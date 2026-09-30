Kết nối làng nghề, du lịch thúc đẩy kinh tế nông thôn

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp thông tin về hội chợ. Ảnh: Bích Hồng/Bnews/vnanet.vn

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về công tác tổ chức Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026, Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn và Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026. Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 12/10 tại Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp, số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, đây là chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá văn hóa và phát triển kinh tế nông thôn; đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 - 14/11/2026) và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Ba hoạt động được tổ chức đồng thời, trong cùng không gian và có sự liên kết chặt chẽ, tạo thành chuỗi quảng bá, xúc tiến thương mại và phát triển kinh tế nông thôn. Hội chợ Làng nghề Việt Nam là không gian trung tâm để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và chủ thể OCOP trưng bày, giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn mở rộng không gian trải nghiệm từ sản phẩm đến điểm đến, đưa văn hóa làng nghề, sản phẩm đặc trưng và cảnh quan nông thôn trở thành những giá trị hấp dẫn đối với du khách. Trong khi đó, Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam tôn vinh tài năng, sự sáng tạo của nghệ nhân, thợ giỏi, đồng thời giới thiệu những sản phẩm có giá trị thẩm mỹ, văn hóa và kinh tế tiêu biểu đến công chúng và thị trường.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, sự kết nối giữa ba hoạt động hướng tới hình thành chuỗi giá trị từ bảo tồn nghề truyền thống, sáng tạo sản phẩm, quảng bá, trải nghiệm đến phát triển du lịch, kết nối thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa làng nghề, đồng thời tạo cơ hội để sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP và các điểm đến du lịch nông thôn tiếp cận người tiêu dùng, doanh nghiệp, đối tác và du khách.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Bích Hồng/Bnews/vnanet.vn

Về Hội chợ Làng nghề Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng Tổ chức Sự kiện và Dịch vụ, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp cho biết, hội chợ có gần 100 gian hàng và khu triển lãm chung, với sự tham gia của trên 50 đơn vị đến từ 19 tỉnh, thành phố.

Hội chợ tập trung tôn vinh văn hóa làng nghề, quảng bá các mô hình làng nghề độc đáo; khuyến khích nghệ nhân nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã phù hợp thị hiếu hiện đại; đồng thời quảng bá sản phẩm OCOP và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu tới người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Đặc biệt, hội chợ năm nay chú trọng chuyển đổi số, tạo không gian giao thương giữa cơ sở sản xuất làng nghề với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh thương mại điện tử. Ban Tổ chức phối hợp tổ chức các phiên livestream quảng bá, bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP trên TikTok Shop, qua đó giúp các cơ sở làng nghề mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Các sản phẩm trưng bày tại hội chợ cũng được ứng dụng mã QR để khách tham quan tra cứu nguồn gốc và thông tin sản phẩm. Đây được xem là giải pháp hỗ trợ các cơ sở làng nghề từng bước nâng cao tính minh bạch, khả năng quảng bá và kết nối với thị trường hiện đại.

Song song với hội chợ, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phối hợp với Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Thông qua tuần lễ, Ban Tổ chức hướng tới quảng bá văn hóa đặc trưng, điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn Việt Nam; kết nối các chủ thể du lịch nông thôn với doanh nghiệp lữ hành, tổ chức và trường học. Hoạt động cũng góp phần gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tri thức bản địa với phát triển du lịch nông thôn, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Các đơn vị sẽ trưng bày, giới thiệu trực tiếp nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu như mô hình đạt chứng nhận OCOP 5 sao, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái, du lịch tuần hoàn, du lịch gắn với cây dược liệu và du lịch dưới tán rừng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức dự kiến tổ chức diễu hành xe đạp quảng bá du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch sinh thái - văn hóa cộng đồng trên một số tuyến phố Hà Nội từ ngày 6 đến 8/12/2026.

Bà Trần Thị Loan, Trưởng phòng Ngành nghề nông thôn, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thông tin về Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Bích Hồng/Bnews.vnanet.vn

Đối với Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026, bà Trần Thị Loan, Trưởng phòng Ngành nghề nông thôn, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho biết, đây là lần thứ 6 Hội thi được tổ chức trên phạm vi cả nước, với thông điệp “Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập”.

Hội thi nhằm tôn vinh, khuyến khích sự sáng tạo của nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng nghề, đồng thời kết nối sản phẩm thủ công mỹ nghệ với thị trường, du lịch và xuất khẩu.

Đến nay, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả dự thi thuộc 5 nhóm gồm: gốm sứ và thủy tinh; dệt, thêu, đan, móc; mây, tre, lá; đá, gỗ mỹ nghệ, sơn mài, khảm trai; nhóm khác như sừng, kim khí, hoa, tranh...

Tác giả cao tuổi nhất là 81 tuổi, đến từ thành phố Hải Phòng, dự thi nhóm thêu, dệt; tác giả nhỏ tuổi nhất 11 tuổi, đến từ thành phố Hà Nội, với sản phẩm tranh sơn dầu.

Lễ trao giải hội thi được tổ chức tại Lễ khai mạc ngày 8/10/2026 tại Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp. Chuỗi sự kiện sẽ tạo không gian kết nối giữa làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, du lịch nông thôn và thị trường, góp phần phát huy giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.