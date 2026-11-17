Kết nối kiến trúc và nghệ thuật đương đại bên hồ Hoàn Kiếm
Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, Quảng trường Sáng tạo phía Đông hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm hẹn nghệ thuật với không gian triển lãm Art Hanoi 2026. Triển lãm gây chú ý bởi những cấu trúc kiến trúc độc đáo, kết hợp cùng các tác phẩm hội họa, điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt giữa không gian công cộng. Triển lãm mở cửa miễn phí phục vụ công chúng từ ngày 14 - 28/11.
Triển lãm quy tụ 10 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, sinh từ thập niên 1960 đến thập niên 1990, mang đến những cách tiếp cận đa dạng về nghệ thuật đương đại. Dù chủ đề sáng tác không quá khác biệt, mỗi nghệ sĩ vẫn tạo được dấu ấn riêng thông qua phong cách sáng tác, lựa chọn chất liệu, hình tượng và kỹ thuật thể hiện.
Các nghệ sĩ, gồm: Vương Văn Thạo, Khổng Đỗ Tuyền, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Tuấn Tú, Nguyễn Văn Hè, Trịnh Minh Tiến, Đỗ Hiệp, Bùi Quốc Khánh, Lâm Na và Cấn Văn Ân. Các thực hành sáng tạo trải rộng từ hội họa, điêu khắc đến sắp đặt, với nhiều chất liệu như sơn mài, gốm, kim loại và những vật dụng quen thuộc trong đời sống.
Thông qua những cách biểu đạt đa dạng, các nghệ sĩ đặt chất liệu truyền thống và đương đại trong mối quan hệ đối thoại, gợi mở suy ngẫm về ký ức, di sản, bản ngã, đời sống thường nhật và những chuyển biến của xã hội.
Điểm đặc biệt của Art Hanoi 2026 còn nằm ở cách tổ chức không gian trưng bày. Thay vì sử dụng những bức tường khép kín, các hình khối kiến trúc được bố trí để phân chia và kết nối các khu vực, tạo điều kiện cho công chúng tự do di chuyển, khám phá tác phẩm từ nhiều góc nhìn khác nhau. Sự kết hợp giữa kiến trúc và nghệ thuật tạo nên một tổng thể hài hòa, trong đó mỗi tác phẩm vừa mang dấu ấn riêng, vừa có sự tương tác với không gian chung.
Triển lãm cũng thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình. Trong những ngày nghỉ, không ít phụ huynh đưa con đến tham quan, cùng khám phá các tác phẩm nghệ thuật. Không gian trưng bày mở không chỉ mang đến trải nghiệm mới mẻ mà còn tạo cơ hội để trẻ em tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm, qua đó nuôi dưỡng khả năng cảm thụ thẩm mỹ và phát huy óc sáng tạo.
Không chỉ là nơi giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, Art Hanoi 2026 còn tạo không gian gặp gỡ, kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng, giữa kiến trúc với nghệ thuật đương đại. Qua đó, triển lãm góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật và mang đến diện mạo sáng tạo mới cho khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ket-noi-kien-truc-va-nghe-thuat-duong-dai-ben-ho-hoan-kiem.html