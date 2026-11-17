Triển lãm quy tụ 10 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, sinh từ thập niên 1960 đến thập niên 1990, mang đến những cách tiếp cận đa dạng về nghệ thuật đương đại. Dù chủ đề sáng tác không quá khác biệt, mỗi nghệ sĩ vẫn tạo được dấu ấn riêng thông qua phong cách sáng tác, lựa chọn chất liệu, hình tượng và kỹ thuật thể hiện.

Các nghệ sĩ, gồm: Vương Văn Thạo, Khổng Đỗ Tuyền, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Tuấn Tú, Nguyễn Văn Hè, Trịnh Minh Tiến, Đỗ Hiệp, Bùi Quốc Khánh, Lâm Na và Cấn Văn Ân. Các thực hành sáng tạo trải rộng từ hội họa, điêu khắc đến sắp đặt, với nhiều chất liệu như sơn mài, gốm, kim loại và những vật dụng quen thuộc trong đời sống.

Thông qua những cách biểu đạt đa dạng, các nghệ sĩ đặt chất liệu truyền thống và đương đại trong mối quan hệ đối thoại, gợi mở suy ngẫm về ký ức, di sản, bản ngã, đời sống thường nhật và những chuyển biến của xã hội.

Điểm đặc biệt của Art Hanoi 2026 còn nằm ở cách tổ chức không gian trưng bày. Thay vì sử dụng những bức tường khép kín, các hình khối kiến trúc được bố trí để phân chia và kết nối các khu vực, tạo điều kiện cho công chúng tự do di chuyển, khám phá tác phẩm từ nhiều góc nhìn khác nhau. Sự kết hợp giữa kiến trúc và nghệ thuật tạo nên một tổng thể hài hòa, trong đó mỗi tác phẩm vừa mang dấu ấn riêng, vừa có sự tương tác với không gian chung.

Triển lãm cũng thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình. Trong những ngày nghỉ, không ít phụ huynh đưa con đến tham quan, cùng khám phá các tác phẩm nghệ thuật. Không gian trưng bày mở không chỉ mang đến trải nghiệm mới mẻ mà còn tạo cơ hội để trẻ em tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm, qua đó nuôi dưỡng khả năng cảm thụ thẩm mỹ và phát huy óc sáng tạo.

Không chỉ là nơi giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, Art Hanoi 2026 còn tạo không gian gặp gỡ, kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng, giữa kiến trúc với nghệ thuật đương đại. Qua đó, triển lãm góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật và mang đến diện mạo sáng tạo mới cho khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Triển lãm Art Hanoi 2026 thu hút công chúng với không gian nghệ thuật đương đại độc đáo bên hồ Hoàn Kiếm.

Các cấu trúc kiến trúc độc đáo tạo nên không gian trưng bày mở, kết nối các tác phẩm nghệ thuật với cảnh quan đô thị.

Những tác phẩm với chất liệu và ngôn ngữ tạo hình đa dạng tạo điểm nhấn cho triển lãm.

Tác phẩm của các nghệ sĩ thể hiện dấu ấn sáng tạo riêng thông qua cách lựa chọn chất liệu, hình tượng và kỹ thuật thể hiện.

Sự kết hợp giữa các nghệ thuật và sắp đặt mang đến những trải nghiệm thị giác mới mẻ cho người xem.

Gia đình đưa trẻ nhỏ đến tham quan, khám phá nghệ thuật đương đại.

Sự kết hợp mang đến những trải nghiệm thị giác mới mẻ cho người xem.

Công chúng tham quan, khám phá các tác phẩm nghệ thuật trong không gian mở tại Quảng trường Sáng tạo phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Không gian triển lãm tạo điều kiện để người xem tiếp cận tác phẩm từ nhiều góc nhìn, cảm nhận sự tương tác giữa kiến trúc và nghệ thuật.

Art Hanoi 2026 góp phần đưa nghệ thuật đương đại đến gần hơn với công chúng, làm phong phú đời sống văn hóa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.