Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo không gian để công chúng trực tiếp tiếp cận, trải nghiệm và tìm hiểu di sản.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại Chương trình triển lãm, tọa đàm, tuyên truyền, giao lưu, trình diễn và thực hành di sản văn hóa.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định những định hướng chiến lược quan trọng, khẳng định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển đất nước. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức các hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu, tôn vinh các giá trị di sản mà còn hướng tới đưa văn hóa trở thành một phần thiết thực trong đời sống xã hội, tạo điều kiện để nhân dân tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, các hoạt động cũng là dịp tăng cường giao lưu, kết nối giữa các vùng miền, cộng đồng; qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong bảo tồn, trao truyền và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, việc phát huy vai trò của cộng đồng, nghệ nhân và những người trực tiếp thực hành di sản có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm sức sống của di sản trong đời sống đương đại.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu và trình diễn di sản văn hóa được tổ chức, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa dạng giữa các địa phương. Nổi bật là triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam; trưng bày, giới thiệu di sản của các bảo tàng, ban quản lý di tích; các không gian giới thiệu cổ vật tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình và Bảo tàng ngoài công lập Long Giang.

Các đại biểu tham quan gian hàng bánh cuốn Thanh Trì tại Chương trình triển lãm, tọa đàm, tuyên truyền, giao lưu, trình diễn và thực hành di sản văn hóa.

Cùng với đó, công chúng và du khách có cơ hội tìm hiểu, trực tiếp trải nghiệm nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian đặc sắc của các vùng miền. Các hoạt động trình diễn, thực hành giới thiệu nghề làm Phở Hà Nội, Phở Nam Định, Bánh cuốn Thanh Trì; trồng và chế biến chè Thái Nguyên, nghề ướp trà sen Quảng An, tranh dân gian Đông Hồ, tò he, kéo co ngồi, hội diều làng Bá Dương Nội, thư pháp, nghề thêu ren Ninh Hải, ném còn...

Trong khuôn khổ chương trình, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Ban Tổ chức triển khai hoạt động giáo dục di sản với chủ đề “Khám phá di sản - Lan tỏa bản sắc Việt” dành cho học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Tràng An. Thông qua các hoạt động tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm, học sinh được tiếp cận kiến thức về di sản văn hóa theo hình thức trực quan, sinh động, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số.

Du khách tham gia vào hoạt động nhảy sạp tại Chương trình triển lãm, tọa đàm, tuyên truyền, giao lưu, trình diễn và thực hành di sản văn hóa.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cho biết, điểm đáng chú ý của chương trình là công chúng và du khách không chỉ được tham quan, tìm hiểu mà còn có cơ hội gặp gỡ các nghệ nhân, lắng nghe câu chuyện về nghề và trực tiếp thực hành dưới sự hướng dẫn của những người nắm giữ tri thức, kỹ năng truyền thống. Đối với những người làm công tác văn hóa, du lịch, đây cũng là dịp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nghệ nhân, những khó khăn trong việc tìm kiếm người kế nghiệp và mong muốn duy trì, phát triển nghề truyền thống.

Các hoạt động tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư và Bảo tàng tỉnh Ninh Bình diễn ra đến hết ngày 22/11.