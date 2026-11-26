Tại các cuộc gặp, Đại sứ Phạm Bình Đàm đánh giá cao những đóng góp của UNDP và FAO đối với quá trình xây dựng và phát triển đất nước của Timor-Leste, từ hỗ trợ xây dựng thể chế, nâng cao năng lực quản trị đến phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế và bảo đảm an ninh lương thực cho người dân.

Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm làm việc với Trưởng đại diện UNDP tại Timor-Leste Katyna Argueta.

Đại sứ cho rằng với thực tiễn, kinh nghiệm phát triển và năng lực của mình, Việt Nam có thể phối hợp hiệu quả với các tổ chức Liên hợp quốc để triển khai các dự án hợp tác ba bên hỗ trợ tiến trình phát triển, hội nhập của Timor-Leste.

Tại cuộc làm việc với UNDP, Trưởng đại diện Katyna Argueta giới thiệu các chương trình đang triển khai tại Timor-Leste trong lĩnh vực quản trị, pháp quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số, giảm nghèo và phát triển cộng đồng. Bà đánh giá cao kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng thể chế, phát triển nguồn nhân lực và tổ chức thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Về hỗ trợ chuyển đổi số cho chính phủ Timor-Leste xây dựng chiến lược chuyển đổi số, Đại sứ Phạm Bình Đàm cho rằng cần xây dựng một kiến trúc số tổng thể ngay từ đầu; các bộ, ngành sử dụng chung nền tảng kết nối và chia sẻ dữ liệu, từng bước đưa các dịch vụ về hộ tịch, đất đai, y tế và các thủ tục hành chính lên môi trường số, tránh đầu tư riêng lẻ, thiếu đồng bộ.

Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Chính phủ điện tử, thiết kế quy trình giải quyết thủ tục hành chính, phát triển cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến. UNDP và các đối tác phát triển có thể hỗ trợ Chính phủ Timor-Leste về xây dựng thể chế, thiết kế chương trình và huy động nguồn lực triển khai.

Về phát triển nguồn nhân lực, hướng tới việc Timor-Leste đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2029, Đại sứ đề xuất phối hợp xây dựng dự án đào tạo tiếng Anh và kỹ năng công nghệ cho đội ngũ cán bộ Timor-Leste trực tiếp tham gia công tác ASEAN. Đại sứ giới thiệu các giải pháp đào tạo trực tuyến của Việt Nam, cho phép học viên chủ động về thời gian, mở rộng quy mô đào tạo và tiết kiệm chi phí.

Về thúc đẩy phát triển nông nghiệp, thủy sản và sinh kế bền vững, tại cuộc làm việc với FAO, Đại diện Rajendra Aryal đã giới thiệu những định hướng trọng tâm trong Khung chương trình quốc gia giai đoạn 2026–2030 của FAO tại Timor-Leste, tập trung vào chuyển đổi hệ thống nông nghiệp, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên, phát triển chuỗi giá trị và nâng cao năng lực hội nhập ASEAN.

Ông Rajendra Aryal cho biết FAO hiện triển khai các dự án có tổng trị giá khoảng 40 triệu USD tại Timor-Leste, đồng thời đang xây dựng nhiều đề xuất mới nhằm huy động nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển.

Đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo, cà phê, ứng dụng khoa học công nghệ và quản lý nguồn nước, Đại diện FAO bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối với Việt Nam để hỗ trợ Timor-Leste nâng cao năng suất, phát triển chuỗi giá trị nông sản và bảo đảm an ninh lương thực.

Trên cơ sở các hoạt động Đại sứ quán đã triển khai với Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Thủy sản và Lâm nghiệp, cơ quan quản lý nghề cá và chính quyền địa phương Timor-Leste, Đại sứ Phạm Bình Đàm đề xuất thúc đẩy hợp tác trên ba phương diện: đào tạo nguồn nhân lực và phát triển năng lực nghiên cứu; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chiến lược, chính sách phát triển ngành; kết nối chuyên gia Việt Nam trực tiếp khảo sát, chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn sản xuất tại sở tại.

Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm làm việc với Đại diện FAO tại Timor-Leste.

Bên cạnh hỗ trợ các hộ nông dân nâng cao năng suất và cải thiện sinh kế, Đại sứ nhấn mạnh vai trò của khu vực tư nhân trong đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển các cơ sở chế biến, kết nối thị trường và tạo việc làm. Đại sứ cũng đề xuất nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, phát triển nuôi trồng thủy sản và khai thác hiệu quả, bền vững tiềm năng kinh tế biển của Timor-Leste.

Thông qua các cuộc làm việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste và các đối tác thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi, kết nối các cơ quan chuyên môn và văn phòng đại diện của UNDP, FAO tại Việt Nam, nghiên cứu xây dựng các chương trình hợp tác thiết thực trên cơ sở phát huy thế mạnh của Việt Nam và đáp ứng các ưu tiên phát triển của Timor-Leste.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)