Kết nối kinh nghiệm Nhật Bản, phát huy giá trị di sản địa chất gắn với phát triển du lịch bền vững

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Ikuo Kubota, Thị trưởng thành phố Itoigawa cùng đại diện lãnh đạo thành phố.

Đoàn công tác tỉnh và lãnh đạo thành phố Itoigawa, Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố Itoigawa; nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản được thiết lập năm 2023 là nền tảng thuận lợi để các địa phương tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực cùng quan tâm.

Cao Bằng có những giá trị đặc sắc về địa chất, cảnh quan thiên nhiên, lịch sử và văn hóa các dân tộc. Việc Công viên địa chất Non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu năm 2018 mở ra cơ hội quan trọng để phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời đặt ra trách nhiệm bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị di sản. Trọng tâm chuyến công tác không chỉ là tìm hiểu cách bảo tồn di sản, mà còn nghiên cứu cách chuyển hóa giá trị di sản thành nguồn lực phát triển, để người dân được hưởng lợi và những giá trị tự nhiên, văn hóa được gìn giữ lâu dài.

Trong trao đổi với lãnh đạo thành phố Itoigawa, đoàn công tác tập trung tìm hiểu những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với Cao Bằng; kinh nghiệm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển; cách thức quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng hạ tầng, phát triển du lịch gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường và các giá trị di sản; cơ chế phối hợp giữa chính quyền, cơ quan dân cử, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong quản lý công viên địa chất.

Đặc biệt, việc đưa di sản địa chất đến gần hơn với cộng đồng thông qua giáo dục và trải nghiệm; tổ chức hoạt động giáo dục tại bảo tàng, điểm di sản; đào tạo hướng dẫn viên; giới thiệu kiến thức địa chất bằng những hình thức trực quan, dễ tiếp cận, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ di sản; phát triển du lịch địa chất gắn với văn hóa bản địa, nông nghiệp, nghề truyền thống và dịch vụ cộng đồng... Qua đó, nghiên cứu những cách làm phù hợp nhằm tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân trong vùng công viên địa chất.

Đồng chí Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm cho ông Ikuo Kubota.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ikuo Kubota, Thị trưởng thành phố Itoigawa, bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Cao Bằng và chia sẻ kinh nghiệm của địa phương trong quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản địa chất.

Trong chương trình công tác, đoàn khảo sát Công viên Fossa Magna, tìm hiểu việc tổ chức các điểm, tuyến tham quan, cung cấp thông tin và diễn giải giá trị di sản cho du khách; khảo sát Bảo tàng Fossa Magna, nghiên cứu cách trưng bày, giới thiệu di sản và tổ chức giáo dục địa chất. Đoàn cũng làm việc với Hội đồng thành phố Itoigawa, trao đổi về tổ chức và hoạt động của cơ quan dân cử địa phương.

Ông Ikuo Kubota, Thị trưởng thành phố Itoigawa tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác tỉnh Cao Bằng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An nhấn mạnh việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, khả năng và điều kiện của địa phương; hướng tới khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời gìn giữ những giá trị tự nhiên và văn hóa cho các thế hệ mai sau.

Chuyến công tác tại Itoigawa góp phần mở rộng cơ hội trao đổi kinh nghiệm, gợi mở những cách tiếp cận trong quản lý và phát huy giá trị Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Bảo tồn tốt hơn, giới thiệu di sản hấp dẫn hơn, để người dân được hưởng lợi nhiều hơn từ di sản - đó là những định hướng quan trọng Cao Bằng cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa sau chuyến công tác.