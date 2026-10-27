Kết nối kinh nghiệm quốc tế, thúc đẩy du lịch Halal tại Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội thảo. Ảnh: KHÁNH LINH

Hội thảo do Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi (ISAWAAS) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao), Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức.

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri.

Cơ hội lớn từ thị trường du lịch Hồi giáo

Theo Chỉ số Du lịch Hồi giáo Toàn cầu (GMTI) năm 2025, lượng khách du lịch Hồi giáo quốc tế trong năm 2025 đạt 196 triệu lượt, tăng hơn 11,3% so với năm trước. Con số này dự kiến tăng lên 262 triệu lượt vào năm 2030, với mức chi tiêu ước đạt 310 tỷ USD.

Tại Đà Nẵng, năm 2025 thành phố đón khoảng 17,3 triệu lượt khách (tăng 15% so với năm 2024), trong đó khách quốc tế đạt 7,6 triệu lượt. Tuy nhiên, lượng khách Hồi giáo đến thành phố vẫn còn khiêm tốn; khả năng đáp ứng các nhu cầu đặc thù về ẩm thực, lưu trú và dịch vụ phục vụ nhóm khách này còn hạn chế.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng, với lợi thế hạ tầng, hệ thống cơ sở lưu trú và tài nguyên phong phú, Đà Nẵng có đủ điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch chuyên biệt.

Trong đó, du lịch Halal là hướng đi cần được nghiên cứu nghiêm túc, triển khai bài bản. Phát triển du lịch Halal không chỉ thu hút khách quốc tế mà còn mở rộng kết nối thương mại, ẩm thực và mua sắm.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: KHÁNH LINH

Định hướng 3 trọng tâm phát triển

Để biến tiềm năng thành kết quả thực chất, thời gian tới, thành phố định hướng phát triển du lịch Halal theo 3 hoạt động trọng tâm: tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm; từng bước nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn Halal; thúc đẩy kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm và mở rộng hợp tác quốc tế (chú trọng các lĩnh vực: ẩm thực, nhà hàng, cơ sở lưu trú, mua sắm và dịch vụ hỗ trợ).

Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri nhận định, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển thị trường này. Việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm sẽ giúp địa phương nhận diện rõ nhu cầu, nâng cao năng lực phục vụ.

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch thân thiện với người Hồi giáo từ Malaysia, Singapore và Pakistan. Từ những phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, các chuyên gia đã đề xuất nhiều giải pháp phát triển sản phẩm, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp để Đà Nẵng sớm xây dựng hệ sinh thái Halal bền vững.

Qua hội thảo, thành phố kỳ vọng có thêm cơ sở thực tiễn để định hướng phát triển hệ sinh thái Halal phù hợp, góp phần đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng chất lượng, bền vững.