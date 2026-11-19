Tham gia đoàn có lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai cùng các đại biểu và người nuôi thủy sản của 3 tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên.

Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim (xã Thác Bà) hiện duy trì khoảng 300 lồng nuôi cá, tập trung vào các loại có giá trị kinh tế cao.

Đoàn đã tìm hiểu hoạt động sản xuất của Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim, xã Thác Bà. Đây là một trong những đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực nuôi và chế biến thủy sản trên hồ, hiện duy trì khoảng 300 lồng cá, tập trung vào các loại cá có giá trị kinh tế cao như cá lăng, cá tầm, cá diêu hồng và cá ngạnh. Hợp tác xã chú trọng kiểm soát từ khâu chọn giống, quản lý thức ăn đến phòng trị bệnh theo hướng an toàn sinh học góp phần bảo vệ môi trường sinh thái lòng hồ.

Đoàn đại biểu thăm quan mô hình nuôi cá lồng của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hà (xã Yên Bình)

Đoàn cũng tham quan mô hình nuôi cá lồng của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hà, xã Yên Bình. Với gần 10 năm gắn bó với nghề, cơ sở hiện có khoảng 120 lồng nuôi các loại cá đặc sản như cá lăng, cá trắm đen,... sản lượng bình quân gần 2 tấn mỗi lồng. Điểm đáng chú ý là cơ sở chú trọng quy trình nuôi an toàn, không sử dụng thuốc kháng sinh trong quá trình nuôi.

Bên cạnh hoạt động nuôi thương phẩm, các đại biểu còn tìm hiểu mô hình chế biến thủy sản của hộ kinh doanh thực phẩm tổng hợp Tâm Đức, với 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao gồm giò cá, xúc xích cá và chả cá vị tiêu xanh. Việc đầu tư chế biến sâu, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị thủy sản địa phương

Tham quan mô hình chế biến thủy sản tại hộ kinh doanh thực phẩm tổng hợp Tâm Đức, xã Yên Bình.

Qua chuyến tham quan thực tế, các đại biểu có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, bảo vệ môi trường và phát triển chuỗi liên kết từ nuôi đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là cơ sở thực tiễn để các địa phương tham khảo, lựa chọn giải pháp phù hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước hồ chứa, hướng tới phát triển nghề nuôi thủy sản nước ngọt an toàn, bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.

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