Kết nối không tổn thương - mục tiêu của chiến dịch 'Không một mình' mùa 2

Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, Chiến dịch sẽ diễn ra từ ngày 10/10 - 10/12, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các tổ chức quốc tế UNICEF, UNODC.

Lễ khởi động chiến dịch dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9/10 tới tại Hà Nội.

Chiến dịch là lời cam kết đồng hành cùng nhà trường, gia đình và toàn cộng đồng nhằm bảo vệ và lắng nghe trẻ em, đảm bảo mỗi trẻ em khi đối mặt với rủi ro hay tổn thương trực tuyến đều được trợ giúp kịp thời.

Đặc biệt, với nhiều hoạt động khuyến khích sự sáng tạo chủ động, Chiến dịch mở ra cơ hội để người trẻ chủ động tương tác bằng sự tôn trọng, trách nhiệm và lan tỏa giá trị văn minh trên không gian mạng.

Chiến dịch “Không Một Mình” được vinh danh là sự ghi nhận dành cho hành trình bền bỉ mà Liên minh Niềm Tin Số đã triển khai trong việc xây dựng môi trường số an toàn. Chiến dịch được bảo trợ bởi UNODC, UNICEF, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, với mục tiêu nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và thúc đẩy sự đồng hành của cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các rủi ro trên không gian mạng. Với cách tiếp cận đa chiều, chiến dịch đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp không ai phải đối mặt với rủi ro trực tuyến một mình.

Trong năm 2025, chiến dịch đã được triển khai rộng khắp trên nhiều nền tảng, kết hợp hoàn hảo giữa truyền thông số, giáo dục học đường và các hoạt động cộng đồng. Nội dung truyền thông dễ tiếp cận và sinh động, đồng hành cùng các chuyên gia, nghệ sĩ và người có ảnh hưởng, đã giúp cộng đồng nhận thức rõ hơn về việc phòng chống dụ dỗ, thao túng và bắt cóc trực tuyến. Đặc biệt, chiến dịch đã được triển khai trực tiếp tại hơn 6.100 điểm trường trên 34 tỉnh thành, với các chương trình đào tạo, hoạt động ngoại khóa và ngày hội an toàn trực tuyến giúp học sinh, giáo viên, phụ huynh nâng cao kỹ năng tự bảo vệ trong môi trường mạng.

Chiến dịch đã tạo ra hiệu quả rõ nét về mặt xã hội trong năm 2025. Hàng chục triệu người dân đã được tiếp cận thông tin và kiến thức về an toàn không gian mạng.