Kết nối không gian, hoàn thiện thể chế và hệ sinh thái xanh

Tại hội thảo, GS-TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM phân tích về sự cần thiết của việc đánh giá đầy đủ vai trò cốt lõi của kinh tế biển. Việc liên kết trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ với hạ tầng cảng biển, logistics, năng lượng và dịch vụ hàng hải sẽ mở ra chuỗi giá trị quy mô lớn, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc tế.

GS-TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM phát biểu tại hội thảo

Ông cho rằng, thời cơ chỉ chuyển hóa thành động lực khi thành phố tháo gỡ dứt điểm các rào cản về kết nối hạ tầng giao thông, thể chế quản trị, vốn đầu tư và chất lượng nguồn nhân lực, đi đôi với bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và giữ vững thế trận quốc phòng - an ninh.

PGS-TS Nguyễn Bá Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, dẫn chứng theo Nghị quyết của Trung ương và định hướng cấu trúc phát triển “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột” của TPHCM, logistics gắn liền với cụm cảng biển, cảng hàng không và khu thương mại tự do chính là trụ cột kinh tế then chốt.

PGS-TS Nguyễn Bá Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THÀNH HUY

GS-TS Bùi Thiên Thu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cảng, Đường thủy, Thềm lục địa Việt Nam, đề xuất nghiên cứu thí điểm mô hình chính quyền cảng (Port Authority) nhằm tăng tính chủ động trong quản lý và thúc đẩy kinh tế hàng hải.

TS. Lê Văn Thức, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TPHCM, nêu giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của đội tàu biển quốc gia. Về hạ tầng cụm cảng số và xanh, các chuyên gia đề xuất khung kiến trúc hệ thống cảng tích hợp Cần Giờ - Cái Mép - Thị Vải kết nối số đồng bộ luồng hàng hải, đẩy mạnh phát triển logistics xanh và chuỗi cung ứng lạnh LNG phục vụ chuyển dịch năng lượng sạch.

TS. Lê Văn Thức, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TPHCM trình bày tham luận. Ảnh: THÀNH HUY

Đối với vấn đề môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu dải ven bờ từ Cần Giờ đến Bình Châu, hội thảo ghi nhận các giải pháp xây dựng kè sinh thái bảo vệ bờ biển, giải pháp bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ gắn với sinh kế cộng đồng, chuỗi liên kết nuôi trồng - chế biến thủy sản với du lịch sinh thái và củng cố thế trận quốc phòng an ninh vùng biển.