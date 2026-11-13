Kết nối kinh nghiệm chuyên môn để nâng chất lượng giáo dục

Tiết dạy minh họa Toán lớp 3 tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn

Những tiết dạy thực tế

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng vừa tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chuyên đề “Chuyển đổi số và vận dụng AI nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 3” tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (xã Đức Lập) với sự tham gia của gần 100 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán thuộc 12 cụm chuyên môn tiểu học trong tỉnh. Qua tiết dạy minh họa, giáo viên cùng trao đổi cách đưa công nghệ vào bài giảng, tổ chức hoạt động học tập và khơi gợi tính chủ động của học sinh. Những vấn đề về phương pháp, cách thiết kế hoạt động cũng được đặt ra từ chính diễn biến của tiết học.

Cách tiếp cận này cũng được thể hiện tại buổi sinh hoạt chuyên đề Cụm chuyên môn số 5 bậc THCS ở Trường THCS Đồng Nai (xã Cát Tiên), với chủ đề “Một số biện pháp giảm rào cản ngôn ngữ cho học sinh THCS trong học Toán bằng tiếng Anh theo mô hình song ngữ Việt - Anh”. Qua tiết dạy minh họa tại lớp 6A2, giáo viên có dịp quan sát cách học sinh tiếp nhận yêu cầu, sử dụng ngôn ngữ và giải quyết nhiệm vụ học tập. Từ đó, những kinh nghiệm thiết kế bài giảng, hỗ trợ học sinh vượt qua rào cản ngôn ngữ được chia sẻ, gợi mở cách vận dụng phù hợp với điều kiện từng trường.

Trong khi đó, tại Trường THPT Đạ Tẻh (xã Đạ Tẻh), tiết dạy Giáo dục thể chất với nội dung “Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân” là dịp để giáo viên Cụm chuyên môn số 7 trao đổi về phương pháp tổ chức luyện tập. Các thầy cô tập trung quan sát kỹ thuật thực hiện, khả năng phối hợp và hỗ trợ nhau của học sinh; chia sẻ kinh nghiệm phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu thể thao và tổ chức tập luyện trong điều kiện sân bãi, trang thiết bị còn hạn chế.

Tiết dạy Giáo dục thể chất với nội dung “Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân” tại Trường THPT Đạ Tẻh

Thầy Đinh Trung Thiện. Tổ trưởng môn Giáo dục thể chất Cụm chuyên môn số 7 cho rằng, việc cùng quan sát, phân tích hoạt động của học sinh giúp giáo viên nhận diện rõ hơn những điểm cần điều chỉnh trong bài dạy. Qua trao đổi, mỗi giáo viên có thêm kinh nghiệm tổ chức luyện tập, phát huy tính chủ động và khả năng tự đánh giá của học sinh.

Kết nối kinh nghiệm, lan tỏa cách làm hay

Từ những hoạt động ở từng trường, cụm chuyên môn, ngành giáo dục tỉnh đang từng bước mở rộng sự kết nối, hình thành môi trường học tập và bồi dưỡng nghề nghiệp giữa các nhà trường. Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các cơ sở giáo dục phổ thông và sinh hoạt cụm chuyên môn từ năm học 2026 - 2027.

Tiết dạy minh họa tại Trường THCS Đồng Nai (xã Cát Tiên)

Theo ông Phan Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt cụm chuyên môn phải hướng đến giải quyết những vấn đề thực tiễn trong tổ chức dạy học, lấy hiệu quả học tập và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo. Qua nghiên cứu bài học, giáo viên cùng phân tích khả năng tiếp thu, sự tiến bộ của học sinh để điều chỉnh phương pháp dạy học, không đặt nặng việc xếp loại giờ dạy hay đánh giá người dạy.

Các cụm chuyên môn được khuyến khích xây dựng kho học liệu dùng chung, chia sẻ bài giảng, ngân hàng câu hỏi, video bài học và các sản phẩm chuyên môn. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo gắn với yêu cầu bảo mật thông tin và sử dụng có trách nhiệm.

Từ những kinh nghiệm được chia sẻ và những cách làm hay được lan tỏa, trở thành động lực đổi mới từ mỗi nhà trường. Từ đó, tạo cơ hội để mỗi học sinh được học tập tích cực, tiến bộ và phát triển toàn diện.

Từ năm học 2026 - 2027, các tổ chuyên môn được khuyến khích xây dựng 2 bài học nghiên cứu trong năm học. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục hoặc nhóm môn học trong cụm tổ chức sinh hoạt ít nhất 2 lần/năm học. Riêng các cụm thuộc địa bàn khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế, ít nhất 1 lần/năm học.