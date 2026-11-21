Hoạt động diễn ra tại chương trình giao lưu “Thư viện người - Những cuốn sách sống về lòng yêu nước”, diễn ra tại Hội trường Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công Đặc khu Côn Đảo (TP HCM) vào ngày 21/11.

Quang cảnh chương trình giao lưu. Ảnh: Nam Thương

Chương trình có sự tham gia của các cựu tù chính trị Côn Đảo, gồm Anh hùng LLVTND, Trung tướng Châu Văn Mẫn; bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP HCM và các nhân chứng lịch sử Trần Kim Cúc, Trần Thị Trúc Chi.

Chương trình giao lưu mở ra cuộc trò chuyện về những bức thư giữa chiến tranh, tình cảm dành cho gia đình, tình đồng đội và những lời nhắn gửi của người lính trước khi ra trận. Qua ký ức của những người từng trực tiếp trải qua chiến tranh và những năm tháng tù đày, nhiều câu chuyện tưởng chừng đã lùi xa được tái hiện chân thực, xúc động.

Đại biểu xúc động theo dõi cựu tù và nhân chứng lịch sử giao lưu tại chương trình. Ảnh: Nam Thương

Tham gia giao lưu trên sân khấu, các nhân chứng chia sẻ về những phương thức liên lạc bí mật trong nhà tù, từ việc truyền tin qua lá bàng đến những bức thư được viết bằng mật mã. Trong hoàn cảnh bị giam cầm, mỗi thông tin được truyền đi không chỉ là sự kết nối giữa những người đồng đội mà còn thể hiện ý chí, niềm tin và tinh thần đấu tranh không khuất phục.

Cựu tù Trần Thị Trúc Chi kể lại, trong hoàn cảnh tù đày, việc gửi được một lá thư về nhà là điều vô cùng khó khăn. Gia đình của nhiều người cũng sống trong điều kiện thiếu thốn, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa. Có những người mẹ gửi con cho ông bà, người thân chăm sóc khi mình bị bắt, nhưng vì không có thông tin liên lạc nên không thể biết được những gì xảy ra với con ở quê nhà. Có trường hợp, đến khi được trở về sau ngày giải phóng, người mẹ mới biết con mình đã qua đời từ nhiều năm trước vì bệnh tật hoặc tai nạn.

"Câu chuyện cho thấy những mất mát của chiến tranh không chỉ hiện diện nơi chiến trường hay trong chốn lao tù, mà còn kéo dài đến từng mái nhà, từng gia đình. Đó là nỗi đau chia lìa, là sự bất lực khi không thể nhận tin hay gửi lời hỏi thăm đến những người thân yêu", nữ cựu tù chia sẻ.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, thanh niên, sinh viên tham gia chương trình giao lưu. Ảnh: Nam Thương

Tại chương trình, cựu tù Hoàng Thị Khánh không giấu được xúc động, cho biết: “Dù thế nào vẫn luôn nhớ một khi đã quyết định dấn thân thì phải kiên định với con đường đã chọn, không được phản bội lý tưởng. Lời hứa ấy trở thành động lực để người chiến sĩ giữ vững ý chí, vượt qua những thử thách khắc nghiệt và đi trọn con đường cách mạng”.

Từ những câu chuyện riêng của mỗi cựu tù và nhân chứng lịch sử, chương trình giao lưu gợi mở một góc nhìn sâu sắc về người chiến sĩ cách mạng: kiên cường trong đấu tranh nhưng cũng giàu tình cảm, luôn mang trong mình nỗi nhớ gia đình và những hy sinh thầm lặng của cả những người ở lại.

Đặc biệt, tại buổi giao lưu, các đại biểu được xem phóng sự về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Chia sẻ tại chương trình, các nhân chứng bày tỏ sự đồng tình với chủ trương tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước. Đặc biệt, các cô chú cựu tù xúc động kể về buổi tiễn đưa hài cốt liệt sĩ, khi không chỉ có thân nhân mà cả những người dân không có mối liên hệ trực tiếp với người đã khuất cũng đến tham dự, tiễn đưa.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho thấy sự tri ân không chỉ an ủi thân nhân gia đình liệt sĩ; mà còn là tình cảm, sự đồng cảm và trách nhiệm chung của cộng đồng với người có công. Công tác này vì thế không chỉ mang ý nghĩa đưa những người đã khuất trở về với gia đình mà còn góp phần trả lại tên tuổi, danh dự và vị trí của họ trong ký ức dân tộc.

Từ những câu chuyện và hình ảnh được chia sẻ, cuộc đối thoại giữa các cựu tù chính trị với đoàn viên, thanh niên và học sinh tiếp tục nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ tư liệu, lưu giữ ký ức, tìm kiếm thông tin đồng đội và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.