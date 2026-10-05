Kết nối làng nghề trở thành điểm đến hấp dẫn du khách

Du khách tìm hiểu về nghề mộc Kim Bồng. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Theo Ban tổ chức, thông qua các hoạt động quảng bá, giới thiệu và trải nghiệm, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP cùng các điểm đến du lịch nông thôn có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, doanh nghiệp, đối tác và du khách, qua đó chuyển hóa các giá trị truyền thống thành nguồn lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Làng mộc Kim Bồng (Hội An) là một trong những mô hình du lịch làng nghề được giới thiệu trực tiếp tại sự kiện, bên cạnh Hợp tác xã lụa đũi Nam Cao, (Hưng Yên), Hợp tác xã Sinh Dược (Ninh Bình) và nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, sinh thái tiêu biểu trên cả nước. Không gian “Ngôi nhà chung” cũng giới thiệu đặc trưng du lịch nông nghiệp, nông thôn của ba miền thông qua hình ảnh, phim tư liệu, mô hình và các sản phẩm tiêu biểu.

Các hoạt động năm nay chú trọng yếu tố trải nghiệm. Nghệ nhân sẽ trực tiếp kể chuyện, quảng diễn nghề và giao lưu với khách tham quan, qua đó tạo động lực để du khách tìm hiểu, đến trực tiếp các làng nghề hoặc lựa chọn những tour du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Cạnh đó, Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn Việt Nam sẽ diễn ra sáng 9/10, nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp với các điểm du lịch nông thôn. Sự kiện còn tổ chức trình diễn làm gốm, tranh Đông Hồ, tò he, dệt thổ cẩm, quay tơ dệt lụa; giới thiệu ẩm thực vùng miền và các trải nghiệm số tương tác về điểm đến.