thuật nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TPHCM đề nghị các đội tập trung trả lời ba câu hỏi: Sản phẩm mang lại giá trị gì cho thực tiễn? Sản phẩm phục vụ đối tượng nào? Làm thế nào hiện thực hóa ý tưởng bằng nhân lực của nhóm, cùng sự hỗ trợ của nhà trường, doanh nghiệp và các đối tác? Theo ông, giải quyết thỏa đáng những vấn đề này sẽ tạo cơ sở để dự án tiếp tục phát triển, trở thành bước khởi đầu cho hoạt động nghề nghiệp của sinh viên.

Đội RE-STAGE, gồm sinh viên Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, trình diễn minh họa dự án “EDUSTAGE - Giải pháp nghệ thuật học đường trọn gói” tại vòng bán kết cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ACL 2026.

ACL 2026 được tổ chức với sự phối hợp của Trường ĐH Kiến trúc TPHCM, Trường ĐH Văn hóa TPHCM, Trường ĐH Luật TPHCM, ĐH Fulbright Việt Nam và Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, cùng sự đồng hành của Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý.

Trước vòng bán kết, các đội được tập huấn về công cụ khởi nghiệp tinh gọn, phương pháp đổi mới sáng tạo, kỹ năng xây dựng câu chuyện dự án và pháp lý trong kinh doanh. Chuyên gia từ các trường đồng tổ chức trực tiếp cố vấn theo từng lĩnh vực, giúp sinh viên bổ sung kiến thức và hoàn thiện phương án triển khai.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng tiền mặt gần 120 triệu đồng, trong đó giải nhất trị giá 40 triệu đồng. Các đội đạt giải còn có cơ hội nhận học bổng và các suất tư vấn pháp luật miễn phí, bổ sung nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện dự án sau cuộc thi.