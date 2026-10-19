Kết nối kinh tế tập thể, phát triển sinh kế bền vững

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Nguyễn Tấn Hưng và Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh Hợp tác xã thành phố Đồng Nai Nguyễn Thanh Hiền ký kết hợp tác hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững giai đoạn 2026-2031.

Giai đoạn 2026-2021, Liên minh HTX Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ đẩy mạnh kết nối, hợp tác để triển khai vấn đề này. Từ chương trình phối hợp ở cấp Trung ương đến kế hoạch triển khai tại Đồng Nai, yêu cầu đặt ra là kết nối nguồn lực xã hội với các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Gắn hoạt động nhân đạo với phát triển sinh kế

Trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời người dân có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, để cải thiện đời sống lâu dài, hoạt động trợ giúp cần được kết nối với các giải pháp tạo việc làm, phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập. Khu vực kinh tế tập thể là các đơn vị thường gắn liền với đời sống của người dân ở cơ sở, do đó, việc thực hiện những nhiệm vụ hỗ trợ an sinh xã hội là rất quan trọng. Đây cũng là định hướng được đặt ra trong chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2026-2031.

Cụ thể hóa định hướng này, ngày 9-10, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Liên minh Hợp tác xã thành phố ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. Hai bên hướng đến kết hợp thế mạnh trong vận động nguồn lực nhân đạo, hỗ trợ cộng đồng với năng lực tổ chức sản xuất, phát triển thành viên và kết nối thị trường của khu vực kinh tế tập thể.

Theo chương trình, 2 đơn vị phấn đấu triển khai ít nhất 15 mô hình HTX gắn với các hoạt động nhân đạo như: Tết nhân ái, Chợ nhân đạo và hỗ trợ sinh kế. Hằng năm, lựa chọn ít nhất 1-2 xã, phường có HTX hoặc có điều kiện phát triển mô hình mới.

Đối tượng ưu tiên gồm: người khuyết tật, phụ nữ yếu thế, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và những trường hợp cần trợ giúp nhân đạo khác. Việc lựa chọn mô hình sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế, điều kiện sản xuất tại địa phương, khả năng tham gia của người dân và nguồn lực có thể huy động.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Nguyễn Tấn Hưng nhấn mạnh: Hoạt động nhân đạo trong giai đoạn mới cần những cách làm mới. Hội sẽ ưu tiên các công trình có đối tượng thụ hưởng, mục tiêu rõ ràng, tạo tác động lâu dài; quan tâm hộ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và trẻ em. Ông Hưng kêu gọi mỗi đơn vị thực hiện một việc, mỗi người đóng góp một phần để nguồn lực được kết nối và đến đúng nơi cần hỗ trợ.

Với người có khả năng lao động, việc được hướng dẫn kỹ thuật, tham gia mô hình sản xuất hoặc kết nối với đơn vị tuyển dụng có thể tạo thêm cơ hội nâng cao thu nhập. Với những trường hợp có điều kiện sức khỏe, hoàn cảnh gia đình đặc thù, phương án hỗ trợ cần được lựa chọn phù hợp, bảo đảm khả năng tham gia và duy trì sinh kế.

Mở rộng cơ hội việc làm từ kinh tế tập thể

Để chương trình đạt hiệu quả, bên cạnh vận động các HTX tham gia hoạt động thiện nguyện, Liên minh HTX thành phố còn hướng đến hỗ trợ chuyên môn, tổ chức sản xuất và kết nối thị trường. Theo đó, Liên minh HTX thành phố sẽ tư vấn thành lập tổ hợp tác, HTX; hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho các mô hình sinh kế.

Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh HTX thành phố Nguyễn Thanh Hiền cho hay: Các nội dung hỗ trợ dự kiến tập trung vào kỹ năng tổ chức sản xuất, quản trị HTX, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường. Theo bà Nguyễn Thanh Hiền, đây là những yếu tố cần thiết để người dân tham gia mô hình không chỉ có việc làm mà còn có điều kiện duy trì hoạt động sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện thu nhập.

Một hướng phối hợp đáng chú ý là kết nối các chương trình Tết nhân ái, Chợ nhân đạo với hoạt động cung ứng, tiêu thụ sản phẩm của HTX, tổ hợp tác. Theo kế hoạch, mỗi năm hai bên lựa chọn ít nhất 4 xã để triển khai các hoạt động này. Các HTX có điều kiện phù hợp được vận động cung ứng hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ thiết yếu, đồng thời giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.

Nếu được tổ chức sát nhu cầu, hoạt động nhân đạo có thể tạo thêm kênh kết nối giữa người thụ hưởng và các đơn vị sản xuất. Người dân được tiếp cận hàng hóa thiết yếu với giá cả phù hợp; HTX có cơ hội giới thiệu sản phẩm, mở rộng đầu ra. Bên cạnh đó, chương trình định hướng vận động các HTX, quỹ tín dụng nhân dân hoạt động hiệu quả tham gia chăm lo cho thành viên khó khăn và đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội. Khi xảy ra thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, các HTX nông nghiệp, vận tải có thể tham gia cung ứng lương thực, thực phẩm, nước sạch và phương tiện phục vụ cứu trợ theo điều kiện thực tế. Hai bên cũng tập huấn cho cán bộ hội chữ thập đỏ cơ sở về kinh tế tập thể, HTX; hướng dẫn sơ cấp cứu tại chỗ cho người lao động trong các HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, môi trường và vận tải nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng và an toàn trong quá trình lao động.

Thông qua việc kết nối nguồn lực nhân đạo với năng lực tổ chức sản xuất của khu vực kinh tế tập thể, Đồng Nai hướng đến mở rộng cách thức hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Từ cơ sở đó sẽ hình thành những mô hình sinh kế phù hợp, tạo thêm cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập và giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.