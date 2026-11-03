Kết nối, lắng nghe doanh nghiệp

Đại diện Công ty CP Quốc tế Kim Long Đại Á chia sẻ về cách thức đưa sản phẩm xuất khẩu ra thị trường thế giới. Ảnh: PHAN VINH

Nhằm tháo gỡ khó khăn, khai thác hiệu quả nguồn lực địa phương và mở thêm cơ hội đầu tư, các doanh nghiệp đã đề xuất nhiều vấn đề với chính quyền các phường phía nam thành phố, các hội, đơn vị liên quan.

Hỗ trợ sát nhu cầu

Dự định phát triển sản phẩm dược liệu, bà Nguyễn Thị Bích Lài, Giám đốc Chiến lược Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sâm Nữ Hoàng (phường Tam Kỳ) cho biết, doanh nghiệp đã có cây trồng, sản phẩm thử nghiệm và muốn tiếp tục nghiên cứu, từng bước xây dựng vùng nguyên liệu. “Doanh nghiệp đã gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng, rất mong được hỗ trợ và phê duyệt đề án để chúng tôi tiến hành”, bà Lài bày tỏ.

Ông Nguyễn Bão Quốc, Thành viên Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia lưu ý, doanh nghiệp cần xác định rõ hướng đi, bởi phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp nhỏ và vừa hay khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đều có yêu cầu và cách tổ chức riêng.

Với nhóm làm thực phẩm, theo ông Quốc, việc hỗ trợ trước hết phải gắn với sản xuất và chất lượng. Khi sản phẩm, bao bì, nhãn mác đã được chuẩn bị đầy đủ, kết nối thị trường mới phát huy hiệu quả. Các nhóm doanh nghiệp có nhu cầu tương đồng cần được tiếp cận chuyên gia phù hợp.

Nhu cầu được hỗ trợ về vốn, kiến thức quản trị cũng được bà Ngụy Như Thị Bích Trâm, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi mong muốn có những chương trình ưu đãi vay vốn để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có những hỗ trợ về đầu tư để doanh nghiệp có những lựa chọn phù hợp với tình hình hiện tại của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cũng mong có những chương trình đào tạo, mời chuyên gia hỗ trợ kiến thức cho doanh nghiệp trong vấn đề quản trị và điều hành”.

Ông Nguyễn Văn Nghiệp, đại diện Công ty CP Quốc tế Kim Long Đại Á mong muốn kết nối với doanh nghiệp địa phương, chia sẻ giá trị để đưa các mặt hàng, sản phẩm đi xuất khẩu. Ông Nghiệp chia sẻ một số nội dung để các doanh nghiệp tiếp cận hợp tác thương mại, đầu tư, sản xuất, cùng yêu cầu về chất lượng, an toàn sản phẩm, bao bì để các bên tìm hiểu khả năng cung ứng và hợp tác.

Đó là những nội dung doanh nghiệp mong được tiếp tục trao đổi sau chương trình “Cà phê kết nối doanh nhân” khu vực Tam Kỳ, để việc tư vấn, đào tạo và hỗ trợ đầu tư theo sát nhu cầu sản xuất, kinh doanh, phù hợp với khả năng của từng cơ sở tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Tổ trưởng Tổ phát triển doanh nhân trẻ khu vực phía nam Đà Nẵng chia sẻ về định hướng sắp tới trong việc kết nối và phát triển cộng đồng doanh nghiệp phía nam Đà Nẵng. Ảnh: PHAN VINH

Kết nối cùng phát triển

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng Nguyễn Văn Chương cho biết, khu vực phía nam có các cơ sở làm nông sản, sản phẩm OCOP, còn doanh nhân tại trung tâm thành phố có điều kiện tiếp cận đầu mối xuất nhập khẩu. “Dựa vào nhu cầu, thế mạnh cũng như tâm tư, nguyện vọng của các đơn vị sản xuất, kinh doanh ở đây, mình mới có cơ sở kết nối nhu cầu về mặt chính sách, nguồn lực”, ông Chương chia sẻ.

Với các khu công nghiệp trên địa bàn, phường Bàn Thạch mong doanh nghiệp nghiên cứu dự án phục vụ công nhân, đồng thời tìm hiểu hướng khai thác các giá trị lịch sử, cảnh quan để phát triển du lịch. “Chúng tôi mong kết nối doanh nghiệp có thế mạnh về thương mại, dịch vụ để nghiên cứu, phát triển hệ thống bán lẻ, siêu thị, dịch vụ ăn uống, lưu trú, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các tiện ích phục vụ công nhân, người lao động”, ông Trương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch nói.

Ở Hương Trà, lời mời đầu tư gắn với làng sinh thái, vườn sưa và vùng đất Tam Ngọc. Địa phương đang hoàn thiện đề án phát triển du lịch, chú trọng bảo tồn giá trị văn hóa, cảnh quan để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Ông Bùi Ngọc Huy, Phó Chủ tịch UBND phường nói, rất mong các chủ doanh nghiệp dành thời gian tham quan, trải nghiệm không gian tại Hương Trà để có những ý tưởng phát triển, kết nối cùng với UBND phường. Cùng với du lịch biển ở Quảng Phú, những lợi thế của địa phương có thể được kết nối để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm.

Sự hỗ trợ còn được lãnh đạo các địa phương đặt vào việc tư vấn pháp lý, hướng dẫn dự án khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ. Ông Bùi Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ chia sẻ: “Lắng nghe những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để địa phương đồng hành tháo gỡ. Chúng tôi mong Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng có những cơ hội kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp”.

Từ hoạt động của các hội doanh nghiệp khởi nghiệp, ông Công đề xuất nghiên cứu thành lập trung tâm khởi nghiệp chung cho 4 phường phía nam. Đây là ý tưởng cần được các địa phương và tổ chức hội cùng bàn bạc, nhằm tập hợp nguồn lực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.

Với cơ sở cần đầu tư máy móc, thiết bị hoặc tìm cơ hội giới thiệu sản phẩm, ông Đinh Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại thành phố đề nghị doanh nghiệp chủ động liên hệ đơn vị để được hướng dẫn chính sách trong quá trình thực hiện đầu tư, chuẩn bị nội dung đề xuất phù hợp.

Về phía Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, lực lượng phụ trách từng địa bàn được bố trí để hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nhân phía nam. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Tổ trưởng Tổ phát triển doanh nhân trẻ khu vực phía nam Đà Nẵng cho biết, các ban chuyên môn về khởi nghiệp, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, đào tạo có thể tham gia hỗ trợ doanh nghiệp địa phương.

“Chúng tôi thường xuyên tư vấn cũng như hỗ trợ các bạn trong vấn đề phát triển cộng đồng doanh nhân tại địa phương của mình. Tôi hy vọng với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, cộng đồng doanh nhân trẻ phía nam sẽ phát triển mạnh mẽ, ngày càng đóng góp nhiều hơn cho kinh tế địa phương”, bà Vân chia sẻ.